На что и почему реагируют зрачки человеческих глаз?

Зрачки людей меняются не только в зависимости от уровня освещенияУченым уже давно известно, что у людей и других высших позвоночных имеется зрачковая реакция. Так называется рефлекс, при котором размер зрачков меняется в зависимости от количества попадающего в глаза света. Если верить расчетам, при ярком свете зрачок резко сужается за 5 секунд, а когда человек или животное входит в темное пространство — расширяется в течение 5 минут. Считается, что этот рефлекс необходим для защиты органов зрения и способности видеть при разном уровне освещения. Размер зрачков может меняться и по другим причинам вроде сексуального возбуждения, болезней и принятия разного рода препаратов. Недавно австралийские ученые выяснили, что диаметр зрачков также меняется в зависимости от того, сколько объектов находится в поле зрения человека. Это открытие может помочь в лечении достаточно серьезной болезни.Из-за чего расширяются зрачки?Размеры зрачков контролируются мышцами радужной оболочки глаз. При ярком освещении они сужаются, чтобы в глаза не поступало слишком много света. А в темноте они расширяются, потому что так в органы зрения проникает больше света — это значительно улучшает способность видеть при недостаточном освещении. При ярком свете диаметр зрачков составляет от 2 до 4 миллиметров, а в темноте они расширяются до 8 миллиметров. С возрастом размер зрачков людей немного уменьшается.Интересный факт: примерно у 20% населения нашей планеты наблюдается болезнь анизокория. При ней оба зрачка человека реагируют на свет, но при этом различаются по диаметру.Нормальные зрачки, расширенные зрачки и зрачки при анизокорииПомимо реакции на свет, существуют и другие причины, по которым зрачки меняют свой размер.Прием лекарственных средствЧаще всего на размер зрачков влияют лекарства. Таким побочным эффектом обладают средства против аллергии, отеков, укачивания и антидепрессанты.Зрачки могут расшириться из-за приема лекарствУпотребление запрещенных веществРасширенные зрачки можно наблюдать у людей, которые употребили запрещенные вещества. Реакцию глаз на цвет вызывают кокаин, ЛСД и так далее.Человека, употребляющие запрещенные вещества, можно буквально распознать по глазамТравмы головыВы наверняка могли видеть, как при осмотре травмированного спортсмена врачи светят в его глаза фонариком. Таким образом они проверяют, не получил ли он повреждение мозга — если да, реакция зрачков на свет меняется.Измененный размер зрачков может говорить о травме головыТравмы органов зренияВ некоторых случаях зрачки человека остаются расширенными из-за повреждения радужной оболочки. Чаще всего такие травмы возникают в ходе сложных операций по удалению катаракты или пересадки роговицы.Размер зрачка может поменяться из-за травмы радужной оболочки глазаСексуальное влечениеУченые уже точно знают, что расширение зрачков напрямую связано с сексуальным интересом. В ходе эксперимента они выяснили, что зрачковая реакция возникает, когда мужчины или женщины смотрят на привлекательных людей. К сожалению, причина этого явления до сих пор не выявлена.Зрачки человека меняются при виде привлекательного объектаЧитайте также: Почему глаза разного цвета и какой цвет самый редкий?Новая причина расширения зрачковНедавно австралийские ученые выяснили, что размер зрачков также меняется в зависимости от того, на какое количество объектов смотрит человек. Это было доказано в ходе эксперимента, в котором несколько добровольцев смотрели на изображение с разным количеством черных и белых точек. Некоторые из них были соединены линией так, что образовывалась фигура в виде гантели. Когда люди разглядывали изображения, исследователи следили за размером их зрачков. Оказалось, что при наличии большого количества точек они действительно расширяются. А когда добровольцы видели мало точек, зрачки на их глазах наоборот, становились маленькими.Когда человек видит много объектов, его зрачки тоже расширяютсяПо словам авторов научной работы, зрение человека связано с его способностью воспринимать числовую информацию. В теории, если человек испытывает проблемы с пониманием математики, зрачки на количество находящихся в поле зрения объектов реагировать не будут. Если это действительно так, в будущем врачи смогут следить за реакцией зрачков на разное количество точек и выявлять у детей дискалькулию. Так называется неспособность человека к изучению арифметики. Если выявить эту проблему на ранней стадии, можно будет помочь людям избежать серьезных последствий.Дискалькулия — неспособность человека обучаться математикеЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Напоследок вот еще один интересный факт — в космосе у людей начинают дергаться глаза. О том, почему это происходит, читайте в этом материале.

Источник: hi-news.ru