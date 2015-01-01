Как осы-паразиты спасли жизни миллионов людей?

Внешне осы-паразиты часто отличаются от своих обычных собратьевПчелы редко атакуют людей и животных, потому что больше всего заняты сбором меда и опылением растений. А вот осы имеют очень плохую репутацию, потому что почти не приносят людям и природе пользу, но при этом очень больно жалят. Особенно опасны паразитические осы, у которых вместо жала имеется орган для кладки яиц. Когда эти осы жалят своих жертв, оставляют в их телах яйца, из которых позже вылупляются личинки. Они развиваются, питаясь внутренними органами жертвы, а потом становятся взрослыми особями и улетают на поиски других организмов для откладки яиц. Может показаться, что от этих паразитов не может быть никакой пользы, но история показала, что это далеко не так. В 1970-е годы паразитические осы косвенно повлияли на жизни миллионов людей, сами того не подозревая защитив их от голодной смерти. Давайте выясним, как такое могло произойти?Новый способ борьбы с вредителямиПо данным издания The Conversation, в 1970-е годы на территорию Западной и Центральной Африки проникли бразильские насекомые-вредители. Речь идет о мучнистых червецах (Phenacoccus manihoti), которые вырастают максимум до 6 миллиметров и уничтожают сельскохозяйственные культуры. Крошечные создания быстро распространились по полям с маниоком — тропическим растением с корнеплодами форме картофеля, из которых изготавливается мука или варятся каши. Из-за новых вредителей жители Африки начали терять до 80% урожая, вследствие чего около 200 миллионов человек оказались на грани голодания.Однажды мучные червецы чуть не стали причиной очередного голода в АфрикеСитуацию изменили наблюдения швейцарского ученого Ганса Рудольфа Херрена (Hans Rudolf Herren). Он заметил, что паразитические осы вида Epidinocarsis lopezi часто нападают на мучнистых червецов, а на других насекомых особого внимания не обращает. Исследователи собрал необходимое количество денег и организовал сброс коконов паразитических ос в районы, которые страдают от мучнистых червецов. Как и ожидалось, паразитические осы быстро обосновались на новом месте и в течение нескольких лет значительно уменьшили популяцию насекомых-вредителей.Паразитическая оса Epidinocarsis lopeziЧитайте также: Найден паразит, который дарит насекомым «вечную молодость»Лучший способ защиты урожая от вредителейСчитается, что благодаря сообразительности Ганса Херрена и паразитическим осам удалось спасти жизни примерно 20 миллионов людей. В 1995 году ученый получил Всемирную продовольственную премию — эта награда вручается за вклад в повышение качества, количества и доступности продовольствия в мире. Такой подход к борьбе с вредителями получил название «биологический контроль» и впоследствии использовался во многих. Например, однажды паразитические осы смогли спасти от разного рода вредителей сельскохозяйственные территории Китая.Ганс Рудольф ХерренИнтересный факт: иногда паразитические осы помогают людям самостоятельно. В качестве примера можно привести осу-самурая (Trissolcus japonicus), которую долго планировалось использовать в качестве потенциального оружия против угрожающих сельскохозяйственным культурам мраморным клопам (Halyomorpha halys). Но они не стали дожидаться результатов исследования и сами поселились в нужных участках территории США и сократили численность вредителей.Считается, что биологический контроль является более предпочтительным способом борьбы с вредителями, чем использование химикатов. Этому есть сразу несколько причин:во-первых, осы-паразиты распространяются и уничтожают вредителей сами, в то время как для распыления химикатов нужно непосредственное участие человека;во-вторых, они часто остаются на нужном месте и выполняют свою задачу без лишних вопросов, а вот ядовитые вещества против насекомых нужно распылять регулярно;в-третьих, вредители привыкают к химикатам уже через 20 поколений, а насекомые могут эволюционировать вместе со своими врагами, чтобы по-прежнему оставаться эффективными;в-четвертых, осы-паразиты не трогают представителей ни в чем не повинных видов насекомых, тогда как химикаты несут вред всем живым организмам.Биологический контроль — более безопасный способ борьбы с вредителями, чем использование химикатовЧтобы всегда оставаться в курсе новостей науки и технологий, подпишитесь на нас в Пульсе Mail.ru. Так вы не пропустите ничего важного!Среди паразитических ос существуют виды, которые способны превращать пауков в настоящих зомби. Сначала насекомые откладывают яйца на спину членистоногих, после чего из них вылупляются личинки. Они заставляют пауков плести особый тип паутины, из которой создается надежный кокон. После проделанной работы, детеныши ос съедают своих жертв и превращаются в куколок, чтобы впоследствии стать взрослыми особями. Подробнее об этом процессе я рассказывал тут.

Источник: hi-news.ru