Ученые раскрыли тайну «людей Сяохэ», загадочных мумий из китайской пустыни

Древнее кладбище в Таримской впадинеВ 1990-е годы на территории Таримской котловины в Китае археологи нашли древнее кладбище с мумиями. Благодаря засушливому климату, останки хорошо сохранились — ученые даже смогли отметить, что похороненные люди обладали длинными носами и темными волосами. Покойники были одеты в роскошную по тем временам одежду, а рядом с ними лежали бронзовые артефакты и останки крупного рогатого скота и продуктов питания. Лежащие на кладбище люди были похоронены в период от 2000 года до нашей эры и 200 года нашей эры. На протяжении долгих лет ученые не могли точно сказать, кому именно принадлежат эти тела. Было даже предположение, что это выходцы из территории России, но эта версия оказалась неверной. Теперь ученые знают точный ответ.Интересный факт: технологический прогресс дошел до такого уровня, что сегодня ученые даже способны воссоздать лица мумифицированных 2000 лет назад людей. Например, недавно исследователи восстановили внешний вид мумий трех 25-летних жителей Древнего Египта. Подробности читайте в этом материале.Что такое таримская впадина?Таримская впадина — это засушливая местность площадью 906 500 квадратных километров, которая расположена на территории китайского региона Синьцзян. По сути, это высохшее море с небольшими оазисами и речными коридорами. Их питают стоки с высоких гор, которые окружают впадину. По мнению ученых, люди жили в этом месте аж 40 тысяч лет назад. Например, там есть свидетельства обитания тохаров — представителей народа из Центральной Азии, которые говорили на тохарском языке. В Средние века по Таримскому бассейну проходил Великий шелковый путь.Таримская впадина из космосаЗагадочные мумии в КитаеПо данным научного издания Science Alert, в 1990-е годы в этом месте было найдено кладбище с хорошо сохраненными мумиями. Загадочные люди были похоронены в гробах, которые похожи на перевернутые лодки. Тела покойников были скрыты под одеждой из войлока и ткани, а рядом лежали останки крупного рогатого скота вроде овец и коз. Помимо всего этого, археологам удалось найти следы пшеницы, ячменя, проса и других продуктов питания.Археологи на месте раскопокНайденные мумии были названы «людьми Сяохэ». Они были не похожи на нынешних жителей этого региона и ученые долго не могли определить, откуда именно они родом. Ранее было популярно предположение, что покойники могли быть переселенцами с побережья Черного моря или были связаны с жителями Иранского нагорья. В пользу первой теории выступало то, что древние обитатели нынешней России могли перекочевать в эти места через евразийские степи. Последняя теория связана с тем, что найденный народ пользовался такими же методами земледелия и орошения, что и люди из Иранского плато.Артефакты, найденные рядом с мумиямиЧитайте также: В Египте найдены 2500-летние мумии. Могут ли они быть проклятыми?Древние жители КитаяНедавно тайна наконец-то была раскрыта. Ученые провели генетический анализ самых древних мумий этого региона и выяснили, что их генофонд имеет азиатское происхождение. Истоки этого рода прослеживаются аж до эпохи раннего голоцена, около 9000 лет назад. Судя по всему, в Таримской котловине похоронены тела древних охотников-собирателей, которые имели широкий ареал обитания. По крайней мере, на это намекает то, что такой же генетический след ранее был найден на территории нынешней Сибири.Видео о людях Сяохэ от канала HistoryПо словам одного из авторов научной работы Кристины Уоринер (Christina Warinner), эти люди создали собственную кухню на основе пшеницы и молочных продуктов. Также в их рацион питания входили лекарственные растения вроде хвойника, который у некоторых народов даже сегодня используются для лечения простуды и астмы. Новое открытие ученых породило еще больше вопросов. Например, исследователям теперь интересно, как между собой взаимодействовали народы, обитавшие вблизи Таримской котловины.Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на нас в Пульсе Mail.ru. Так вы не пропустите ничего интересного!Как правило, археологи находят мумии именно в пустынных регионах. Недавно я рассказывал о том, как исследователям удалось найти хорошо сохранившиеся тела попугаев в американской пустыне Атакама. Новое открытие подсказало ученым, что древние жители этих земель занимались выращиванием тропических птиц. Такие создания в пустынных регионах не водились, поэтому их привозили из лесов Амазонки и содержали в ужасных условиях. Поимка и продажа попугаев было прибыльным делом, но зачем они были нужны жителям пустыни? Ответ ищите в этом материале.

Источник: hi-news.ru