Новая нормальность: человечеству объявлен «Красный код»

Сможем ли мы справиться с растущем уровнем угроз?Ну что, хотите узнать хорошие новости? А их нет. Пришла пора всем нам осознать один не самый приятный факт – мир никогда не будет прежним. Реальность такова, что ситуация будет становится хуже с каждым годом. И речь не только о пандемии COVID-19, которая, к слову, вывела Россию в мировые лидеры по смертности, но и о других проблемах, включая наводнения, экстремальную жару и появление новых болезней. И я уже не говорю о проблеме загрязнения окружающей среды. Ситуация такова, что несколько писем и заявлений, которые подписали более 11 тысяч ученых со всего мира, остались не услышаны. А стоит лишь начать разговор о грядущих катастрофах, как сотни тысяч пользователей сети (и друзья), мгновенно начинают опровергать твои слова. Никто по-прежнему не верит, что мир стоит на пороге экологической катастрофы. Между тем, результаты новейших научных исследований подтверждают самые худшие опасения: уровень углекислого газа в атмосфере планеты достиг рекордных показателей. Это значит, что ближайшие семь лет станут самыми жаркими за всю историю наблюдений. Но то ли еще будет.Глобальные угрозы и рискиНе знаю, как так получилось, но одни из моих любимых тем – это инфекционные болезни и будущие угрозы. И я говорю не про инфекционные болезни – я все-таки не имею медицинского образования, да и специалистов, к счастью, хватает. Речь о глобальных рисках. И правда, как часто вы задумываетесь о том, каким будет мир через 50, 100 или 400 лет?Так как это одна из моих излюбленных тем, я попыталась понять почему. Возможно, причина заключается в излишней тревожности, которая привела меня прямиком к фильмам ужасов. Как показали результаты недавних исследований, просмотр хорроров может помочь в борьбе с тревогой и стрессом (путем отвлечения внимания) и является своего рода успокоительным – любители ужасов лучше спят. Исследователи также пришли к выводу, что популярность фильмов ужасов возросла в связи с пандемией, а любители жанра оказались более подготовлены к эпидемии.Выжить во время зомби-апокалипсиса – задача практически не выполнимая.Вам будет интересно: Как фильмы ужасов влияют на наш организм и кому их лучше не смотреть?Излишняя тревожность, как выяснила еще одна команда ученых, связана с так называемым «болезненным любопытством», когда человек целенаправленно ищет информацию о разнообразных угрозах, а также с тревогой и депрессией. И, учитывая, что мне свойственна тревожность, болезненное любопытство, а еще я лечусь от депрессии, судьба моя, кажется, была предрешена.Не знаю, многие ли разделяют эти интересы, качества или болезни, но разговор о глобальных рисках интересует далеко не всех. Это отметил даже главный астроном Великобритании лорд Мартин Рис в своей лекции посвященной будущему человечества. Оказалось, даже среди ученых не так много желающих изучать потенциальные риски, угрожающие стереть человечество с лица Земли. И речь не только об изменении климата, ведь существует множество иных, не менее опасных угроз, часть из которых несут технологии.К слову, именно Мартин Рис предсказал пандемию COVID-19 с точностью до даты. О том, как ему это удалось, я рассказывала в этой статье, рекомендую к прочтению.Изменение климата влечет за собой катастрофические последствия.И, судя по всему, будущее нас ждет так себе. Недавно Нобелевскую премию по физике вручили за создание климатических моделей. Это означает, что у нас появился инструмент, который предсказывает будущие климатические изменения, учитывая множество факторов одновременно.И эти самые климатические модели дают нашей цивилизации не более 500 лет жизни.Что происходит?Прямо сейчас климатические новости сыпятся на нас лавиной. Текущая конференция Организации Объединенных Наций (ООН) по климату в Шотландии уделяет особое внимание политике в области изменения климата и последствиям глобального потепления. Вот только эти конференции проводятся ежегодно начиная с 1997 года. Но несмотря на все предостережения ученых, мы оказались в ситуации, которая уже напоминает катастрофу.