В Мексике обнаружили мезоамериканские памятники возрастом 3000 лет

Ученые обнаружили около 500 древних конструкций майяВ ходе лазерного картографирования южной части Мексики ученым Университета Аризоны удалось обнаружить около пятисот мезоамериканских памятников, многие из которых ранее не были неизвестны. Лазерное картографирование представляет собой сканирование ландшафта посредством лазерного дальномера (лидара). Помимо различных сооружений ученые обнаружили плато, которое, как они предполагают, использовалось для проведения церемоний. По предварительной оценке, возраст находки составляет около 3000 лет. Следы древней цивилизации принадлежат племени майя, которое занимало территорию южной части Мексики, а также частично центральную Америку, о чем я рассказывал в статье, посвященной исследованию пирамиды Кампана. Цвилизация славится развитой культурой, в частности, письменностью и календарной системой, которая в 2012 году наделала немало шума. Как отмечают ученые, всевозможных сооружений настолько много, что их хватит для десятилетий исследований. Оставаться в течение сотен лет незамеченными им позволила густая растительность, под которой они, буквально, были погребены.Поселения майя появились раньше, чем предполагалосьНовое открытие стало результатом менее масштабного лазерного картографичесого исследования и раскопок одного из самых древних и крупных сооружения майя — Агуада Феникс. Как сообщается в журнале Nature, оно датировано 1000–800 годами до нашей эры. Сооружение представляет собой искусственную площадку длиной почти полтора километра и высотой до 15 метров. Плато имеет десять площадок меньшего размера с каждой из сторон. В общей сложности оно имеет 20 небольших платформ.Надо сказать, что число 20 имело большое значение для мезоамериканских культур. Ему уделяли внимание в космологии и календаре. Копии плато, окруженного двадцатью платформами меньшего размера встречается и в других местах проживания майя. Это говорит о том, что форма конструкции была выбрана неспроста. Сооружение могло иметь большое религиозное или культурное значение.Лазерное сканирование позволило ученым обнаружить древние сооружения майяКоманда исследователей хотела выяснить, насколько распространены подобные сооружения на еще большей территории. Исследование было решено провести на юге Мексики, на территории площадью более 84000 квадратных километров. Так как сканирование местности лидаром является дорогостоящей процедурой, ученые использовали лидарные данные, полученные правительством Мексики. Как правило, археологи их не используют в своих работах по причине низкого разрешения сканирования. Но ученые Университета Аризоны, чтобы повысить точность исследований, сравнивали общедоступные правительственные изображения с картами, полученными с более высоким разрешением на отдельных участках. Некоторые из обнаруженных структур, чтобы исключить вероятность ошибки, ученые посещали лично.Некоторые обнаруженные древние комплексы ученые посещали личноВ итоге результаты этой работы превзошли их ожидания. Как сообщается в журнале Nature Human Behavior, благодаря анализу имеющихся карт удалось открыть 478 древних комплексов. Некоторые из обнаруженных сооружений обладали той же конструкцией, что и Агуада Феникс. Но наибольший интерес исследователей вызвало древнее поселение ольмеков. До сих пор среди ученых нет единого мнения, является ли культура ольмеков предшественницей цивилизации майи или является для них братской, которая развивалась параллельно.Как сообщают авторы работы, комплексы, построенные ольмеками и майя, возникли в период между 1100 и 400 годами до нашей эры, все они использовались для церемониальных мероприятий.Древние сооружения майя сотни лет «прятались» под плотной растительностьюПодписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов.Индейцы майя были вдохновлены своими предшественниками?Как предполагают ученые, комплекс ольмеков Сан-Лоренцо вдохновил майя, которые возникли позже, на создание своих памятников. Отсюда и одинаковые формы сооружений, к которым относится Агуада Феникс.«Находка может говорить о том, что мезоамериканская календарная система с основанием 20 возникла на сотни лет раньше, чем возникли письменные свидетельства ее существования. Находка заставляет переосмыслить то, что происходило в этот период» — говорит Такеши Иномата, археолог из Университета Аризоны, который руководил исследованием.Команда также обнаружила четыре других типов конструкций. Они являются либо веянием разных культур, либо создавались в разное время. Некоторые из конструкций поражают своей массивностью. Поэтому удивительно, что столько времени оставались незамеченными.Стандартизированные планировки церемониальных центов говорят о том, что данная архитектура возникла раньше, чем предполагали ученые. Вполне возможно, когда люди строили эти комплекты, вели еще отчасти кочевали. Правда, говорить о датах с полной уверенностью пока рано. Как отмечают сами авторы работы, необходимо произвести радиоуглеродный анализ, чтобы исключить возможные ошибки. Но, даже если ученые ошиблись в датах, это не умаляет значение их открытия, которое обязательно ляжет в основу многих других исследований.

Источник: hi-news.ru