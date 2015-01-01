Птицы под угрозой исчезновения вида размножаются «непорочным зачатием»
Калифорнийские кондоры, которые находится на грани исчезновения, стали размножаться самооплодотворением
На протяжении десятилетий ученые пытались спасти от вымирания калифорнийского кондора. Эта птица относится к роду американских грифов. В 1982 году ее популяция сократилась до 22 особей. Но усилиями специалистов по разведению и выращиванию птиц в неволе, количество калифорнийских кондоров постепенно превысило 500 особей. Для этого потребовалось создать птицам особые условия. Кроме того, ученые тщательно отбирали самцов и самок, способных воспроизводить здоровое потомство. Но, когда они стали изучать генетические данные птенцов, оказалось, что самцы не внесли своего генетического вклада в потомство. Проще говоря, птицы появились на свет путем факультативного партеногенеза, которое еще называют “непорочным зачатием”. У позвоночных партеногенез хоть встречается и редко, тем не менее науке все же известен. Он был замечен у акул, скатов, ящериц и некоторых других рептилий. Ученые также зарегистрировали самооплодотворение у некоторых видов птиц, содержащихся в неволе, таких как индейки, куры и китайские окрашенные перепела. Но подобное происходит только тогда, когда самки содержатся отдельно от самцов. У кондоров же самцы и самка содержались вместе.
Как происходит самооплодотворение
«Непорочное зачатие» у размножающихся половым путем видов происходит, когда определенные клетки, продуцируемые яйцеклеткой самки животного, ведут себя как сперма и сливаются с яйцеклеткой. Для ученых, занимавшихся разведением калифорнийских кондоров, партеногенез стал неожиданностью, так как ранее ничего подобного они не замечали.
Как отмечают исследователи в статье Journal of Heredity, самцы, которые были рождены “непорочным зачатием” имели разных матерей, каждая из которых содержалась вместе с самцами. Более того, обе матери успешно размножались путем оплодотворения самцами. Почему же произошло самооплодотворение? Ученые пока разводят руками и не могут дать этому объяснению.
Индейки в неволе также размножаются самооплодотворением
"Единственное, что мы сейчас действительно знаем, так это то, что самооплодотворение происходило более одного раза, и случалось с разными самками кондоров" — говорит Оливер Райдер, директор по сохранению генетики Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего.
Самовоспроизведение — это инструмент выживания?
Только около 300 видов этого, находящегося на грани исчезновения вида птиц, парит в небе над Калифорнией, Аризоной и Ютой. При такой малой популяции, кондоры могут использовать партеногенез в качестве инструмента выживания. Есть доказательства того, что у других видов самооплодотворение может быть своего рода “спасательным кругом” для вида, попавшего в беду. Например, малозубая рыба-пила, находящаяся под угрозой исчезновения, может переходить к партеногенезу, когда в дикой природе не удается найти партнера. К слову, помимо калифорнийских кондоров на гране исчезновения оказалось огромное количеству других видов птиц. Но, однополое размножение у них пока не было выявлено.
Далеко не все ученые, соглашаются с озвученной теорией. Самки кондоров, содержащиеся в неволе, имели доступ к самцам. Кроме того, потомство, рожденное партеногенезом, быстро умирало. Ни одна из птиц не дожила до восьми лет. Однако, продолжительность жизни кондоров составляет около 60 лет.
Калифорнийские кондоры, появившиеся в результате «непорочного зачатия» могли иметь генные мутации
Вполне возможно, что эти самооплодотворенные птицы несли генные мутации, которые в конечном итоге стали причиной их ранней смерти. Но, в любом случае, еще рано говорить, насколько значим партеногенез для сохранения вида. Чтобы делать какие-то выводы, необходимо иметь больше примеров.
Самооплодотворение популярнее, чем считалось ранее?
Сделанное открытие относительно калифорнийских кондоров натолкнуло ученых на мысль, что партеногенез в природе более широко распространен, чем считалось ранее. В исследовании, опубликованном в 2018 году, говорится, что девственное рождение в основном задокументировано у содержащихся в неволе животных. Однако нет оснований полагать, что самооплодотворение не происходит в дикой природе.
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Оливер Райдер соглашается с этим предположением, так как определить партеногенез у калифорнийских кондоров удалось по чистой случайности в результате генетического исследования. “Возможно птицы на вашем заднем дворе иногда производят партеногенетических цыплят. Никто не проводит исследований, чтобы выяснить это” — говорит ученый. Таким образом, природа постоянно преподносит сюрпризы. Как в шутку говорят ученые, чтобы люди не думали, что хорошо ее знают. Напомню, ранее мы также рассказывали об андских кондорах, которые могут летать часами, не взмахнув крыльями.
Источник: hi-news.ru
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