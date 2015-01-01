Собаки распознают слова как маленькие дети

Ученые выяснили, что собаки так же распознают слова, как и людиНауке давно известно, что собаки могут запоминать слова и их значение, наверняка вы и сами замечали такую их способность. Однако собачий мозг не улавливает нюансы звучания слов. Поэтому не различает похожие по звучанию слова, к примеру, “лежать” и “бежать”. Но это не говорит о том, что их подводит слух. Все звуки они хорошо слышат, однако мозг не обрабатывает полученную информацию настолько хорошо, чтобы различать ее, другими словами, когнитивных функций недостаточно, чтобы собаки сосредотачивались на особенностях звуков. Более того, мы знаем, что собаки понимают слова тогда, когда мы их акцентируем, то есть обращаемся к собаке и четко произносим какое-либо одно слово, к примеру, команду “сидеть” или “лежать”. Но как на счет распознания слов в потоке речи? Этим вопросом задались Сотрудники Будапештского университета, которые уже долгое время занимаются изучением когнитивных особенностей собак. Результат их исследования оказался весьма удивительными.Как мозг человека различает словаСлова представляют собой определенные сочетания звуков речи. То есть в этих сочетаниях звуки встречаются чаще, чем в других. Конечно, слов существует очень много, однако оценивая сочетания звуков и сопоставляя их с информацией в памяти, можно распознавать знакомые слова. По такому принципу различает слова наш мозг — он весь поток речи делит на отдельные слоги, которые впоследствии анализирует. Такая способность появляется у человека начиная с восьмого месяца жизни.Ранее было известно, что собаки могут распознавать отдельные слова. Новое исследование позволило оценить их способность определять звуки и слова из потока речи.Предыдущие исследования показали, что собаки понимают не только некоторые слова, но и интонацию, с которой они произносятся.Как работает механизм распознания слов у собаки, ранее не было известно. Соответственно, науке не было известно, могут ли собаки распознавать слова в потоке речи. Чтобы выяснить это, ученые Будапештского университета стали следить за активностью мозга собаки в тот момент, когда произносились различные слова, среди которых были те, которые пес хорошо знал.Собаки распознают слова человека двумя участками мозгаВ статье, которая была опубликована в журнале Current Biology, говориться, что электроэнцефалограмма в процессе исследований зафиксировала разную реакцию мозга собак на разные слова — те, которые они слышат часто, и те, которые им малознакомы. Более того, как отмечают исследователи, собаки по-разному реагировали на разные слоги. Их мозг выделяет те звуки, которые часто идут в паре друг с другом, даже если само слово для них незнакомое. Таким образом стало понятно, что собаки распознают не только слова целиком, но и слоги.Исследование показало, что собаки узнают не только знакомые слова, но и знакомые сочетания звуковПри помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ) также ученым удалось выяснить что при распознании слов у собак задействовано два участка мозга — это зона базальных ганглиев, а также слуховая зона коры полушарий. Причем активность участков мозга менялась, в зависимости от особенностей речи, которую слышали собаки. Если речь была нечленораздельной, в которой было практически невозможно разобрать ни одного слова, наиболее активно работали базальные ганглии. Если же речь была четкой, то более активной становилась слуховая кора.Ученым удалось выяснить, что схема работы мозга у собак при распознании слов аналогична человеческой. Но, так как собаки не уделяют внимания нюансам звучания, их способность распознания слов соответствует детской.Теоретически ученые могут вывести породу собак, которая будет лучше понимать речьСобак научат лучше распознавать человеческую речь?Несмотря на то, что ученым удалось лучше понять как у собак работаем механизм распознания слов, у авторов работы осталось еще много вопросов. В частности, непонятно когда появилась способность распознавать слова — она была изначально, еще со времен диких собак динго, или появилась в результате длительного проживания этих животных среди людей?Подпишитесь на наш Яндекс.Дзен-канал, где вас ждет множество не менее увлекательных материаловНо, в любом случае, теперь мы знаем, что нейронный аппарат, отвечающий за распознание слов, имеется не только у человека. Теоретически даже можно было бы вывести породы, у которых этот аппарат работал более эффективно, чем у других. Таким образом появились бы собаки, которые хорошо понимают человеческую речь. Возможно, они лучше бы поддавались дрессировке. Но и без этого наши четвероногие друзья не перестают нас удивлять. Не так давно я рассказывал о том, что собаки способны отличать преднамеренные действия, совершенные по отношению к ним, от случайных, то есть совершенных непреднамеренно.

Источник: hi-news.ru