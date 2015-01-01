Ученые выявили неожиданные свойства зеленого чая

Ученые выяснили, что зеленый чай не является антиоксидантомВ последнее время о пользе зеленого чая стали говорить настолько часто, что о ней наверняка слышали даже те, кто не интересуется здоровым питанием. Этот напиток оказывает положительное влияние на самые разные системы организма — улучшает работу мозга и сердечно-сосудистой системы, способствует снижению веса. Многие исследователи даже утверждают, что зеленый чай замедляет процесс старения. Большинством своих положительных качеств напиток обязан большому содержанию катехинов. До последнего времени считалось, что они являются мощными антиоксидантами, то есть предотвращают окислительный стресс. Однако последнее исследование ученых из Федерального института технологий в Цюрихе буквально переворачивает представление о зеленом чае. Как оказалось, катехины вовсе не антиоксидантами. Вопреки распространенному мнению они способствуют окислительным процессам. Однако это свойство, как ни странно, все равно положительно влияет на организм, так как улучшает его защиту.Польза зеленого чая для организма не в антиоксидантных свойствахЗеленый чай обладает большим количеством эпигаллокатехина галлата (EGCG) и эпикатехина галлата (ЭКГ). Именно они считались мощными антиоксидантами, которые предотвращают окислительный стресс либо противостоят ему. Окислительный стресс возникает в результате большого количества свободных радикалов кислорода в клетках. Радикалы возникают в процессе работы митохондрии, которые производят энергию.Чтобы выяснить как действуют катехины на клетки организма, ученые провели исследование на нематодном черве Caenorhabditis elegans. В ходе экспериментов они обнаружили, что катехины зеленого чая EGCG и ECG в небольших дозах продлевали продолжительность жизни Caenorhabditis elegans. При этом ученые сделали на первый взгляд парадоксальный вывод — катехины зеленого чая не являются антиоксидантами, а способствуют окислительному процессу.Но как окислительный процесс сочетается с увеличением продолжительности жизни, ведь эти понятия всегда считались взаимоисключающими? Как известно, в результате окислительного стресса повреждаются клетки и ДНК. Все дело в том, что ЭКГ и EGCG, как утверждают авторы работы, кратковременно увеличивают окислительный стресс, что в конечном итоге повышает защитные функции клеток. В результате учеными было отмечено улучшение физической формы нематод. Подробная информация о данном исследовании и его результатах опубликована в журнале Aging.Зеленый чай продлил жизнь нематодного червяТакже ученые заметили еще одно свойство зеленого чая. При долгосрочном лечении катехинами у нематод снижалось количество жира. Таким образом они подтвердили, что зеленый чай помогает в борьбе с лишним весом.Зеленый чай стимулирует геныУтверждение о том, что зеленый чай содержит большое количество антиоксидантов, оказалось мифов. Катехины на самом деле, как говорят исследователи, являются прооксидантами. Они “закаляют” организм. Условно это можно назвать “прививкой от окислительного стресса”. Единственное, защиту, в отличие от вакцин, оказывает вовсе не иммунная система.Противостоят негативному процессу гены, которые начинают вырабатывать определенные ферменты, в том числе супероксиддисмутаза и каталаза. Они обладают способностью инактивировать свободные радикалы кислорода. Как отмечают авторы работы, эти вещества представляют собой эндогенные антиоксиданты. Таким образом, зеленый чай хоть сам и не является антиоксидантом, благодаря ему в организме вырабатываются эти вещества.Ученые из Швейцарии считают, что зеленый чай полезнее черногоЧерный чай или зеленый — какой полезнее?Споры между любителями черного и зеленого чая идут давно. И, как ни странно, наука этому только способствует. Недавно я рассказывал о том, что ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН утверждают о большей пользе черного чая, так как он, согласно проведенным ими исследованиям, в 12 раз лучше борется с окислительным стрессом.Подпишитесь на наш Яндекс.Дзен-канал, на котором мы подготовили для вас еще больше интересной информацииА вот Майкл Ристоу, старший соавтор описанного выше исследования, профессор из Департамента медицинских наук и технологий ETH Zurich, другого мнения. По его словам, в черном чае гораздо меньше катехинов, так как большинство из них не выдерживают ферментацию разрушаются. Поэтому зеленый чай более полезный, чем черный.Также он отмечает, что больше всего катехинов содержится в японских разновидностях зеленого чая. Однако и другие сорта зеленого чая также содержат достаточное количество этих полезных веществ.

Источник: hi-news.ru