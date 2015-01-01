Мир не готов бороться с глобальным потеплением — удержать рост температур вряд ли удастся

Человечество слишком медленно противодействует глобальному потеплению климата, что может привести к катастрофическим последствиямПроявления глобального потепления климата становятся все более отчетливыми. Не замечать их становится все сложнее даже самым отъявленным скептикам. Последний шанс спасти ситуацию — это соблюдение Парижского соглашения, чтобы остановить рост температуры на уровне 1,5 градусов. Конечно, даже такое повышение обернется для человечества серьезным проблемами. Но оно позволит избежать катастрофических последствий, которые могут поставить под угрозу выживание всего человечества или, по крайней мере, существенной его части. Но удастся ли выполнить намеченную цель и остановить рост температуры на уровне полутора градусов? Международная группа экспертов Systems Change Lab, основанная фондом Земли Джефа Безоса совместно с Институтом мировых ресурсов, дает неутешительный ответ. Ни одна из сфер человеческой деятельности неспособна быстро адаптироваться к новым требованиям, чтобы снизить темпы глобального потепления.Мир не готов к борьбе с глобальным потеплением климатаВ последнем отчете Systems Change Lab говорится, что человечеству необходимо значительно увеличить темпы сокращения выбросов, чтобы удержать ситуацию на отметке в 1,5 градуса. В противном случае температура стремительно пойдет вверх и перевалит за этот показатель. Исследователи выявили сорок областей человеческой деятельности, которых это касается в первую очередь. К ним относится энергетический сектор, тяжелая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и ряд других областей.В прошлом году уровень газов в атмосфере, нагревающих планету, достиг нового рекордного максимума, и ООН предупредила, что объем добычи ископаемого топлива, запланированный странами, существенно выше того предела, который позволит удержать повышение температуры на безопасном уровне.Как говорится в отчете, ни в одном из секторов человеческой деятельности, начиная от производства электроэнергии из возобновляемых источников, и заканчивая потреблением мяса и государственным финансированием ископаемого топлива, нет необходимого прогресса в сокращении выбросов. В то же время, чтобы дать миру шанс, количество выбросов должно сократиться вдвое, а к 2050 году оно должно прекратиться полностью.Сельское хозяйство — одна из сфер деятельности человека, которая приводит к росту концентрации парниковых газов в атмосфереК чему стремиться, чтобы предотвратить глобальное потепление климатаКак утверждают ученые, добыча и использование каменного угля должно сократиться в 5 раз, а темпы лесовосстановления должны происходить в 3 раза быстрее. Прибрежные водно-болотные угодья необходимо восстанавливать почти в 3 раза, климатическое финансирование должно расти в 13 раз быстрее. Кроме того, должна в три раза активнее снижаться энергоемкость зданий.В богатых странах Европы и Северной Америки отмечается высокое потребление говядины, которое необходимо сокращать хотя бы в полтора раза быстрее, чем сейчас. Ученые отмечают, что сокращение в эквиваленте полутора гамбургеров на человека в неделю обеспечит колоссальное снижение выброса парниковых газов и уменьшение спроса на землю. К слову, большое количество парниковых газов выделяется из земли в результате обработки лугов для последующего выращивания кукурузы.«Нам нужно сделать все возможное в каждом секторе, чтобы преобразовать производство электроэнергии, изменить наш рацион, использование земли, и многое другое, и все это необходимо делать одновременно. Нам нужны трансформационные изменения, и совершенно очевидно, что тенденции развиваются недостаточно быстро» — говорит Келли Левин, научный руководитель Фонда Земли Безоса, одна из соавторов отчета.В ближайшее время нас ожидает еще большее количество природных катаклизмов и волн теплаПроблема потепления климата — есть ли надеждаПомимо негативных фактов авторы отчета приводят и некоторые положительные. К примеру, мировая доля электроэнергии, вырабатываемой за счет солнечной и ветровой энергии, выросла на 15%, причем динамика сохраняется последние пять лет. Возобновляемые источники энергии стали наиболее рентабельной заменой угля в большинстве стран. Внедрение электромобилей растет, достигнув в прошлом году более 4% от мировых продаж.В отчете также говорится, что есть хорошие шансы на «экспоненциальный» прогресс в технологиях, таких как прямое удаление углекислого газа из воздуха. По словам ученых, вероятно, его придется развернуть в больших масштабах, чтобы избежать климатической катастрофы.Еще больше невероятной, но при этом научно подтвержденной информации вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-каналеТем не менее в целом повода для оптимизма пока нет. Мир предпринимает слишком мало усилий, чтобы противостоять климатическому кризису. Если ситуацию не удастся изменить, на планете все чаще будут наблюдаться смертоносные волны тепла, разрушительные штормы, катастрофические наводнения и неурожаи, которые унесут триллионы долларов из экономической деятельности и вынудят миллионы людей покинуть свои дома. Другими словами, угроза гораздо более серьезная, чем пандемия коронавируса.

Источник: hi-news.ru