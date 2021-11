Можно ли защититься от коронавируса на 100%? И что такое назальный спрей против COVID-19?

В России стартовали испытания назального спрея против ковид-19. Разработчик: Центр им ГамалеиСитуация с COVID-19 в России хуже некуда. Согласно данным Росстата, в нашей стране с начала года в результате тяжелого течения коронавируса, умерло почти 300 000 человек. Вдумайтесь в эти в цифры. Каждый день болезнь уносит жизни больше тысячи человек, а количество зарегистрированных случаев приближается к отметке 40 тысяч в сутки. На этом фоне грядущий локдаун в регионах выглядит как минимум оправданно (как максимум – необходимо), к тому же, все больше людей стремятся сделать прививку против смертельно опасной болезни. И все же, количество вакцинированных в стране едва превышает 30%. Недавно директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что комплекс мер, состоящий из иммунизации «Спутником V» и ревакцинации назальной вакциной, может защитить от коронавируса на 100 процентов. Звучит обнадеживающе, но все же, вызывает вопросы, ведь ни одна вакцина в мире не гарантирует 100% защиту от коронавируса SARS-CoV-2. Однако, результаты новых исследований показывают, что иммунитет от векторных вакцин эффективнее тех, что изготовлены на основе мРНК.Вакцинация против COVID-19 в России и в миреНа сегодняшний день в мире зарегистрировано 18 вакцин против коронавирусной инфекции. На официальном сайте Минфина любой желающий может ознакомиться как со списком вакцин, так и со статистикой заболеваемости и вакцинации.По состоянию на 28 октября 2021 года, больше всего привитых от COVID-19 проживают в ОАЭ (95%), Португалии (88%), Кубе (86%), Чили (84%), Катаре (84%) и Испании (81%). Остальные участники списка в среднем держатся на отметке 70%.Цифры эти красноречивы, как ничто иное. Во всех странах, где уровень вакцинации населения составляет 60%, заболеваемость стремительно падает. Там, где эта цифра достигает отметки в 80-90% количество зарегистрированных случаев COVID-19 стремится к нулю. Поэтому ограничения в этих странах практически отсутствуют.Минфин: мировая статистика вакцинацииНа этом фоне Россия, с ее 32% выглядит, мягко скажем, не очень. Особенно при наличии нескольких эффективных вакцин. О том, что пошло не так, говорить можно много и долго. Но оставим эти увлекательные темы коллегам и сосредоточимся на цифрах и данных научных исследований.Еще одной тревожной цифрой сегодня поделился Росстат. Как подсчитали РБК, внимательно изучив данные, в России с начала 2021 года в результате тяжелого течения COVID-19 умерло приблизилось к 300 000 человек. Некоторые эксперты полагают, что официальные цифры необходимо умножать в несколько раз.Абсолютный пик ковидной смертности в России был зафиксирован в июле — 51 044 человека, по сравнению с которым показатель в августе снизился лишь на 2%, – пишут РБК.К октябрю ситуация с ковидом в России ухудшилась, также выросла смертность. На этом фоне в нашей стране объявлен локдаун, или, выражаясь словами с телевизора, «нерабочие дни».Больше по теме: Что известно о новых вариантах коронавируса?Вакцины на основе аденовирусаНо обратимся к научным исследованиям. Работа, недавно опубликованная в журнале The New England Journal of Medicine показала, что за восемь месяцев титр антител от мРНК-вакцин падает в десятки раз, а от векторной — на том же аденовирусе, что «Спутник V» — практически не уменьшается.Чтобы разобраться, что означают эти данные, обратим внимание на типы вакцин и начнем с векторных. Итак, в векторной или аденовирусной вакцине, используется вирус, лишенный гена размножения. После ввода в организм, начинают вырабатываться специфические белки, которыеактивируют иммунный ответ организма (при этом не развивая болезни). Примером этого типа вакцин является вакцина против вируса Эболы.Три типа разработки вакцин. Изображение: ВОЗБольше по теме: Сколько у меня антител после второй прививки Спутник VКак отмечают эксперты ВОЗ, существует три основных подхода к разработке вакцин в зависимости от того, что используют для иммунизации: цельный вирус или бактерию; фрагменты микроорганизма, вызывающие иммунный ответ; только генетический материал, содержащий код для синтеза конкретных белков, а не цельный вирус.Вакцины на основе мРНКПоявление мРНК вакцин против COVID-19 является, без малого, научным прорывом. Согласно классификации ВОЗ, этот тип вакцин содержит лишь генетический материал. Участок этой генетической структуры, содержащий программу для генерации специфических белков, используется клетками организма для выработки белков. При этом ДНК сначала превращается в информационную РНК, которая затем используется в качестве программы для продуцирования специфических белков.