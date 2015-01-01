Ученые изучили сообщения из форума про отношения. Что интересного они узнали?

Существует стереотип, что мужчины меньше беспокоятся о проблемах в отношениях, чем женщины. Кажется, это неправдаУченые постоянно занимаются изучением человеческих взаимоотношений, однако у большинства этих научных работ есть значительный минус. Он заключается в том, что исследователи чаще всего изучают особенности отношений на примере пар, которые проходят семейную психотерапию. Это очень узкая и специфическая аудитория, у которой есть время и деньги на выяснение отношений при помощи специалиста, так что результаты этих работ вряд ли являются точными. Недавно международная группа психологов решила изучить человеческие отношения на основе более широкой базы данных. Для этого они проанализировали сообщения 184 тысяч человек, которые писали о своих проблемах в отношениях на популярном форуме. Просмотрев данные, ученые разрушили стереотип о том, что мужчины реже беспокоятся об отношениях. Помимо этого, авторы научной работы поделились еще несколькими интересными наблюдениями.Изучение человеческих отношенийРезультаты проведенной научной работы были опубликованы в научном журнале Journal of Social and Personal Relationships. В распоряжении ученых оказался архив с сообщениями 184 тысяч человек из анонимного форума про отношения. Первым делом ученые определили самые распространенные темы, что позволило выяснить, какие проблемы в отношениях беспокоят людей больше всего. Оказалось, что люди часто обеспокоены трудностями в общении со своими вторыми половинками. Также посетители форума часто сталкивались с проблемами в обсуждении сложностей в отношениях и испытывали трудности с доверием.Как оказалось, форумы об отношениях посещают не только женщиныАнализ сообщений из форума показал, что чаще всего люди страдают от «душевной боли», а не от самих проблем в отношениях. На форуме преобладают посты, в которых часто используются слова вроде «расставание», «сожаление» и «разбитое сердце».Мужчины не меньше женщин страдают от «разбитого сердца»Главный стереотип о мужчинахПо словам руководителя научной работы Райана Бойда (Ryan Boyd), в обществе распространен стереотип о том, что проблемы в личной жизни редко заботят мужчин. Они решили проверить — правда это, или всего лишь последствие стигматизации? Для справки стоит отметить, что это термин обозначает навешивание социальных ярлыков на людей. Вы наверняка слышали мнение, что представители мужского пола легче переносят расставания и другие проблемы в личной жизни. Научных и даже статистических доказательств этому нет, поэтому это — всего лишь стереотип, нанесение клейма без веской на это причины.Стигматизация — это навешивание на людей ярлыков, чаще всего с отрицательными качествамиСтатистика показала, что пользователи мужского пола используют словосочетание «разбитое сердце» чаще, чем женщины. Это явный намек на то, что стереотип о меньшей вовлеченности мужчин в отношения может быть неверным. Исследователь Райан Бойд считает, что женщины кажутся более обеспокоенными в отношениях только потому, что чаще обращаются за помощью к психотерапевтам и в целом делятся своими переживаниями. На самом деле, мужчины могут быть обеспокоены не меньше, просто предпочитают не распространяться о своих проблемах или общаться на эту тему анонимно, через форумы и другие средства общения без раскрытия имени и других личных данных.Мужчины реже женщин обращаются к психиатрам, но в будущем ситуация может изменитьсяЧитайте также: Почему Инстаграм – самая вредная для психического здоровья социальная сеть?Важность изучения отношений мужчин и женщинАвторы научной работы считают, что полученные результаты могут быть полезны не только для психологов, но и для широкой публики. Как минимум, более точное представление о массовых проблемах в отношениях может дать людям возможность определить момент, когда в их личной жизни что-то идет не так. Если правильно воспользоваться этими знаниями, пары могут избежать распространенные неудачи и достичь успеха в романтических отношениях. Также есть надежда на то, что результаты их работы хотя бы немного сломать стереотип о том, что мужчины редко беспокоятся о проблемах в личной жизни. Возможно, когда-нибудь стигматизация будет снята и мужчины смогут в открытую говорить о своих чувствах. Ну и наконец, данная научная работа показала, что интересные результаты можно получить даже при изучении сообщений из форумов.Считается, что такого рода исследования помогут людям избегать проблем в отношенияхЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Как и говорилось в начале статьи, ученые постоянно занимаются изучением человеческих отношений. В 2020 году моя коллега Любовь Соковикова написала интересный материал о том, как внешняя привлекательность влияет на отношения в рабочем коллективе. Получилось очень интересно, поэтому рекомендую к чтению. Вот ссылка.

Источник: hi-news.ru