Кто такой Влад Цепеш и почему он стал прообразом вампира графа Дракулы

Влад III, правитель Валахии, ставший прообразом графа ДракулыДракула, князь тьмы — самый известный и, пожалуй, самый популярный мифический персонаж. Легендарный роман Брэма Сторкера, написанный в 1987 году, стал основой всей «готической» субкультуры, а также родоначальником целого “вампирского” жанра в литературе и кино. Однако не все знают, что прообразом графа Дракулы стал исторический и не менее устрашающий персонаж — военачальник Валахии (присоединившейся к Молдавии в 1859 году) в период с 1448 по 1476 год, известный как Влад III, он же Влад Дракула (сын Дракона), или Влад Цепеш. Согласно некоторым историческим данным, он был жестоким, даже садистским лидером, известным тем, что мучил своих врагов. По некоторым оценкам за свою жизнь он погубил более 80 000 человек. Большинство из них были посажены на кол. Почему его именем был назван герой романа? По одной из легенд, Стокер наткнулся на имя “Дракула” в одном старом учебнике по истории, откуда узнал, что в Валахии оно может означать ”дьявол”. Однако в Румынии Влада Цепеша вовсе не считают дьяволом. Здесь он считается национальным героем. Его помнят, как защитника своего народа от иностранного вторжения — турецких солдат и немецких купцов.Семья графа Влада ДракулыВлад III родился в 1431 году в Трансильвании, скалистой зеленой части современной Румынии. Правда, официально она стала частью этой страны только 1947 году. Его матерью была принцесса из Молдавии, а отец, Влад II, незаконнорожденный сын валашского дворянина. Свою юность Влад II провел при дворе Сигизмунда Люксембургского, короля Венгрии и будущего императора Римской империи.В том же году, когда родился Влад III, его отец был принят в Орден Дракона. Подобно другим рыцарским орденам, это христианское военное общество было построено по образцу средневековых крестоносцев. Его членами были высокопоставленные рыцари, обязанные бороться с ересью и противостоять османской империи.После вступления в орден Влад II получил фамилию Дракул (Дракон). Его сын Влад III был известен как Влад Дракул, или Дракула, “сын Дракона”. В 1436 году Сигизмунд сделал Влада II воеводой Валахии, но Влад II не остался к нему лояльным. Вскоре он перешел на сторону противника — вступил в союз с османским лидером султаном Мурадом II. Чтобы получить гарантию верности, Мурад потребовал от Влада II, чтобы тот выдал ему двух своих сыновей, одним из которых был Влада III.По некоторым данным после убийства отца и брата Владом II овладело желание мести, которую он осуществил самым жестоким образомВ 1447 году Влад II был свергнут с поста правителя Валахии, схвачен и убит местными боярами и аристократами. В том же году был убит старший брат Влада III. Он был ослеплен и похоронен заживо. Янош Хуньяди, регент Венгрии (глава государства), который инициировал убийство Влада II, назначил новым воеводой Владислава II, другого валашского дворянина. Вполне возможно, что эти события вызвали у Влада III жажду мести. Вскоре после освобождения из османского плена (примерно в 1447 году), он начал свою борьбу за власть.В 1448 году с помощью Османской империи 16-летний Влад III изгнал Владислава II из Валахии и вступил на престол. Правда, пробыть воеводой ему довелось всего два месяца, прежде чем венгры восстановили Владислава в должности. Влад III ушел в ссылку. О последующих восьми его годах жизни мало что известно, кроме того, что он путешествовал по Молдавии и Османской империи.В какой-то момент Влад III перешел на другую сторону в османско-венгерском конфликте, заручившись военной поддержкой Венгрии. Примерно в это же время изменил своей присяге и Владислав II, присоединившийся к туркам. Влад III встретил Владислава на окраине Тырговиште 22 июля 1456 года и обезглавил его во время рукопашного боя. С тех пор началось правление Влада III.Существует версия, согласно которой Влад III не был жестоким правителем, а стал жертвой пропаганды того времени. Очерняющие Дракулу слухи распространяли его враги.Правление Влада ЦепешаВлад III начал свое правление со строгого пресечения преступности. Он стал проводить политику абсолютной нетерпимости даже к незначительным проступкам, таким как ложь. На государственные должности он отбирал простолюдинов, создавая таким образом класс полностью подчиненных себе чиновников. В результате мог назначать, увольнять и даже казнить своих новых чиновников по своему желанию.У Влада III также был план возмездия относительно высокопоставленных лиц, убивших его отца и старшего брата, который он воплотил в жизнь в 1459 году. Влад пригласил бояр на большой пасхальный банкет вместе с их семьями (всего около 200 человек). Там он расправился с женщинами и стариками, а мужчин принудил к рабскому труду. Многие из них впоследствии умерли от истощения при строительстве замок Поенари, одной из любимых резиденций Влада III.