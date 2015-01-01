Туристы пробираются на «марсианскую станцию» в США и мешают экспериментам

Руководители проекта рады повышенному интересу, но туристы часто мешают исследованиямМарсианское общество — это некоммерческая организация, которая посвящена теме колонизации Марса. Она была основана в 1998 году американским инженером Робертом Зубриным (Robert Zubrin) и получила большую поддержку со стороны многих писателей-фантастов и режиссеров. На данный момент в обществе числится около 11 000 человек и все они информируют общественность о преимуществах изучения Марса и ее будущей колонизации. Общество обладает собственной базой Mars Desert Research Station (MDRS), которая расположена в одной из пустынь штата Юта. На ней разные группы людей живут так, как жили бы на поверхности Марса. Обычно экипажи сменяют друг друга каждые две недели и проводят медицинские, геологические и астрономические исследования. Недавно директор станции Шеннон Руперт (Shannon Rupert) поделилась, что проведению исследований мешают туристы.Незваные гости на марсианской станцииПодробностями о главной проблеме Марсианской станции на Земле она поделилась в издании Space.com. По ее словам, туристы начали активно посещать базу после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Однажды она ночевала на станции, чтобы встретить участников нового экипажа. Сначала женщина занималась ремонтом системы водоснабжения и уснула, как вдруг ее разбудил лай собак. В небольшое окошко она увидела, что одно из сооружений сильно освещено. Женщина подумала, что это просто свет полнолуния и продолжила спать. Спустя несколько недель на почту Марсианского общества пришли профессиональные снимки, сделанные проникшим на частную территорию фотографом.Марсианская станция MDRSСамо собой разумеется, члены общества были этим недовольны. Они арендуют эту территорию, и проникновение на нее — это то же самое, что и вторжение в чужой дом. За последние несколько месяцев исследователи замечали на территории летающие дроны и слоняющихся поблизости туристов. Скорее всего, это связано с большей заинтересованностью людей в космосе. Также следует учитывать, что в период пандемии многие люди предпочитают отдыхать на природе, вдали от скоплений людей. К тому же, проникновению в территорию станции MDRS способствуют социальные сети. Когда кто-то выкладывает фотографии «марсианских» объектов, другие тоже хотят сделать такие же кадры.Социальные сети — это огромная проблема, потому что дезинформация в них распространяется как лесной пожар. Люди публикуют фото, и каждый хочет пойти и сделать такие же самостоятельно. Некоторое время люди каждый день ходили по территории MDRS. Оказалось, что кто-то выложил в социальные сети фотографию с координатами станции, — поделилась Шеннон Руперт.Читайте также: Как будет проходить колонизация других планет?Симуляция жизни на МарсеС одной стороны хорошо, что люди интересуются станцией. Ведь задача Марсианского сообщества как заключается в привлечении внимания. Но слишком большое число посетителей мешает проведению исследований. Ученые пытаются максимально реалистично воссоздать возможную жизнь людей на Марсе. Они точно испытают проблемы, связанные с изоляцией, ведь расстояние до Земли временами будет достигать 401 миллионов километров. Исследователям интересно, каково ощутить такое одиночество на себе. Но как достичь такого ощущения, когда на ближайших холмах то и дело можно заметить людей?На станции MDRS бывают и российские туристыМне нравится встречать случайных гостей, позволяя им рассмотреть станцию ​​крупным планом, когда экипажи уезжают. Одна из лучших сторон этой работы — это видеть, как чьи-то глаза загораются при мысли о том, что люди действительно могут отправиться на планету Марс С того момента, как я вернулась на станцию ​​в начале этого года, я начала тратить больше времени на то, чтобы прогонять людей с территории, чем приветствовать их, — призналась исследовательница.По ее словам, большинство туристов разочаровываются, но сохраняют вежливость. Но встречаются и такие, кто грозится вызвать полицию. В ответ на это сотрудники Марсианского сообщества вывесили вокруг территории таблички о том, что это частная территория. А это значит, что посторонним туда вход воспрещен, как и использование дронов. Также они связались с владельцами сайтов, на которых публикуется информация о точном расположении станции MDRS и поговорили с местными бизнесменами. Они призвали их помочь в объяснении людям того, что своими действиями они могут помешать проведению исследований. Все эти меры работают так себе, но это лучше, чем ничего.Одна из табличек, установленных на территории MDRSЕсли вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на нас в Пульсе Mail.ru. Будем благодарны!Марсианская станция MDRS является далеко не единственной в своем роде. Недавно сотрудники Австрийского космического форума решили провести похожий эксперимент AMADEE-20, в рамках которого шесть добровольцев будут жить в израильской пустыне Негев. Подробнее об этом проекте можно почитать тут.

Источник: hi-news.ru