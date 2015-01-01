Социальное поведение первых динозавров помогло им пережить массовое вымирание

Муссавры — крупные травоядные динозавры, жившие на Земле более 190 млн лет назадСчитается, что динозавры появились на Земле в триасовом периоде, в промежутке между 243 и 233,23 млн лет назад. Однако об их жизни и повадках ученым известно очень мало. Причем вся имеющиеся вводы сделаны на основе информации о динозаврах более позднего, мелового периода. Ситуация оставалась неизменной долгое время, пока на территории Аргентины палеонтологи не обнаружили окаменелости сразу 11 динозавров Mussaurus patagonicus возрастом 192 миллиона лет. Изучая местность, ученые нашли еще больше хорошо сохранившихся окаменелостей. В общей сложности ими были найдены скелеты около 80 особей, а также более сотни яиц. Все обнаруженные останки доисторических животных были примерно одного размера и одного возраста. Находка позволила не только изучить строение скелетов, но и больше узнать жизни и повадках этих динозавров, а также изменении их тела в процессе роста. В частности, исследователи уверены, что Муссавр в раннем возрасте ходил на четверых лапах, а по мере взросления начинал ходить на задних лапах. Для размножения он откладывал кожистые мягкие яйца.Муссавр — травоядный динозавр триасового периодаВопреки распространенному представлению, первые 40 миллионов лет с момента появления на Земле динозавров, доминировали травоядные виды. Муссавр, появившийся предположительно 215 млн лет назад, не исключение. Он является дальним родственником известных длинношеих динозавров, таких как брахиозавр и бронтозавр. Опасные хищные динозавры появились позже, о том, сколько их жило на Земле, мы рассказывали ранее.Муссавр стал известен науке в 1970-е года, когда впервые окаменелости были обнаружены экспедицией под руководством Хосе Бонапарта, которая в формации Лагуна Колорада обнаружила останки 11 особей. Все они находились на расстоянии не более метра друг от друга. Возможно, динозавры погибли от засухи, когда весеннее или летнее солнце опалило берег озера, на котором они собрались. Также причиной их гибели могла стать пыльная буря, которая похоронила трупы в слое ила.Как утверждают ученые, скорее всего, ни один из обнаруженных динозавров не дожил до своего второго дня рождения. Исследовательская группа интерпретирует это как доказательство того, что муссавры перемещались в стадах, сформированных по возрасту. То есть они делились на группы, примерно одного возраста и размера. Подробности исследований опубликованы в журнале Scientific Reports.Детеныши муссавров рождались размером с ладоньКак выживали травоядные динозаврыМногие из сегодняшних крупных травоядных животных передвигаются стадами. Как отмечает палеонтолог из Темплского университета Тимоти Майерс, передвижение большими группами обеспечивает большую защиту от хищников. Это позволяет каждому члену стада тратить меньше времени на наблюдение и больше времени на еду. Но чтобы стадо было защищенным, действия всех его членов должны быть “синхронизированы”. Для животных, которые с возрастом резко меняют размер, это не просто. В случае Муссавра, детеныши рождались размером с человеческую ладонь. Уже к одному году жизни они вырастали в высоту до 5-6 метров и весили вдвое больше взрослого лося.В результате, как предполагают ученые, зауроподы и зауроподоморфы, формировали стада незрелых особей отдельно от взрослых. Синхронизировать свои действия животным одного размера было гораздо проще. Надо сказать, что признаки формирования стада из нескольких поколений показывают окаменелости и некоторых более поздних динозавров.Другие останки муссавров также подтверждают возрастное формировние групп у этих животных. В частности, были близко друг к другу были расположены первые обнаруженные учеными окаменелости детенышей. В процессе новых раскопок также удалось найти останки двух взрослых особей, которые были захоронены почти вплотную друг к другу.Исследование показало, что все муссавры, чьи останки обнаружили палеонтологи, погибли в одно времяЧтобы выяснить, действительно ли эти животные умирали группами, а не в одном и том же месте в разное время, авторы исследования под руководством Роджера Смита из Университета Витватерсранда в ЮАР, тщательно изучили отложения места, где были обнаружены окаменелости.Исследование показало, что на этом месте есть три отдельных слоя окаменелостей Mussaurus, при этом большинство окаменелостей и мест гнездования находятся в одном слое, что означает, что все они были захоронены примерно в одно и то же время. Осадочная порода, которая окружает окаменелости, вероятно, образовалась из переносимой ветром пыли, возможно, отложенной во время пыльных бурь.Чтобы подтвердить, что все динозавры были муссаврами, а также проверить их возраст и размер, в 2017 году кости исследовали с помощью одного из самых мощных источников рентгеновского излучения в мире. В результате выяснилось, что все окаменелости в скоплении из 11 особей примерно одинакового размера. Все молодые особи погибли в возрасте менее одного года.Молодые особи собирались в группы отдельно от взрослых муссавровСоциальное поведение первых динозавровМолодые муссавры, как удалось выяснить ученым, создавали группы. Но, что касается взрослых особей, их поведение остается под вопросом. Пока не удалось обнаружить большого количества окаменелостей взрослых муссавров, поэтому нет прямых доказательств наличия взрослых стад. Среди живых рептилий нередки случаи, когда молодые особи собираются вместе, а затем разделяются во взрослом возрасте.С другой стороны, группы молодых особей обнаружены в пределах участка гнездования, что может указывать на то, что они были частью более крупного стада, которое отправилось на гнездовье для размножения. Но, в любом случае, динозавр демонстрировал различные варианты социального поведения. В результате его место в генеалогическом древе динозавров, как отмечают ученые, чрезвычайно важное.Муссавр младше, чем предполагалосьПомимо изучения самих окаменелостей, исследователи уточняют возраст окружающих отложений. В течение многих лет палеонтологи считали, что Муссавру более 205 миллионов лет, он жил в позднем триасе. Однако, судя по последним данным, возраст динозавра составляет примерно 193 миллиона лет. Соответственно, он относится к раннему юрскому периоду.Еще больше интересной информации о динозаврах и других доисторических животных вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-каналеЭто различие имеет решающее значение, потому что оно означает, что муссавр появился сразу после массового вымирания, которое уничтожило многие виды наземных животных, но оставило зауроподоморфов относительно невредимыми. В результате зауроподоморфы быстро стали доминировать, при этом стали намного крупнее, чем были раньше.Пол и его коллеги утверждают, что основные аспекты социального поведения могли возникнуть у предков муссавра в конце триаса, то есть до массового вымирания животных. Если это так, то социальное поведение ранних зауроподоморфов, возможно, помогло группе пережить вымирание и впоследствии процветать. Напоследок напомню, что учеными недавно были обнаружены останки динозавра возрастом 125 миллионов лет, где, возможно, сохранилось ДНК древнего животного.

Источник: hi-news.ru