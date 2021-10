Гоночный дрон Jetson ONE может разгоняться до 102 километров в час. Насколько он безопасен?

Гоночный дрон Jetson ONE во время полетаШведская компания Jetson представила гоночный дрон, который способен развивать скорость до 102 километров в час. Для управления таким аппаратом не нужен сертификат пилота — главное не летать ночью, в густонаселенных районах и возле аэропортов. По словам главы компании Jetson Петера Тернстрема (Peter Ternstrom), их главная цель заключается не в создании очередного воздушного такси. Они хотят дать своим клиентам вдоволь повеселиться и уверяют, что научиться управлять их дроном можно всего лишь за 5 минут. Судя по описанию, летательный аппарат является таким же простым в освоении, как водный мотоцикл или самокат. При этом он безопасен, потому что обладает сразу несколькими системами защиты летчика от травм. Давайте поговорим о его особенностях подробнее?Интересный факт: разработанный дрон относится к типу eVTOL— это электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. Такая разновидность воздушных транспортных средств появилась благодаря растущей потребности в новых транспортных средствах для использования в городской среде. К этому же типу относится аппарат Alauda Aeronautics Mk3, о котором я рассказывал в этом материале.Особенности гоночного дрона Jetson ONEПо данным издания Robb Report, новый гоночный дрон называется Jetson ONE. Конструкция выполнена в виде кабины для одного человека с четырьмя «плечами» по сторонам. На конце каждого плеча располагается по два электромотора с большими винтами. Масса дрона равна 86 килограммам и внутрь нее может поместиться пилот весом не более 95 килограмм. Максимальная скорость движения дрона составляет 102 километра в час, но этот показатель ограничен программным обеспечением. Если убрать ограничение, летательное средством способно двигаться еще быстрее. Так, по крайней мере, говорят разработчики.Внешний вид гоночного дрона Jetson ONEБезопасность во время полетаРазработчики уделили много внимания безопасности пилота. В то время как человек управляет летательным средством при помощи джойстика и рычага управления тягой, специальные датчики проверяют окружающее пространство на наличие препятствий. Если бортовой компьютер внезапно выйдет из строя или в нем возникнет ошибка, его заменит резервная копия — всего их три. В случае поломки одного одного из винтов, поддерживать полет смогут оставшиеся три. А если падения не избежать, аппарат автоматически выпустит парашют, чтобы посадка летчика была как можно более мягкой. Высота полета аппарата должна составить до 10 метров.Как видно, дрон Jetson ONE не такой уж и большой по сравнению с человекомОдного заряда аккумулятора хватает на 20 минут полета. Исходя из этого следует, что даже при большом желании владельцы не смогут улететь на дроне слишком далеко. Компания хорошо позаботилась о здоровье летчика, но не обеспечила безопасность окружающим людям. Если воспользоваться дроном в общественном месте, возникает риск того, что во время работы винтов к аппарату кто-нибудь подойдет слишком близко. В этом случае ему явно не поздоровится — крутящиеся винты могут нанести тяжелые травмы. Поэтому покрасоваться на Jetson ONE в людных местах точно не получится.Читайте также: Как выглядит самый большой беспилотный летательный аппарат и для чего он нужен?Стоимость компактного самолетаСтоимость гоночного дрона Jetson ONE составляет 92 тысячи долларов. На данный момент производитель хочет выпустить только 12 аппаратов — они достанутся покупателям в 2022 году. Так как количество летательных аппаратов ограничено, к покупателям выдвинуты строгие требования. Они обязаны постоянно участвовать в жизни проекта и, желательно, все-таки иметь лицензию пилота. Также от покупателей потребуются инженерные навыки, потому что летательный аппарат придется собирать по частям. Но разработчики уверяют, что конструктор будет не сложным. Вторая партия дронов Jetson ONE должна появиться в 2023 году — возможно, компания выпустит больше экземпляров.Демонстрация полета дрона Jetson ONEЕсли вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на нас в Пульсе Mail.ru. Будем благодарны!Как и говорилось выше, гоночный дрон Jetson ONE предназначен для развлечений. А для более серьезных целей существуют другие летательные средства. Например, немецкая компания Volocopter разработала аппарат VoloCity, который является первым в мире лицензированным воздушным такси с электрическим двигателем. Скорее всего, в будущем из одного места в другое мы будем добираться именно при помощи таких средств передвижения. Подробно о том, каким будет транспорт будущего, однажды рассказывала моя коллега Любовь Соковикова. Вот ссылка.

Источник: hi-news.ru