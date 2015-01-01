Люди от рождения не оптимисты? Ранние исследования поставили под сомнение

Утверждение о том, что люди от рождения являются оптимистами, может быть ошибочнымНаверняка вы слышали, что человек от рождения является оптимистом, во всяком случае относительно того, что касается нас самих. Ученые всегда считали, что люди стараются думать о себе хорошее — что сложная ситуация разрешится позитивно, что болезнь человека не коснется, ничего страшного с ним не произойдет, их внешность лучше, чем есть на самом деле. Конечно, есть люди, которые больше думают о негативном, и вы наверняка таких встречали — они всегда ожидают, что любая ситуация обернется плохо. Но они в меньшинстве, поэтому являются скорее исключением. Однако возникает вопрос, почему вообще психологи уверены, что люди являются оптимистами? Да, можно опираться на собственный опыт и судить по окружающим. Наверняка если вы вспомните свое окружение, то придете к выводу, что большинство из них оптимисты. Но, следует учитывать, что многие люди стараются выглядеть таковыми, так же, как и имитировать хорошее настроение, к примеру, улыбаться, когда делать этого вовсе не хочется. Кроме того, наше восприятие окружающих является субъективным, многое мы можем не замечать или забывать. Кто-то сейчас наверняка вспомнит исследования, которые ранее проводились учеными. Но, как утверждают сотрудники Университета Бата, они могли быть ошибочными. Последнее из исследований снимает с людей “розовые очки”.Ученые допустили ошибку — метод оценки оптимизма оказался неточнымИсследование, опубликованное в издании Cognition, выявляет недостатки тех работ, которые ранее подтверждали наличие излишнего оптимизма у людей. По словам авторов, ранние работы содержали «ложные срабатывания», то есть шаблоны данных, которые создавали ложное впечатление, будто люди чрезмерно оптимистичны.Авторы работы провели эксперименты с применением метода, который был использован в прошлых исследованиях оптимизма. Она известная как «метод обновления». Согласно ей, люди оценивают шансы пережить то или иное жизненное событие, а затем их знакомят со статистикой относительно этого события, после чего они дают повторную оценку относительно этого же события.Как правило, людям предлагается оценить негативные жизненные события, такие как серьезное заболевание, развод с мужем либо женой и т.д. Авторы работы предполагают, что само событие вызывает у участников эксперимента негативные эмоции, которые влияют на оценку. То есть человеку изначально неприятно думать, что с ним случится что-либо плохое, поэтому он прогоняет от себя эти мысли.По мнению некоторых ученых, оптимизм возникает у людей в самых тяжелых жизненных ситуацияхПоэтому ученые Университета Бата реши удалить эмоциональную составляющую. То есть участникам предлагали оценить нейтральные события, такие как шансов того, что следующая машина, которая проедет, будет черного цвета. Изменение примеров и устранение из них эмоциональной составляющей не привело к изменению результатов — наблюдалась та же оптимистическая картина. Однако результаты заставили исследователей оспорить обоснованность данного метода, якобы доказывающего предвзятость оптимизма. Перекос в данном случае был вызван самим исследованием. Вряд ли люди воспринимают проезжающий автомобиль как событие в своей жизни."Исследование говорит о том, что метод ошибочен. Проявление оптимизма было зафиксировано даже там, где на самом деле он невозможен. Конечно, результат работы не является доказательством того, что у людей отсутствует иррациональный оптимизм. Однако, чтобы подтвердить это или опровергнуть, необходимы новые, улучшенные методы оценки" — говорит ведущий исследователь Джейсон Бертон.Возможно оптимизм и пессимизм зависит у людей от конкретной ситуацииЛюди склонны к рациональному мышлению?Существуют доказательства оптимизма в определенных ситуациях, но это не означает, что оптимизм всегда свойственен людям. Вполне возможно, что у людей преобладает иррациональный оптимизм и в предыдущих выводах ученые не ошиблись. Но, чтобы выяснить это, требуются другие методы оценки. Как предполагают авторы исследования, вполне возможно, что перекос в сторону оптимизма и пессимизма возникает у людей в зависимости от конкретных обстоятельств. К примеру, иногда люди склонны переоценивать тяжесть своего заболевания.Исследователи работают над созданием новых, более достоверных способов оценки оптимизма и пессимизма. Как только им удастся добиться положительных результатов, мы сообщим об этом на нашем Яндекс.Дзен-канал. А как вы считаете, люди по природе оптимисты или пессимисты? Пишите свое мнение в комментариях.

Источник: hi-news.ru