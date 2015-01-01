Почему коралловые рифы важны для человечества и как их спасти от гибели?

Арабские ученые нашли способ спасения коралловых рифовКоралловые рифы — это геологические структуры, которые образованы скоплениями беспозвоночных, именуемых как коралловые полипы. Как правило, они образуются на мелководье тропических морей и являются местом обитания для многих животных. Ученые уже давно наблюдают за тем, как эти важные для жизни на Земле образования постепенно вымирают. В начале 1980-х годов общая площадь коралловых рифов составляла примерно 600 тысяч квадратных километров, а к 2000-м годам их площадь уже равнялась 250 тысячам квадратным километрам. Причиной вымирания коралловых рифов считается загрязнение Мирового океана и последствия глобального потепления — из-за аномальной жары вода сильно окисляется. Ученые считают, что если вовремя не принять меры по спасению коралловых рифов, они могут полностью исчезнуть уже к 2100 году. Они очень важны для животных, но какую пользу они несут для людей? К тому же, что ученые делают, чтобы их спасти?Польза коралловых рифов для человекаПервое, что делают коралловые рифы во благо человечества — защищают берега от разрушительного влияния морских волн. Если они полностью исчезнут, находящиеся на побережьях сооружения могут разрушиться.Большой коралловый рифВо-вторых, коралловые рифы очень важны для туристической сферы. Например, геологические структуры Красного и Карибских морей, а также северо-восточного побережья Австралии являются одними из главных источников заработка местного населения. Эти места очень красивы, поэтому туристы всегда хотят заняться подводным плаванием и готовы заплатить за эту возможность неплохие деньги.Туристы платят большие деньги, чтобы посмотреть на коралловые рифыНекоторые обитатели коралловых рифов используются людьми для изготовления лекарственных средств. В качестве примера можно привести асцидии — морских обитателей, которые имеют форму стеклянной банки с двумя горлами сверху и снизу. Из асцидий вида Aplidium albicans люди извлекают химическое вещество плитидепсин, который на данный момент проходит испытания в качестве средства против вирусов. Вещества, которые защищают полипы от воздействия солнца, используются для изготовления препаратов для лечения рака кожи.Из асцидий изготавливаются лекарственные средстваВ Корее, Чили и Франции асцидии употребляются в пищу. Внешне блюда из них кажутся невкусными, но они считаются очень полезными. В частности, асцидии уменьшают риск повышения кровяного давления и обеспечивают лучший кровоток. Вдобавок ко всему этому, асцидии богаты белком.Блюдо из асцидийЧитайте также: Найдено животное, которое может полностью восстанавливать свои органыЗащита коралловых рифовКак я уже говорил выше, если не предпринимать никаких мер, коралловые рифы могут полностью исчезнуть уже через сотню лет. На данный момент самый эффективный способ их сохранения — это сбрасывание в моря металлических конструкций, которые могут стать основой для роста новых кораллов. Минус этой технологии заключается только в том, что на таком каркасе известковые скелеты коралловых полипов растут очень медленно.Процесс выращивания коралловНо недавно арабские ученые представили технологию 3D CoraPrint, которая значительно ускоряет первые этапы формирования кораллов. По данным научного журнала ACS Sustainable Chemistry & Engineering, вместо бетонных и железных конструкций ученые предлагают использовать натуральные структуры, напечатанные на 3D-принтере. После сканирования формы настоящего коралла, устройство создает его копию с использованием «чернил» из карбоната кальция. Основа для искусственной опоры для коралловых рифов получила название Calcium Carbonate Photo-initiated (CCP). Ученые уже оценили уровень ее опасности для живых организмов — она не наносит никакого вреда.Выращивание кораллов при помощи 3D CoraPrintПосле создания основы из CCP, на нее наносят микроскопические фрагменты живых коралловых полипов. По словам автора научной работы Шарлотты Хаузер (Charlotte Hauser), на структуре из карбоната кальция коралловые полипы растут быстрее, потому что им не нужно начинать формирование с известняковой структуры — это уже сделано заранее, в лабораторных условиях. Исследователи также отметили, что при необходимости каркас для выращивания кораллов можно создавать при помощи силиконовой формы. В этом случае процесс изготовления занимает меньше времени, но структура получается простой и небольшой. Печать на 3D-принтере проходит дольше, но форма каркаса может может быть более сложной и большой.Испытание напечатанных структур в аквариумеСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Напоследок отмечу, что недавно на территории австралийского города Орфей люди случайно нашли огромный коралл высотой 5,3 метра. Подробнее об этом открытии можно почитать тут.

Источник: hi-news.ru