Исследование показало, что антидепрессанты снижают риск тяжелого течения COVID-19

Антидепрессанты в очередной раз показали свою эффективность при лечении коронавирусомРанее мы рассказывали от том, что прием антидепрессантов снижает риск развития тяжелого течения коронавируса и летальных исходов. В частности, среди пациентов психиатрических клиник, которые принимали антидепрессанты, почти нет госпитализаций и смертей от осложнений. Теперь появилось еще одно тому подтверждение. На этот раз международной группой исследователей был зафиксирован положительный терапевтический эффект антидепрессанта флувоксамина. Ученые утверждают, что препарат облегчает протекание коронавирусной инфекции, если начать принимать его на ранних стадиях болезни. Авторы исследования уверены, что флувоксамин способен стать эффективным средством, предотвращающим коронавирусные осложнения. Особенно он может помочь тем людям, которые находятся в группе риска. К таким выводам ученые пришли, исследовав препарат на полутора тысячах пациентов, заболевших коронавирусом. Результаты оказались действительно впечатляющими.Антидепрессант снижает риск летального исхода от коронавируса?В статье, опубликованной в Lancet Global Health, ученые сообщают, что для своего исследования отобрали почти полторы тысячи человек. Все они заразились SARS-CoV-2, но при этом не проходили вакцинацию. Людей авторы работы разделили на две группы. Одной группе дважды в день давали по 100 миллиграмм флувоксамина на протяжение десяти дней, другой же предоставляли плацебо. Что такое плацебо и зачем в процессе исследований его обязательно используют, я рассказывал ранее.За участниками эксперимента ученые наблюдали еще в течение месяца с момента прохождения курса лечения флувоксамином. В результате они выяснили, что среди людей, которые получали плацебо, серьезные осложнения возникали в 15,7% случаев. У второй группы людей, которые принимали антидепрессант, было зафиксировано лишь 10,7% осложнений. Исследователи отмечают, что прием флувоксамина на 32% снижал вероятность госпитализации человека и его попадание в реанимацию.Флувоксамин повышает вероятность легкого течения COVID-19Следует отметить, что выше приведены данные среди всех участников эксперимента, однако не все из них прошли курс лечения флувоксамином полностью. Дело в том, что у данного препарата имеются побочные действия, связанные с пищеварительной системой. Поэтому некоторым пациентам пришлось отказаться от него по состоянию здоровья. Пройти курс лечения антидепрессантом на 80% удалось примерно двум третям больных коронавирусом. Среди этой группы вероятность осложнений снизилась на 66%, а смертность уменьшилась на 91%.В пользу данного препарата также говорит то, что он давно известен и применяется в медицине. Единственное, что осложняет лечение им, это вышеупомянутый побочный эффект.Антидепрессант флувоксимин — что это такое и как он действуетФлувоксамин используют в медицине при лечении депрессий и неврозов навязчивых состояний (второе название этого заболевания — обсессивно-компульсивное расстройство). Препарат относится к группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Принцип их действия основан на повышении уровня серотонина в синаптической щели. Это обеспечивает улучшение проведения нервного импульса. Как известно, серотонин является нейромедиатором, еще его называют гормоном счасть. Чем больше серотонина скапливается в межнейронном контакте, тем мощнее сигнал, соответственно, у человека лучше настроение, он чувствует себя счастливым.Антидепрессант предотвращает развитие «циткоинового шторма»Но нас в данном случае интересуют другие свойства препарата, которые обеспечивают более легкое течение COVID-19. Ученые отмечают два основных потенциальных механизма лечения коронавируса — это противовоспалительный и возможный противовирусный эффекты. Препарат активирует S1R, то есть белок, участвующий во многих клеточных функциях, включая регуляцию стрессового ответа ER. Проще говоря, он подавляет выработку циткоинов, предотвращая возникновение опасного “циткоинового шторма”.Подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов.Кроме того, ученые отмечают возможное антитромбоцитарное свойство флувоксамина, которое снижает риск тромбоза. Наконец, еще один потенциальный механизм действия может быть связан со свойство флувоксамина повышать уровень мелатонина в плазме. Но, пока это только предположения, сделанные на основе наблюдений. Для более точно выяснения наиболее вероятного механизмов, необходимы дополнительные исследования in vitro и на животных. Так как ученые работают в этом направлении, мы узнаем подробнее о том, как действует препарат, в ближайшее же время.

Источник: hi-news.ru