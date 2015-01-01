Найденные останки ребенка Хомо Наледи добавили ученым загадок о древнем человеке

Визуализация Homo Naledi, одного из самых первых людей на ЗемлеH. naledi — один из первых представителей рода Homo, то есть людей. Точный возраст вида неизвестен, однако по некоторым данным он появился на земле в период с 2,8 по 2,5 млн лет назад, то есть был еще сравнительно близок к обезьянам. Впервые окаменелости Homo naledi были обнаружены в 2013 году в Южно-Африканской Республике. Возраст находок составлял около 335—236 тысяч лет. В 2017-2018 годах в рамках исследования глубоких уголков пещерного комплексе Восходящей звезды в Южной Африке также были найдены останки H. Naledi, среди которых окаменелости ребенка, жившего более 240 тыс лет назад. Находка содержит в общей сложности почти 2000 костей и зубов древнего предка человека. Останки ребенка, который, по оценкам ученых умер в возрасте от четырех до шести лет, включают в себя шесть зубов и 28 фрагментов черепа. Но его окаменелости вместо того, чтобы предоставить больше информации об ископаемом человеке, добавили ученым загадок, на которые пока нет ответов.Захоронение древнего человека наледи найдены в труднодоступных уголках пещерыКак отмечают археологи, доступ к месту захоронения наледи ужасающий. Чтобы добраться до него, исследователям приходилось преодолевать участки с вертикальными шахтами, местами настолько сужающимися, что им необходимо было выдыхать воздух, чтобы сжать грудную клетку. Порой от них требовались поистине акробатические трюки. Все это вызвало у ученых вопрос — как и почему древние люди отважились так глубоко проникнуть в эту темную, глубокую и извилистую пещеру?“Никто, из участников экспедиции не ожидал, что мы найдем кости наледи в таких условиях. Мы продвигались на метры и метры по невозможным проходам” — говорит Джон Хоукс , палеоантрополог из Университета Висконсин-Мэдисон.Первая мысль, которая приходит на ум — возможно пещера имеет еще один вход. Однако команда тщательно исследовала ее и нанесла на карту более 300 метров новых проходов, детально описала лабиринтную систему. В результате работы был обнаружен только один вход из более широкой системы пещер в подсистему Диналеди, где было обнаружено большинство останков H. naledi.Ученые обнаружили останки древнего человека в глубокой, пещере, в которую тяжело проникнутьАвторы исследования предполагают, что открытие намекает на то, что останки были намеренно принесены другими H. naledi с целью избавления от мертвецов. Как говорят исследователи, они не видят другую причину, почему череп маленького ребенка наледи находится в чрезвычайно труднодоступном и опасном месте.Тем не менее, некоторые ученые, не участвовавшие в исследовании, еще не уверены, относил ли H. naledi своих мертвецов в пещеру. Такое преднамеренное обращение с умершими подразумевает достаточно высокий уровень культуры, который считается уникальным для Homo sapiens.Кости рук древнего предка человека Homo nalediЭволюция человека может быть сложнее, чем считалось ранееОткрытие останков наледи в пещерном комплексе Восходящей звезды, которое описано в журнале PaleoAnthropology, показывает, что предок человека содержал в себе древние и современные черты. Это говорит о том, что эволюция человека является более сложной, чем предполагалось ранее. Причем, чтобы захоронить себе подобных им приходилось преодолевать немыслимые трудности, учитывая их небольшой рост и наличие трупа. Но, может останки сюда попали каким-либо другим способом?