Земля стала вращаться медленней из-за китайской плотины

Земля изменила скорость вращения из-за гигантской китайской плотиныМы привыкли, что многие процессы на Земле нестабильны — изменчива погода и климат, со временем меняется флора и фауна, изменяется ландшафт и пр. Но, некоторые кажутся вполне незыблемыми, такие как, к примеру, скорость вращения планеты. День сменяется ночью, и происходит это в течение ровно 24 часов. До последнего момента так и было, однако сейчас может все измениться. И, как всегда, причина не в каких-либо естественных глобальных процессах, а деятельности человека, а точнее — гигантской плотинной гидроэлектростанции “Три ущелья”, построенной в Китае. Понимаю, звучит малоубедительно и, мягко говоря, странно, но не спешите делать выводы. Данная статья вовсе не в духе “мы все умрем”. Однако, следует учитывать, что речь идет о крупнейшей на Земле гравитационной плотине, которая имеет высоту 185 метров и длину почти 2300 метров. Она является самым тяжелым рукотворным объектом на Земле. Конструкция расположена на реке Янцзы в провинции Хубэй. Благодаря ей над поверхностью планеты поднялись десятки триллионов килограммов воды. В результате она повлияла на скорость вращения Земли и даже привела к смещению полюсов. Причина заключается не только в массе сооружения, а еще и его возвышении над уровнем моря на 175 метров, что вызывает эффект, именуемый в физике “моментом инерции”.Почему Земля замедлила скорость вращенияМомент инерции взаимосвязан с угловой скоростью вращения. Проще говоря, чем больше расстояние от массы до оси вращения, тем медленнее объекта вращается. Наверняка вы замечали, что спортсмены по прыжкам в воду, чтобы совершить сальто, поджимают ноги и руки к телу, а чтобы остановить вращение перед погружением в воду, они выпрямляются. С Землей происходит такая же ситуация — массивный объект, который содержит 39 триллионов литров воды оказался на внушительном расстоянии от поверхности, что привело к увеличению момента инерции и, как следствие, замедлению угловой скорости вращения.Самый массивный рукотворный объект на планете — плотина «Три ущелья»Специалисты впервые об этом заговорили более десяти лет назад. Более того, эту информацию даже подтвердили учены НАСА, а также ряд других экспертов. Вы наверно сейчас будете удивлены, но Земля уже меняла скорость своего углового вращения. Я сейчас говорю не о тех глобальных процессах, которые предшествовали “кислородной катастрофе”. Изменение скорости вращения происходило уже в наши дни, а именно — в 2004 году. Причиной этому стало мощное землетрясение, вызвавшее мощное цунами.Напомню, что 26 декабря 2004 года в Индийском океане возникло землетрясение, которое вошло в тройку самых сильных, а также стало самым смертоносным. По разным оценкам его магнитуда составила от 9,1 до 9,3 баллов. В результате возникли волны высотой свыше 15 метров. Катастрофа унесла жизни от 225 до 300 тысяч человек. А вместе с тем, как сообщают ученые NASA, она сократила продолжительность суток и даже немного изменила форму нашей планеты.Землетрясение в 2004 году в Индийском океане замедлило скорость вращения Земли на 2,68 микросекундыЗамедление скорости вращения Земли — пора ли строить убежищеЕсли об изменении скорости вращения Земли вы слышите впервые, то, наверняка, возникли такие мысли: “Как так, произошли настолько глобальные изменения, но остались при этом незамеченными?”. Событие, можно сказать, обошло нас стороной по одной простой причине — продолжительность дня в результате землетрясения замедлилась всего на 2,68 микросекунды. Форма планеты также изменилась на такие минимальные значения, которыми можно пренебречь. Соответственно, без специального оборудования и сложных расчетов их заметить попросту невозможно.Еще больше невероятной, но при этом научно подтвержденной информации вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-каналеНо подобные изменения вызвало землетрясение, то есть естественный процесс. А как насчет гигантского водохранилища, поднятого высоко над уровнем моря? Паниковать тоже не стоит. Даже при полном заполнении водохранилища водой продолжительность суток сократится еще меньше, чем после землетрясения — всего на 0,06 микросекунды, о чем также говорят специалисты НАСА. Поэтому ни на какие процессы на планете такие изменения повлиять не могут. Что касается изменении полюсов, то они сместились не более чем на 2 сантиметра. К слову, Земля и без вмешательства человека имеет нестабильную скорость вращения.Таким образом, на нашу безопасность “Три ущелья” никак не влияют. В конце концов, китайцы не враги сами себе, и прекрасно оценивают все имеющиеся риски. Однако, согласитесь, удивляет сам факт того, что построенное человеком сооружение способно повлиять на такие глобальные процессы. Хотя, старина Архимеда вообще грозился перевернуть Землю. К счастью, точку опоры ему так никто и не предоставил.

Источник: hi-news.ru