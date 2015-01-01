Что такое вулканическая бомба и чем она опасна?

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха в сентябре 2021 годаПальма — это небольшой испанский остров, который около 2 миллионов лет назад возник в результате извержения подводного вулкана. В сентябре 2021 года на нем начала извергаться вулканическая цепочка Кумбре-Вьеха, которая последний раз активничала в 1971 году. Лава из ее жерла извергается до сих пор и за этим явлением внимательно следит немецкий геохимик Харри Гейгер (Harri Geiger), который недавно снял на видео очень редкое для человеческого взора явление. Когда мужчина стоял примерно в километре от жерла вулкана, из него вылетела вулканическая бомба — жидкий сгусток лавы, который частично затвердевает во время полета. Это довольно опасный объект, который при столкновении со зданиями может вызвать возгорание. А если он попадет в человека, тот с большой долей вероятности получит серьезные ожоги. Что еще интересного известно об этом явлении?Интересный факт: во время извержения вулкана Кумбре-Вьеха в 1646 году были уничтожены целебные источники. Если верить легендам, они вылечивали людей от проказы — инфекционного заболевания, которое возникает из-за попадания в организм бактерий Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis. Зараженные этой болезнью люди получали внешние уродства.Извержение вулкана Кумбре-ВьехаСудя по информации, предоставленной изданием as.com, извержение вулкана в Испании является одним из самых разрушительных за последнее время. По данным за 1 ноября, потоки лавы и сопутствующие извержению землетрясения стали причиной разрушения 2600 зданий. За последний месяц на территории острова Пальма было зафиксировано около 35 000 подземных толчков. Из-за загрязнения воздуха опасными выбросами, обучение в школах было приостановлено. Власти рекомендуют жителям закрывать окна, выключить вентиляцию и без необходимости не выходить из дома. А если такая нужда есть, важно надеть защитные очки и маски. По расчетам ученых, вулканическая лава уже распространилась о площади 975 гектаров.Пожарные на фоне извергающегося вулкана Кумбре-ВьехаИз-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха свои дома были вынуждены покинуть около 6 тысяч человек. Мало того, что вулканический пепел покрыл территории таких муниципалитетов, как Тихарафе, Пунтагорда и Гарафия, он смог добраться даже до обсерватории Роке-де-лос-Мучачос, которая расположена на высоте 2 426 метров.Обсерватория Роке-де-лос-МучачосЧитайте также: В мире насчитывается по меньшей мере 1500 активных вулкановВулканическая бомба на видеоПо данным издания Gizmodo, в конце октября исследователь Харри Гейгер стоял примерно в километре от жерла вулкана и снял момент, когда из нее вылетела вулканическая бомба и покатилась по склону. Как и говорилось выше, это сгусток лавы, который во время полета успел стать тверже. Как правило, форма этого образования зависит от состава, вязкости лавы и условий полета. Попавший в кадр объект обладал диаметром около одного метра, был раскален до 900 градусов Цельсия и весил примерно 500 килограммов. Судя по всему, исследователь смог узнать эти данные, когда подошел к остановившемуся объекту ближе. Когда затвердевший кусок лавы остановился, некоторые его части все еще тлели ярко-красным цветом.Вулканическая бомба, снятая на видео Харри ГейгеромК счастью, на пути вулканической бомбы не было никаких препятствий. Эти горячие образования могут быть очень опасными для жизни людей и этому есть весомые доказательства. В 2018 году, во время извержения вулкана Килауэа на Гавайях, лавовая бомба размером с баскетбольный мяч упала на судно с 49 пассажирами и тремя членами экипажа. Она пробила крышу, в результате чего одна женщина попала в больницу с переломом бедра, а другие получили ожоги и царапины. Всего пострадало 23 человека.Крыша судна, на которое упала вулканическая бомбаПо словам Харри Гейгера, он и его коллеги находились на безопасном расстоянии от вулкана и оставались начеку. Исследователь отметил, что увидеть вулканическую бомбу и тем более снять ее на видео — это большая удача. Благодаря этому случаю, они смогут узнать больше подробностей о силе извержения вулкана Кумбре-Вьеха, а также траектории, дальности полета и других характеристиках этих бомб. В своем блоге Landslide Blog геолог Дэйв Петли (Dave Petley) отметил, что видео показало, насколько вулканические бомбы могут быть подвижными.Лавовая бомба, вылетевшая из вулкана Кумбре-ВьехаЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Как вы уже могли понять, вулкан Кумбре-Вьеха стал причиной больших проблем для огромного количества людей. Но при этом он не входит в число самых опасных — о них мой коллега Андрей Жуков рассказывал в этом материале. Рекомендую к прочтению!

Источник: hi-news.ru