Основное внимание на переговорах уделяется двуокиси углерода – парниковому газу, который выделяется при сжигании ископаемого топлива – угля, нефти и природного газа, а также в результате лесных пожаров, изменений в землепользовании и природных источников. Промышленная революция конца 1800-х годов привела к увеличению сжигания ископаемого топлива. Он питал дома, промышленность и открывал планету для путешествий. В том же столетии ученые определили потенциал углекислого газа для повышения глобальных температур, что в то время считалось возможной пользой для планеты.Систематические измерения начались в середине 1900-х годов и показали неуклонное увеличение содержания углекислого газа, причем большая его часть напрямую связана со сжиганием ископаемого топлива.Стремительное изменение климата происходит в результате человеческой деятельностиЧитайте также: Изменение климата на Земле — ТОП-5 фактов, о которых вы не зналиПопав в атмосферу, углекислый газ, как правило, остается там очень долго. Его часть, выделяемая в результате человеческой деятельности, поглощается растениями, другая поглощается непосредственно океаном, но примерно половина всего углекислого газа (выделяемого в результате человеческой деятельности сегодня), остается в атмосфере — и, вероятно, будет оставаться там в течение сотен лет, влияя на климат во всем мире.В течение первого года пандемии в 2020 году, когда за рулем было меньше людей и некоторые отрасли промышленности ненадолго остановились, выбросы углекислого газа от топлива сократились примерно на 6%. Но это не остановило рост концентрации углекислого газа, потому что количество, выделяемое в атмосферу в результате человеческой деятельности, намного превышало то, что могла поглотить природа.Если бы цивилизация прекратила свою деятельность по выделению углекислого газа сегодня, все равно потребовалось бы много сотен лет, чтобы концентрация углекислого газа в атмосфере снизилась достаточно естественным образом, чтобы вернуть углеродный цикл планеты в равновесие из-за длительного срока службы углекислого газа в атмосфере.Повышение температуры на Земле в 2020 годуЭто интересно: Повышение уровня моря — сигнал того, что изменение климата не остановить. Правда ли это?Наука изменения климатаМногочисленные научные данные указывают на увеличение выбросов парниковых газов за последние полтора столетия как на движущую силу долгосрочного изменения климата во всем мире. Например: лабораторные измерения с 1800-х годов неоднократно проверяли и количественно определяли поглощающие свойства углекислого газа, которые позволяют ему улавливать тепло в атмосфере.Сложные климатические модели, недавно отмеченные Нобелевской премией по физике, не только указывают на потепление Земли из-за увеличения содержания углекислого газа, но и дают подробную информацию о районах наибольшего потепления.Прогноз повышения температуры к 2070 годуИнтересно, что планеты Солнечной системы также предоставляют доказательства. Атмосфера Венеры насыщена углекислым газом, и в результате это – самая горячая планета в нашей Солнечной системе, хотя Меркурий находится ближе к Солнцу.Нынешнее повышение температуры заметно в записях со всех континентов и над океанами. Однако температура не везде растет с одинаковой скоростью. На местные температуры влияет множество факторов, включая землепользование, которое влияет на то, сколько солнечной энергии поглощается или отражается, местные источники отопления, такие как городские тепловые острова, и загрязнение окружающей среды.Арктика, например, нагревается примерно в три раза быстрее, чем в среднем по миру, отчасти потому, что по мере того, как планета нагревается, таяние снега и льда делает поверхность более склонной поглощать, а не отражать солнечное излучение.В результате снежный покров и морской лед отступают еще быстрее. Подробнее о том, что сегодня происходит с таянием ледников, читайте в материале моего коллеги Андрея Жукова.