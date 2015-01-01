Птицы под угрозой исчезновения вида размножаются «непорочным зачатием»

Калифорнийские кондоры, которые находится на грани исчезновения, стали размножаться самооплодотворениемНа протяжении десятилетий ученые пытались спасти от вымирания калифорнийского кондора. Эта птица относится к роду американских грифов. В 1982 году ее популяция сократилась до 22 особей. Но усилиями специалистов по разведению и выращиванию птиц в неволе, количество калифорнийских кондоров постепенно превысило 500 особей. Для этого потребовалось создать птицам особые условия. Кроме того, ученые тщательно отбирали самцов и самок, способных воспроизводить здоровое потомство. Но, когда они стали изучать генетические данные птенцов, оказалось, что самцы не внесли своего генетического вклада в потомство. Проще говоря, птицы появились на свет путем факультативного партеногенеза, которое еще называют “непорочным зачатием”. У позвоночных партеногенез хоть встречается и редко, тем не менее науке все же известен. Он был замечен у акул, скатов, ящериц и некоторых других рептилий. Ученые также зарегистрировали самооплодотворение у некоторых видов птиц, содержащихся в неволе, таких как индейки, куры и китайские окрашенные перепела. Но подобное происходит только тогда, когда самки содержатся отдельно от самцов. У кондоров же самцы и самка содержались вместе.Как происходит самооплодотворение«Непорочное зачатие» у размножающихся половым путем видов происходит, когда определенные клетки, продуцируемые яйцеклеткой самки животного, ведут себя как сперма и сливаются с яйцеклеткой. Для ученых, занимавшихся разведением калифорнийских кондоров, партеногенез стал неожиданностью, так как ранее ничего подобного они не замечали.Как отмечают исследователи в статье Journal of Heredity, самцы, которые были рождены “непорочным зачатием” имели разных матерей, каждая из которых содержалась вместе с самцами. Более того, обе матери успешно размножались путем оплодотворения самцами. Почему же произошло самооплодотворение? Ученые пока разводят руками и не могут дать этому объяснению.Индейки в неволе также размножаются самооплодотворением"Единственное, что мы сейчас действительно знаем, так это то, что самооплодотворение происходило более одного раза, и случалось с разными самками кондоров" — говорит Оливер Райдер, директор по сохранению генетики Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего.Самовоспроизведение — это инструмент выживания?Только около 300 видов этого, находящегося на грани исчезновения вида птиц, парит в небе над Калифорнией, Аризоной и Ютой. При такой малой популяции, кондоры могут использовать партеногенез в качестве инструмента выживания. Есть доказательства того, что у других видов самооплодотворение может быть своего рода “спасательным кругом” для вида, попавшего в беду. Например, малозубая рыба-пила, находящаяся под угрозой исчезновения, может переходить к партеногенезу, когда в дикой природе не удается найти партнера. К слову, помимо калифорнийских кондоров на гране исчезновения оказалось огромное количеству других видов птиц. Но, однополое размножение у них пока не было выявлено.Далеко не все ученые, соглашаются с озвученной теорией. Самки кондоров, содержащиеся в неволе, имели доступ к самцам. Кроме того, потомство, рожденное партеногенезом, быстро умирало. Ни одна из птиц не дожила до восьми лет. Однако, продолжительность жизни кондоров составляет около 60 лет.Калифорнийские кондоры, появившиеся в результате «непорочного зачатия» могли иметь генные мутацииВполне возможно, что эти самооплодотворенные птицы несли генные мутации, которые в конечном итоге стали причиной их ранней смерти. Но, в любом случае, еще рано говорить, насколько значим партеногенез для сохранения вида. Чтобы делать какие-то выводы, необходимо иметь больше примеров.Самооплодотворение популярнее, чем считалось ранее?Сделанное открытие относительно калифорнийских кондоров натолкнуло ученых на мысль, что партеногенез в природе более широко распространен, чем считалось ранее. В исследовании, опубликованном в 2018 году, говорится, что девственное рождение в основном задокументировано у содержащихся в неволе животных. Однако нет оснований полагать, что самооплодотворение не происходит в дикой природе.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, на котором мы подготовили для вас еще больше интересной информацииОливер Райдер соглашается с этим предположением, так как определить партеногенез у калифорнийских кондоров удалось по чистой случайности в результате генетического исследования. “Возможно птицы на вашем заднем дворе иногда производят партеногенетических цыплят. Никто не проводит исследований, чтобы выяснить это” — говорит ученый. Таким образом, природа постоянно преподносит сюрпризы. Как в шутку говорят ученые, чтобы люди не думали, что хорошо ее знают. Напомню, ранее мы также рассказывали об андских кондорах, которые могут летать часами, не взмахнув крыльями.

Источник: hi-news.ru