Саблезубые кошки проявляли заботу о больных сородичах

Саблезубые кошки часто страдали проблемами с тазобедренными суставамиСмилодоны относятся к роду саблезубых кошек, которые появились на Земле 2,5 миллионов лет назад, а вымерли примерно 10 тысяч лет назад, еще раньше, чем исчезли с лица земли мамонты. Эти саблезубые кошки проживали на территории Северной и Южной Америки. Вероятнее всего они произошли от мегантереона, жившего на Земле с раннего плиоцена. Часто смилдона называют саблезубым тигром, однако название не совсем некорректное. Изучая окаменелости этих животных, ученые заметили, что их тазовые кости часто выглядят пораженными болезнью. До последнего момента считалось, что это связано с инфекциями и травмами, полученными во время охоты. Дело в том, что добычей смилодонов обычно становились крупные звери. Саблезубые кошки набрасывались на них из засады и вонзали свои длинные клыки, одновременно обхватывая туловище добычи передним лапами. При таком нападении задняя часть самого хищника оказывалась уязвимой. К такому выводу ученые пришли, изучая позвонки нижнего отдела позвоночника, которые часто имели следы повреждения. Однако эта версия оказалась ошибочной. Сотрудники музея естественной истории Лос-Анджелеса пришли к выводу, что повреждение костей связаны с дисплазией тазобедренных суставов. Данное заболевание нередко встречается у домашних собак и кошек.Саблезубые кошки часто рождались инвалидамиНовое исследование, опубликованное в Scientific Reports, проводилось под руководством научного сотрудника музея Майрин Балиси в сотрудничестве с хирургами-ортопедами больницы Cedars-Sinai. Исследователи использовали современные технологии, такие как компьютерная томография и трехмерное моделирование, которые используют в костной хирургии и при создании протезов.«Компьютерная томография использовалась нашей исследовательской группой для проверки предполагаемой этиологии дегенерации тазобедренного сустава у Smilodon. Оно позволило нам наблюдать анатомические искажения на более гранулярном уровне и создать трехмерные реконструкции для выявления патологии» — говорит доктор Абхинав Шарма, соавтор исследования.Исследование костей саблезубых кошек показало наличие у них дисплазииВ результате тщательного изучения внутренней структуры поврежденных костей, ученые пришли к выводу, что животное страдало дисплазией. Это врожденная болезнь, которая характеризуется недоразвитым суставом. Она сопровождается ограниченной подвижностью ноги и сильной хромотой. Патология встречается не только у домашних животных, но и у людей. Лечится она исключительно хирургическим путем, то есть пересадкой сустава.Здоровые саблезубые кошки делились пищей с больнымиДля таких хищников, как смилодон, работа суставов, особенно тазобедренных, на которые приходится высокая нагрузка, является вопросом выживания. С подобным заболеванием хищник не может охотиться, а значит, обречен на гибель от голода в раннем возрасте. Однако кости, которые исследовали ученые, принадлежали крупному, взрослому животному. Так как сам хищник охотиться не мог, за ним, вероятнее всего, кто-то ухаживал. Как утверждают авторы работы, за больными смилдонами заботились здоровые особи и делились с ними пищей.Но это не единственное подтверждение тому, что смилодоны ухаживали за больными саблезубыми кошками. Ученые обнаружили на костях следы заживания ран. Причем, как они сообщают, раны должны быть очень серьезными, которые делали животных неспособными охотиться или вести активную жизнь. Однако заживление ран говорит о том, что кто-то животным не дал умереть с голоду.Смилодоны не могли охотиться с поврежденными костями или суставамиСкорее всего у смилодонов могло быть хорошо развито социальное поведение. В частности, они выручали друг друга и поддерживали, не давая погибнуть в тяжелых ситуациях. Правда, у современных кошек такая особенность поведения не наблюдается, за исключением львов. Но, следует учитывать, что смилдоны относятся к отдельной группе кошек, которые сильно отличаются от современных тигров, леопардов и львов.В коллекции музея содержится около 8000 образцов окаменелостей костей с различными повреждениями — травмами и признаками болезней. Это говорит о том, про проблемы с опорно-двигательным аппаратом у животных не были редкостью. Вполне возможно, что из-за этого у них выработался инстинкт взаимовыручки.Еще больше невероятной, но при этом научно подтвержденной информации вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-каналеВ то же время, не стоит забывать, что выводы сделаны учеными по косвенным признакам. Узнать какая была социальная жизнь у вымерших животных в действительности, не представляется возможным. Не исключено, что больные смилдоны искали для себя альтернативны варианты питания, к примеру, переходили на падаль или питались мелкими животными. Вполне возможно, что когда-нибудь человечеству представится возможность понаблюдать за этими животными и получить точные ответы на вопросы, касающиеся их поведения. Такое станет возможным, если ученым удастся их возродить.

Источник: hi-news.ru