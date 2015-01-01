Кто такие птенцы-паразиты и как они избавляются от конкурентов?

А вы видели кукушку с такого близкого расстояния?В мире существуют птицы, которые тратят на выращивание потомства минимальное время — это кукушки. Самки этих созданий настолько хитрые, что откладывают яйца в гнезда других птиц, когда те отлучаются для поиска пищи. В конечном итоге другие птицы не замечают подвоха и высиживают чужие яйца. Есть говорить по-научному, такое поведение называется «гнездовым паразитизмом» и встречается у некоторых других птиц. Но на этом хитрость кукушек не заканчивается — их птенцы вылупляются раньше остальных и выталкивают оставшиеся яйца из гнезда, чтобы они разбились. Этот подлый поступок позволяет им получать максимум пищи от своих «приемных родителей». По словам ученых, для выталкивания яиц птенцам требуется большая сила, потому что это можно сравнить с толканием шара для боулинга младенцем. Недавно исследователи изучили развитие птенцов кукушек и выяснили, откуда у них появляется такая физическая мощь.Гнездовой паразитизм — это явление, когда птицы, рыбы и насекомые обманным путем заставляют других животных выращивать свое потомство. Эта хитрость позволяет им не тратить время и силы на строительство гнезда и ухаживание за детьми. Гнездовым паразитизмом промышляют некоторые виды шмелей, муравьев, сомов и уток.Гнездо с яйцами чужой птицыРазвитие птиц внутри яйцаВ ходе исследования, результаты которой были опубликованы в научном журнале Proceedings of the Royal Society B, ученые собрали 437 яиц 14 видов птиц. Авторы работы хотели сделать как можно более точные выводы, поэтому изучили яйца птиц из разных континентов. Некоторые из них практиковали гнездовой паразитизм, а другие — нет.Яйца птиц бывают разных цветов и размеровСобранные яйца были помещены в контейнеры для выращивания птенцов, которые известны как брудеры. Эти устройства поддерживают все необходимые условия для правильного развития эмбрионов внутри яиц. Чтобы следить, какие именно процессы происходят внутри яиц, ученые смотрели на них при помощи устройства Egg Buddy. Оно просвечивает яйца безвредным для будущих птенцов светом, благодаря чему ученые смогли следить за каждым их движением.Примерный внешний вид инкубатора для яицАппарат Egg BuddyЧитайте также: Воробьи в Канаде выучили новую «песню»Оказалось, что эмбрионы птенцов-паразитов во время развития двигаются внутри яйца чаще, чем все остальные. Ученые считают, что физическая активность тренирует их мышцы, благодаря чему они и вылупляются сильными. Скорее всего, активность также помогает птенцам вылупляться раньше, чем их «конкуренты». В случае, если им не удается вовремя появиться на свет, они просто клюют своих соперников до смерти. В этом им тоже явно помогает физическая подготовка. При этом взрослые особи будто бы и не замечают пропажу собственных детей и заботятся о кукушках как о своих.Птенец кукушкиИнтересный факт: большую часть своей жизни кукушки ведут тихий образ жизни. Их узнаваемое «кукование» можно услышать только весной и первой половине лета, когда готовые к спариванию самцы и самки привлекают к себе внимание. Продолжительность этих песен всегда разная. По расчетам совместного орнитолога Алексея Мальчевского, количество «кукований» может доходить до 360 раз.Вред птиц-паразитовПтицы-паразиты своими действиями приносят другим пернатым созданиям огромное количество проблем. Например, в Аргентине из-за хитрости коровьих трупиалов (Molothrus), сильно страдает популяция шафранного кассика (Xanthopsar flavus). Из-за того, что птенцы-паразиты сталкивают их яйца на землю, птенцы умирают и популяция кассиков заметно сокращается. Иногда этим созданиям удается распознать чужих птенцов и избавиться от них, но в этом случае трупиалы начинают демонстрировать так называемое «мафиозное поведение». Они запоминают гнездо «приемных родителей» и регулярно занимаются его разорением.Коровий трупиалСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!На нашей планете много необычных птиц и мы часто о них рассказываем. Например, в 2020 году я рассказывал об общественных ткачах (Philetairus socius), которые благодаря сплоченной работе создают огромные гнезда длиной до 8 метров. Также у нас есть статья про птиц, которые способны к полетам на рекордной высоте. Такой способностью обладают переленые дупели (Gallinago media), которые могут взлетать на высоту до 8 700 метров. Это значит, что при желании они даже могут подняться на вершину самой высокой горы в мире Эвереста. О других созданиях, которые могут высоко летать, читайте в этом материале.

Источник: hi-news.ru