Кто такие языковые мокрицы и опасны ли они для людей?

Языковая мокрица внутри рыбыНа юго-восточной части американского штата Техас есть город Галвестон, который является морским курортом. Недавно один из местных рабочих поймал рыбу, во рту которого обнаружился неприятный сюрприз — языковая мокрица, которая крепится к языку водных обитателей и питается их кровью. На фотографиях, как и в жизни, это явление выглядит крайне ужасающе, будто кадр из фильма ужасов. Только попробуйте представить, что вы заглядываете в рот пойманной рыбы, а оттуда на вас смотрит пара круглых глаз, просто ужас! Языковые мокрицы являются очень маленькими и плохо изученными созданиями, но ученые все равно могут рассказать о них много чего интересного. Крошечные существа доставляют рыбам много неприятностей и могут жить в их организме на протяжении многих лет.Кто такие языковые мокрицы?О наводящих ужас созданиях было рассказано в научном издании Science Alert. Пойманной в Техасе рыбой оказался атлантический горбыль (Micropogonias undulatus), который может вырастать до 20 сантиметров и весить до 2 килограммов. Эти рыбы могут жить до 8 лет и время от времени издают шум при помощи своего плавательного пузыря. В его рту обнаружилась языковая мокрица — так называется ракообразный паразит, который проникает в ротовую полость рыбы через жабры и крепится к его языку для последующего высасывания крови. Для этого крошечное существо использует когти на передней части своего тела. В конечном итоге язык рыбы сохнет и отваливается, а паразит крепится к мышцам языка и полностью его заменяет.Мокрица внутри атлантического горбыляСамое интересное, что обычно рыбы используют паразита как обыкновенный язык. Некоторые ученые считают, что ракообразное не причиняет своему «хозяину» никакого вреда. Однако, результаты исследования 2013 года показали, что в некоторых случаях паразит меняет пищевые привычки рыбы и становится причиной замедления его роста. Скорее всего, это связано с размерами, которых могут достигать изначально крошечные существа. Сначала их длина равна 8 миллиметрам, но со временем они удлиняются до 3-4 сантиметров. Из-за этого у некоторых рыб забивается рот и они не могут получать из воды достаточное для здорового развития количество кислорода. Также замедленный рост рыб может быть связан с тем, что паразит потребляет слишком много питательных веществ.Языковая мокрица, извлеченная из рыбыРазмножение паразитов внутри рыбыЯзыковые мокрицы размножаются прямо во рту рыбы. Самки откладывают яйца в специальный мешочек в своем животе. После вылупления, детеныши паразита пускаются в плавание, чтобы найти себе жертву. Они тоже проникают в рыб через жабры вместе с водой и крепятся к их языку. Однако, не все языковые мокрицы имеют одинаковый жизненный цикл. В мире существует несколько видов этих созданий, а способностью полностью замещать язык своего хозяина есть только у представителей разновидности Cymothoa exigua.Извлечение Cymothoa Exigua изо рта рыбы. Как же жутко он двигается!От какого именно вида языковых мокриц пострадала пойманная в Техасе рыба, выяснить не удалось. Ученые склонны предполагать, что во рту водного обитателя находится представитель вида Cymothoa excisa — обычно в атлантических горбылей проникают именно они. По словам директора Texas Parks and Wildlife Марка Фишера (Mark Fisher), эти паразиты также часто обнаруживаются во рту пятнистой форели. Как правило, языковые мокрицы встречаются в водах Калифорнии, но в 2005 году одна из особей была найдена во рту рыбы, пойманной в Великобритании. Так что может быть, что они потихоньку распространяются по всей планете.Читайте также: Количество червей в сырой рыбе увеличилось почти в 300 разОпасны ли мокрицы для людей?Считается, что языковые мокрицы не могут нанести человеку вреда. Но в теории, если кто-то попытается съесть зараженную рыбу, жуткое существо может его укусить. Эти создания по-настоящему опасны разве что в американском фильме ужасов 2012 года «Залив». По сюжету, под влиянием отходов от птицефермы, языковые мокрицы начинаю мутировать и превращаться в 20-сантиметровых чудовищ. Не гигант, конечно, но этого вполне хватило, чтобы он начал представлять для людей смертельную опасность.Трейлер фильма «Залив»Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Как видно, некоторые паразиты могут и не наносить своим хозяевам особого вреда. А некоторые из них могут даже подарить им молодость и беззаботную жизнь. Недавно я рассказывал, как некоторые муравьи приносят в свой дом зараженную паразитами пищу, после чего обретают что-то наподобие «вечной молодости». Но за беззаботную жизнь они, в конечном итоге, все-таки платят жизнью. Если заинтересованы, читайте этот материал.

Источник: hi-news.ru