За последние годы экспедициям ученых удалось собрать по кусочкам не менее 20 особей H. naledi, 15 из которых были обнаружены в одной камере в подсистеме Диналеди. Такое скопление тел часто является результатом так называемой «смертельной ловушки», то есть подземной пещеры, в которую проваливаются ничего неподозревающие животные и люди. Но подобные ловушки убивают самых разных животных, поэтому внутри обычно можно обнаружить целый “зверинец”. Однако ничего подобного ученые не обнаружили — подавляющее большинство костей в Восходящей звезде принадлежат исключительно H. naledi.Homo naledi были гораздо меньшего роста, чем последующие виды HomoПо словам исследователей, многие другие альтернативные версии того, как останки оказались в пещере, также не выдерживают критики. К примеру, по одной из них кости в пещеру могли затащить хищники. Однако в таком случае на костях остались бы следы зубов, но их нет. Также исключается версия о том, что останки были смыты в пещеру водой, так как некоторые части тела были найдены практически неповрежденными. В том числе обнаружена рука с костями, расположенными, как при жизни — ладонь направленна вверх, а пальцы загнуты внутрь.«Это места, в которых костный материал Homo naled не мог повиться, если бы Homo naledi сами не были в этой подсистеме. А это значит, что живые Homo naledi спускались по желобу и входили в эту пещеру» — говорит Джон Хоукс.Тщательный осмотр единственной точки входа в систему позволяет предположить, что во времена H. naledi было два пути вниз — это почти отвесный 12-метровый перепад, известный как желоб, а также сеть труднопроходимых щелей в одной из стен желоба.Первоначально команда предположила, что H. naledi утилизировали своих мертвецов, сбрасывая вниз по отвесному склону, ведущему в камеру. Но дополнительные раскопки выявили три места, которые располагались дальше в пещере. В частности, среди этих останков были кости упомянутого выше ребенка, который получил прозвище “Лети”.Череп ребенка Homo naledi, которого прозвали «Лети»Научные вопросы, на которые нет ответовНекоторых ученых доводы исследователей не убедили. Создание плана пещеры и недавно найденные кости, по их мнению, еще не доказывают, что останки были принесены сюда другими людьми, хотя последняя находка ребенка делает эту версию более вероятной. Вполне возможно, что существуют другие объяснения. К примеру, наледи могли жить в этих пещерах и умереть в них.Аврора Вал, научный сотрудник Тюбингенского университета, указывает на бабуинов, которые часто ночуют, а иногда и умирают в пещерах. По ее словам, мертвые бабуины, которых находят в пещерах, как правило очень молоды или стары. В недавнем исследовании ученые обнаружили аналогичную закономерность — останки принадлежали либо сильно молоды,м либо старым особям.«Я не говорю, что мы решили проблему, но эту версию стоит изучить» — говорит Аврора Вэл.Кроме того, по мнению ученых необходимы более подробные исследования пещеры, чтобы тщательно задокументировать ее геологию, а также то, как она изменилась на протяжении тысячелетий. Возможно, датировка останков ребенка и других окаменелостей поможет определить какой была пещера, когда были захоронены древние люди.Череп взрослого древнего человека nalediХотя пещера несколько изменилась в результате камнепадов и сужения некоторых проходов из-за накопления залежей полезных ископаемых, прошлые анализы команды показывают, что первичная структура подсистемы Диналеди оставалась довольно стабильной в течение сотен тысяч лет.«Как люди, нам очень нравится чувствовать себя особенными, и нам действительно не нравится, когда другие виды оказываются похожими на нас. Но многие черты, которые ученые когда-то считали характерными исключительно для Homo sapiens, такие как изготовление орудий, оказались общими с другими гомининами и приматами» — говорит Марина Эллиот, автор исследования, антрополог из Университета Саймона Фрейзера.Как бы там ни было, многие вопросы пока остаются без ответа. Открыть завесы тайны древних людей позволят дальнейшие исследования, о которых мы будем сообщать вам на нашем Яндекс.Дзен-канале. В последнее время ученым удается совершить много интересных открытий, относительно наших древних предков. Совсем недавно я рассказывал о том, что ученые обнаружили новый вид Homo sapiens, от которого, очевидно, пошли современные люди. Возможно, в ближайшем будущем нам удастся больше узнать и о наледи.

Источник: hi-news.ru