Что изменение климата делает с планетойСегодня каждый человек на земле должен понять – изменение климата происходит прямо здесь и сейчас. Результаты научных исследований показывают, что повышение температуры уже влияет на осадки, ледники, погодные условия, активность тропических циклонов и сильные штормы. Ряд исследований демонстрирует, что увеличение частоты, интенсивности и продолжительности тепловых волн, например, влияет на экосистемы, жизнь людей, торговлю и сельское хозяйство.Хотя экстремальные явления часто обусловлены сложным комплексом причин, некоторые из них усугубляются изменением климата. Точно так же, как прибрежные наводнения могут усугубляться повышением уровня океана, тепловые волны наносят больший ущерб при более высоких базовых температурах. О том, какие регионы могут оказаться под водой уже к 2050 году, можно прочитать здесь.В 2020 году был поставлен очередной температурный рекордСогласно исследованиям ученых из Китая, США и Европы, к 2070 году до 3 миллиардов человек из прогнозируемого мирового населения, составляющего около 9 миллиардов, могут подвергнуться воздействию температур, сравнимых с самыми жаркими районами Сахары.Ученые-климатологи усердно работают над оценкой будущих изменений в результате увеличения содержания углекислого газа и других ожидаемых изменений, таких как численность мирового населения. Ясно, что температура повысится, а осадки изменятся. Точная величина изменений зависит от многих взаимодействующих факторов.Больше по теме: Изменение климата в России: какая погода будет в будущем и что нам с этим делать?Три климатических сценарияИсследователи сообщают, что глобальное потепление уже привело к повышению температуры на 1,1 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными временами. Ожидается, что в течение 20 лет этот показатель достигнет 1,5°C – даже в лучшем случае при резком сокращении выбросов парниковых газов.Каждая степень потепления выше нынешних уровней соответствует примерно 1 миллиарду человек, выходящих за пределы климатической ниши, – отмечают исследователи.Согласно новому докладу МГЭИК, наиболее вероятными являются три различных климатических сценария и три демографических прогноза. Результаты изложены в эпохальном докладе об оценке изменения климата. Чтобы наглядно представить, насколько пригодной для жизни будет земля в 2070 году в соответствии с этими сценариями, Financial Times сопоставила прогнозы численности населения с каждой климатической моделью и нанесла их на карту на шести континентах.Вряд ли нам детям и внукам понравится в таком жарком миреСоответствующие модели «разрабатываются без учета обратной связи между собой», – пояснила Цзин Гао, доцент кафедры геопространственных данных в Университете Делавэр. В так называемых общих социально-экономических путях (SSP) «мы говорим о различных социальных тенденциях, включая население, экономическое развитие, управление и другие связанные с этим аспекты, но они еще не учитывают, как люди будут реагировать на изменение климата», – сказала она.Все сценарии являются идеализированным будущим, но это обычная практика при анализе сценариев. «Все они возможны, хотя иногда отражают крайние случаи. Совместное использование нескольких широко расходящихся сценариев помогает охватить диапазон неопределенности», – отметила Гао.При самом экстремальном сценарии к 2070 году в южных штатах США станет намного жарче, особенно в тех, которые граничат с Мексиканским заливом. Тяжелейший удар придется на Центральную Америку, при этом до 20 миллионов человек будут жить при среднегодовой температуре 29°C.К 2070 году на большей части Канады и Аляски за Полярным кругом установятся более теплые условия. В настоящее время эти районы в основном необитаемы и, по прогнозам, останутся таковыми без учета миграции.Обширные районы тропических лесов Амазонки в Бразилии, а также прилегающие страны Перу, Колумбия и Венесуэла к 2070 году станут практически непригодными для жизни из-за сильной жары. Эти условия затронут около 59 миллионов человек — или около 12 процентов прогнозируемого населения континента при самом экстремальном сценарии.С каждым годом планета нагревается все сильнееПо прогнозам, Европа будет единственным континентом, где среднегодовая температура не превысит 29°C.