Гигантские 3000-летние статуи Монте Прама охраняли кладбища Сардинии

Гиганты Монте Прама были созданы из цельного известняка около 3000 лет назадКаменные гиганты Сардинии, или гиганты Монте Прама — это огромные статуи возрастом около 3000 лет. Они были обнаружены весной 1974 года сардинскими фермерами, которые вспахали поля и случайно наткнулись на что-то, похожее на большой камень. При детальном рассмотрении обнаружилось, что они обнаружили нечто гораздо более интригующее — большую каменную голову. Их открытие стало одним из самых важных в западном Средиземноморье, относящихся к железному веку. Сардинские фермеры нашли первый из тысяч фрагментов, собранных археологами в течение последующих десятилетий. Из этих частей были собраны десятки гигантских статуй. Все они вырезаны из цельных блоков известняка, их высота зачастую превышает два метра. Историки до сих пор ломают голову над тем, что именно представляют собой гиганты Монтэ Прама. Но все сходятся во мнении, что они являются свидетельством замечательной культуры железного века, которая процветала почти 3000 лет назад.Кого изображают древние статуи Монте ПрамаКаменные гиганты Сардинии имеют достаточно необычные, запоминающиеся черты лица. У них треугольные лица, на которых четко выражены брови и носы, обладающие строгой Т-образной формой. Но наиболее необычными являются глаза. Каждый глаз образован двумя практически идеальными окружностями — внешней и внутренней. Некоторые статуи держат щиты, другие — луки.По этому признаку ученые поделили статуи на три типа — лучники, воины и боксеры. У статуй отсутствуют многие элементы, но археологи полагают, что, когда они не были повреждены, каждая скульптура отображала полный набор черт, характерных для той или иной категории.Глаза — одна из основных отличительных черт гигантов Монте ПрамаБоксеры, самая многочисленная категория на сегодняшний день. Они изображены с голой грудью и коренастым телом. Каждая фигура держит над головой щит. Археологи выяснили из фрагментов, что когда-то боксеры держали в правой руке ритуальную боевую перчатку. Историки предполагают, что они символизировали спортсменов-бойцов, которые, возможно, играли религиозную роль.Лучники представлены с правой поднятой рукой в знак приветствия. Их левая рука, на которую надета перчатка, держит лук, лежащий на плече. Хорошо сохранившихся голов лучников еще не было найдено, поэтому ученые полагают, что у них те же черты лица, что и у воинов. Последние найдены в небольшом количестве и тоже плохо сохранились. Их шлемы имеют гребень в центре и два рога. Вероятно изначально все они несли круглые щиты.Мегалитическое сооружение, относящееся к нурагической культуреНурагическая культура и история гигантов СардинииКогда были обнаружены первые фрагменты статуй Mont’e Prama, ученые предположили, что они были частью карфагенского храма, относящегося к 500-тым годам до нашей эры. Но после более подробных исследований ученые пришли к выводу, что каменные фрагменты появились задолго до карфагенян. После того, как Джованни Лиллиу, которого многие считают отцом сардинской археологии, исследовал фрагменты, обнаружил, что они имеют общие черты с бронзовыми статуэтками, созданными нурагической цивилизацией Сардинии. Это значит, что их возраст составляет около 3000 лет. Конечно, они моложе самого древнего объекта, построенного человеком, тем не менее их возраст колоссален.Нураги — достопримечательность острова СардинияПроцветающая между 18 и 8 веками до нашей эры нурагическая культура известна умением обрабатывать металл и камень. По всему острову нурагики построили множество мегалитических сооружений, известных как нураги (в честь них и была названа эта культура). Часто у них доминирует башня с круглой камерой. Сегодня более 6000 таких сооружений украшают ландшафт острова.Нураги встречаются только на Сардинии. Их точное назначение остается загадкой, однако теории есть самые разные — от фортов и жилищ, до дворцов и даже, возможно, комбинаций всех трех сооружений. Конец строительству нураги, похоже, пришел около 1200 лет до н.э., но здания еще продолжали использоваться веками.Через некоторое время после создания гигантов культура нурагов начала ослабевать и приходить в упадок. Греки и финикийцы претендовали на богатые минеральными ресурсами острова. Финикийцы в конечном итоге одержали верх. Позже, примерно в шестом веке до нашей эры, остров был завоеван карфагенянами.На каком-то этапе после упадка нурагической культуры гиганты были уничтожены. Как утверждают ученые, это был явно преднамеренный акт осквернения. Эксперты полагают, статуи были уничтожены финикийскими или карфагенскими колонистами в попытке навязать свой новый порядок на острове, унизив при этом старый.Во время раскопок Монте Прама было обнаружено древнее захоронениеЗагадки статуй Монте ПрамаПочему нурагики воздвигли эти фигуры и как они были расположены на этом месте? Эксперты над этим вопросом все еще ломают голову. Некоторые утверждают, что три типа статуй обозначают категории нурагской военной и священнической элиты, которые, возможно, похоронены в некрополе.Помимо обнаружения тысяч фрагментов статуй, при раскопках в Монте Прама в 1977-79 годах археологи нашли 30 захоронений из древнего нурагийского некрополя. Цилиндрические могилы, покрытые плитами из песчаника, содержали мужчин и женщин, похороненных в сидячих положениях или на коленях.Другая гипотеза состоит в том, что статуи изображают героических фигур из нурагического прошлого, возможно, тех, кто построил массивные строения нураги. Расположенные рядом с некрополем, они служили напоминанием о традиционных ценностях и общем наследии, которое связывало островное сообщество.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, на котором мы подготовили для вас еще больше интересной информацииДаже сегодня сардинцы прочно отождествляют себя с этими символами своего древнего прошлого. Лица гигантов Монтэ Прамы стали настолько известными и знаменитыми, что заменили собой даже здания нураги, другой символ древнего прошлого Сардинии. Примерно в это же время, когда нурагики создавали гигантов Монте Прама ии нураги, на другом континенте майя строили свои сооружения, которые были недавно обнаружены археологами.

Источник: hi-news.ru