Замок Поенари — любимая резиденция «графа Дракулы»Новую элиту правитель создал из крестьян, отличившихся на поле боя, а также создал своего рода национальную гвардию. Крестьян и ремесленников Валахии он освободил от дани, которую они платили Османской империи. Согласно некоторым данным, его жестокость иногда была направлена и на собственный народ. По одной из легенд, чтобы избавиться от бездомных и нищих, которых правитель считал ворами, он пригласил большое количество людей на пир, запер двери и всех заживо сжег. Кроме того, Влад III истребил цыган или насильно отправил их в армию. Таже тяжко пришлось немецкому населению, которое он вначале обложил налоговым бременем, а затем стер с лица земли целые немецкие деревни, убил тысячи людей.В 1459 году, когда город Кронштадт (ныне Брашов) поддержал соперника Влада III, ответ воеводы был жестоким. Он убил порядка 30 000 человек и, как сообщается, обедал среди своих жертв, чтобы лично наблюдать за их страданиями. Сам Кронштадт он приказал сжечь дотла. Вернувшись в Валахию, правитель посадил на кол немецких купцов, нарушивших его торговые законы.Внешняя политика Влада IIIЧто касается внешней политики Влада III, она отличалась от политики его отца и многих других лидеров того времени. Он никогда не переставал выступать против турок. Тактика Влада III против османской империи как на поле боя, так и за его пределами была чрезвычайно жестокой.Влад III до конца жизни оставался непримиримым врагом Османской империиСо временем власть, экономика и войска Влада III ослабли настолько, что Матиас I, король Венгрии, в 1462 году смог взять его в плен. Влад находился в заключении в Венгрии 12 лет. При этом власть в Валахии несколько раз переходила из рук в руки. Примерно в 1475 году Матиас I послал Влада III вернуть Валахию Венгрии. В ноябре 1476 года Дракула одержал первую победу, но месяц спустя потерпел жестокое поражение. Его соперник, поддерживаемый османскими войсками, устроил засаду, убил и обезглавил Влада. Его отрубленная голова была отправлена Мехмеду II в Константинополь для выставления на обозрение над воротами города.Брэм Стокер, автор легендарного романа о графе ДракулеКак родилась легенда о графе ДракулеВлад III мог бы остаться просто эпизодом средневековья, если бы не книга Уильяма Уилкинсона, британского консула в Валахии, опубликованная в 1820 году. В ней упоминается печально известный военачальник Влада Цепеш. Известно, что Брэм Стокер никогда не был на родине Влада, но наткнулся на книгу Уилкинсона в 1890 году.“Дракула на валашском языке означает “Дьявол”. Валашцы имели обыкновение давать его как фамилию любому человеку, который выделялся своим мужеством, жестокостью или хитростью” — писал Брэм Стокер.Роман, опубликованный в 1897 году, взволновал читателей, которые начали размышлять об источнике вдохновения Стокера. Многие предполагали, что кровавая жизнь Влада Цепеша, средневекового валашского правителя, была единственной основой для персонажа Стокера. Однако писатель использовал множество источников для своего творения.Вампиры были в моде в поздний викторианский период, и Стокер, вероятно, был знаком с более ранними готическими произведениями. Многие предполагают, что писатель был вдохновлен ими, но после ознакомления с книгой Уильяма Уилкинсона, превратил своего вампира в Дракулу. К слову, описывая состояние человека, укушенного вампиром, Брэм Стокер, как и друге авторы романов о вампирах того времени, перечисляет симптомы лейкемии.Актер Бела Лугоши в образе графа ДракулыОднако совсем недавно некоторыми учеными и историками была выдвинута интригующая альтернативная теория первоисточника Дракулы — эпидемия холеры 19-го века, в результате которой погибло до 1000 человек в городе Слайго на западе Ирландии. Мать Стокера, Шарлотта Торнли, пережила это событие в 14-летнем возрасте. Позже она описала его своему сыну в ужасающих подробностях.Чтобы не дать людям сбежать из Слайго и не распространить чуму, чиновники вырыли траншеи вокруг города и заблокировали дороги. На улице лежали трупы. Врачи и медсестры брали больных холерой, одурманенных опиумом или лауданумом, и преждевременно помещали их в братские могилы.Еще больше увлекательных материалов вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.Стокер был очарован описанием жертв холеры, которые были похоронены заживо. Возможно, это послужило основой для описания нежити Дракулы. В одном из интервью Стокер даже признал, что его история “вдохновлена идеей о том, что кого-то хоронят до его смерти”. Но, как бы там ни было, роман получился действительно гениальным. После его прочтения наверняка многие задавались вопросом — может ли человек действительно стать вампиром и питаться кровью? На этот вопрос ранее мы уже отвечали.

Источник: hi-news.ru