Однако на больших территориях Скандинавии, восточной России и в странах, граничащих со Средиземноморьем, все еще можно ожидать повышения температуры до 5°C к 2070 году при наихудшем сценарии. По прогнозам, население Африки испытает демографический взрыв во всех сценариях общего социально-экономического развития, удвоившись с 1,2 млрд до почти 2,4 млрд человек.Страна к югу от Сахары Нигерия, вероятно, станет третьей по численности населения страной в мире к середине этого столетия, обогнав США. Его крупнейший город, Лагос, будет на пути к тому, чтобы стать крупнейшим городом в мире по численности населения в 2075 году с населением 61,5 млн человек по среднему сценарию. При этом около 81% прогнозируемого населения Нигерии, составляющего около 477 миллионов человек, будут страдать от этих экстремальных температур.Это может вынудить огромное количество людей мигрировать, что, к слову, происходит уже сегодня.В работе также говорится, что к 2070 году население Азии увеличится до более чем 5 миллиардов человек, и во многих странах среднегодовые температуры превысят 29 градусов Цельсия. Больше всего пострадает Индия, население которой может достичь 1,6 миллиарда человек, более половины из которых испытают эту экстремальную жару на себе.Катастрофа ближе, чем кажетсяПрактически вся территория Объединенных Арабских Эмиратов и Камбоджи станет непригодной для жизни, включая густонаселенные районы южного Вьетнама и восточного Пакистана.Экстремальная жара в Океании будет ограничена в основном безлюдными районами Папуа-Новой Гвинеи и северной Австралии, при этом большая часть населения Австралии останется преимущественно расположенной вдоль южного и восточного побережья. «Это не только будет иметь разрушительные прямые последствия, но и сделает общества менее способными справляться с будущими кризисами, такими как новые пандемии. Единственное, что может остановить эти процессы – это быстрое сокращение выбросов углекислого газа.Читайте также: Изменение климата может «поджарить» города к 2100 годуГлобальное будущееНу что, достаточно ли поводов для того, чтобы на секунду отвлечься от насущных проблем и всерьез задуматься о том, что останется после нас? Каждый человек, который однажды появился на свет умрет, это неизбежно. Но будучи видом разумным (Homo Sapiens все-таки), нам свойственно задумываться о сложных вещах, представлять разнообразные события и планировать собственные действия. Ни одно другое живое существо на планете на это не способно.Но вместо того, чтобы воспользоваться своей врожденной способностью, мир впадает в отрицание возможной катастрофы. У этого явления множество причин и мы обязательно поговорим о них в одной из следующих статей. Сейчас же хочу акцентировать ваше внимание вот на чем – мы все еще можем избежать худшего сценария.Худшего сценария развития события все еще можно избежать. Но времени малоНаучные исследования улучшают наше понимание климата и сложной системы Земли, выявляют наиболее уязвимые области и направляют усилия по уменьшению факторов, вызывающих изменение климата. Работа над возобновляемыми источниками энергии и альтернативными источниками энергии, а также способы улавливания углерода из промышленности или из воздуха создают больше возможностей для более подготовленного общества.Не пропустите: Ученые предупреждают – точка невозврата для Арктики, возможно, уже пройденаВ то же время люди узнают о том, как они могут уменьшить свое собственное воздействие на климат, с растущим пониманием того, что для достижения значительного эффекта требуются скоординированные на глобальном уровне действия. Все больше людей проявляют готовность принять новые стратегии более эффективного использования энергии, более устойчивого потребления и выбора возобновляемых источников энергии.Человечество стремительно движется к вымираниюЧто же до меня, то хоть никто и не спрашивал, отмечу. Чем больше людей сегодня всерьез отнесутся к словам ученых и данным научных исследований, тем больше у нас шансов, как у вида, не остаться навеки стертыми с лица Земли. Поэтому, хоть новости и плохие, давайте посмотрим правде в глаза и попытаемся не допустить катастрофы. Это как минимум в наших интересах.

Источник: hi-news.ru