10 лесов, которые наносят природе непоправимый вред

Парк Кинабалу, расположенный в МалайзииНародная мудрость гласит, что каждый мужчина обязан построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Некоторые люди наверняка смогут поспорить насчет необходимости выполнения двух первых пунктов, но последний вряд ли вызовет у кого-нибудь сомнение — нас с самого детства учат, что лес нужно беречь. Благодаря деревьям у диких животных есть место для жилья и источник пищи, растительность очищает воздух от углекислого газа и выполняет множество других полезных функций. Однако, в новом докладе ЮНЕСКО говорится, что как минимум 10 крупных лесов планеты начали наносить природе непоправимый вред. Если опираться на весь перечень полезных функций лесов, это заявление может показаться неверным — неужели леса могут быть вредными? Времена меняются и, как оказалось, в современном мире массивы деревьев действительно могут негативно влиять на окружающую среду.Для чего нужны леса?Для начала немного поговорим о том, какую пользу приносят леса. Самая важная функция деревьев заключается в очистке воздуха. Считается, что каждый день одно дерево вырабатывает количество кислорода, которое необходимо для 3 взрослых людей. Не менее важной особенностью лесов является то, что в них живут дикие животные и произрастают растения. Среди них есть представители вымирающих видов, а также лекарственные травы, так что уничтожение лесных массивов может обойтись человечеству очень дорого.Леса играют большую роль в поддержании жизни на ЗемлеЛеса выполняют и менее очевидные функции. Например, они существенно снижают уровень шума и пыли. По расчетам исследователей, каждый гектар леса за год задерживает до 100 тонн пыли. Также деревья регулируют баланс воды на Земле. Дело в том, что почва посаженных возле водоемов лесов впитывает воду и помогает сохранить необходимое количество воды в озерах и реках. Ну и конечно же, посаженные вокруг полей деревья защищают их от сильных ветров.Расположенные вдоль дорог леса уменьшают уровень шума от автомобилей и очищают воздухЧитайте также: Почему леса так важны для нашей планеты?Почему леса начали вредить природе?В список ЮНЕСКО входят леса, общая площадь которых вдвое превышает размеры территории Германии. По идее, они должны поглощать огромный объем углекислого газа и выделять спасительное количество жизненно важного кислорода. Но результаты исследования с использованием спутниковых снимков показали, что эти леса выделяют в воздух больше парниковых газов, чем поглощают. По словам экспертов, это связано с расчисткой земель для ведения сельского хозяйства и все чаще возникающими лесными пожарами.Сами по себе леса несут только пользу, опасность представляют пожарыПо словам одного из авторов доклада Карвалью Ресенде (Carvalho Resende) их внимание больше всего привлекли последствия лесных пожаров. Некоторые леса стали источниками большой концентрации углекислого газа из-за наличия всего лишь одного или двух источников огня. Выбросы некоторых из них являются настолько интенсивными, что их можно сравнить с ежегодными выбросами больших стран.Красота тропических лесов СуматрыЭто замкнутый круг. С глобальным потеплением на нашей планете будет больше пожаров. Чем больше пожаров, тем больше выбросов углекислого газа. А его большее количество означает, что температура на нашей планете продолжит расти, — объяснил Карвалью Ресенде.Список лесов, которые выбрасывают в воздух много углекислого газа, выглядит следующим образом:Тропический дождевой лес на Суматре, Индонезия;Заповедник Рио-Платано, Гондурас;Национальный парк Йосемити, США;Парк Уотертон-Глэйшер, Канада и США;Горы Махонджва, ЮАР;Парк Кинабалу, Малайзия;Заповедник «Убсунурская котловина», Россия и Монголия;Заповедник Большого каньона, США;Голубые горы, Австралия;Национальный парк Морн-Труа-Питон, Доминика.Директор Программы всемирного наследия МСОП Тим Бадман (Tim Badman) отметил, что в список вошли одни из самых нетронутых лесов планеты. Они не только способны поглощать огромные объемы углекислого газа, но и являются домом для многих видов животных. На данный момент защитникам природы необходимо сконцентрировать свои силы на предотвращении угроз вроде возникновения пожаров. В противном случае планета не только сильнее пострадает от глобального потепления, но и лишится многих видов животных.Национальный парк ЙосемитиСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Лесные пожары с большой силой полыхают и на территории России. Недавно мой коллега Андрей Жуков написал материал о том, какие климатические последствия несут за собой пожары в Сибири. Думаю, это будет интересно почитать каждому, так что вот ссылка.

Источник: hi-news.ru