Вакцины на основе мРНК, изображение ВОЗЕсли говорить другими словами, то мРНК вакцины, или вакцины на основе нуклеиновой кислоты, позволяют клеткам вырабатывать белки патогена. В целом, они внедряют в организм набор инструкций в виде мРНК или ДНК, заставляя их синтезировать нужный специфический белок. Его-то наша иммунная система и распознает, что позволяет организму выработать к патогенную иммунный ответ.Технология с использованием генетического материала представляет собой новый способ получения вакцин. Подробнее о том, что представляют собой вакцины на основе мРНК и почему ученые считают, что они помогут бороться с опухолями, читайте в материале моего коллеги Андрея Жукова.Какая вакцина эффективнее?Теперь перейдем к результатам исследования. В ходе работы ученые сравнили уровни антител у привитых тремя типами вакцин: от Moderna, от Johnson & Johnson и от Pfizer. Следует отметить, что выборка не велика – в исследовании принял участие 61 человек. Тем не менее, полученные результаты вызывают удивление.Если попробовать огласить результаты более-менее простыми словами, то похоже, что у векторных вакцин самый настоящий «марафонский» эффект. И если у вас есть возможность сочетать мРНК-вакцины с векторными — не забывайте об этом.Снижение уровня антител — главная причина падения защиты от COVID-19.В ходе еще одного исследования, испытуемые заполнили специальные анкеты для сбора социально-демографической информации и состояния здоровья. Каждую неделю все испытуемые сдавали тест на коронавирус. Они также прошли ряд дополнительных обследований, тщательно описав все симптомы в начале и в конце болезни. Всего было зарегистрировано около 4000 участников.Вакцинация против коронавируса – единственный способ победить пандемию COVID-19В общей сложности у 170 участников были выявлены признаки SARS-CoV-2 до вакцинации, 139 не болели ни до ни после прививки, и 50 из них сдали анализы как после вакцинации, так и после заражения. 92% подтвержденных случаев протекали бессимптомно. У 158 из 170 участников с признаками инфекции в сыворотках крови присутствовали нейтрализующие антитела.Характеристики инфекции, такие как наличие симптомов, не влияли на титр нейтрализующих антител. Также не было обнаружено связи между титром нейтрализующих антител и нагрузкой вирусной РНК, – пишут авторы научной работы.Таким образом, по сравнению с теми, кто получил Pfizer-BioNTech (что подтверждает ряд научных исследований), титр антител выше у тех, кто получил вакцину Moderna. При этом эксперты отмечают, что наибольшая защита от COVID-19 обеспечивается не только у тех, кто был вакцинирован, но и тех, кто переболел и затем привился.Для нас с вами эти результаты буквально означают необходимость ревакцинации. Ведь вне зависимости от типа вакцины, титр антител со временем падает. И если россияне не будут ревакцинироваться каждые шесть месяцев, их уровень защиты от ковида будет снижаться (речь о препарате «Спутник V»).Более того, как пишут Naked Science, если у вас есть возможность комбинировать западные мРНК- и векторые вакцины, лучше сделать так, чтобы бустерные дозы были векторными. Это позволит быстрее поднять антитела первым мРНК-уколом и создаст более длительную защиту от второго, векторного препарата.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш канал в Telegram Так вы точно не пропустите ничего интересного!Назальный спрей «Спутник V»: что известно?Вот мы и подошли к самому интересному – реально ли разработать вакцину, которая обеспечит 100% эффективность от коронавируса? Ответ, вероятно, звучит так: недавно Глава Центра им. Гамалеи рассказал РИА Новости о том, что две инъекции вакцины «Спутник V», наряду с назальным спреем, могут обеспечить 100% защиту от COVID-19.Две дозы препарата «Спутник V» наряду с назальной вакциной должны обеспечить 100% защиту от коронавируса.«Спутник V» вместе с назальной вакциной могут защитить от COVID-19 на 100%. Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», – рассказал руководитель НИИ.По его словам, подобный способ введения препарата создает «независимый барьер» на пути вируса, препятствуя его проникновению. Напомним, недавно Минздрав разрешил исследователями из Центра Гамалеи проводить клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021).Не пропустите: Мифы и факты о вакцинации против COVID-19. Разбираем на пальцах!В общем и целом, достижение 100% защиты от COVID-19 является целью исследователей по всему миру, так что давайте пожелаем нашим ученым удачи! Я в них ни капли не сомневаюсь (даже если эффективность назальной вакцины будет на уровне 98%).

