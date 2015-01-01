В США открылся первый в мире завод по производству искусственного мяса

Бургер с искусственным мясом Upside FoodsВ Калифорнии открылся первый в мире завод по изготовлению искусственного мяса. Он был построен американской компанией Upside Foods и представляет собой здание площадью 4 923 квадратных метра. Внутри установлено фирменное оборудование, которое способно из небольших фрагментов мяса настоящих животных выращивать большие куски телятины, птицы и морепродуктов. При этом не страдает ни одно живое создание, а по вкусовым и питательным свойствам «мясо из пробирки» не уступает натуральным продуктам. Представители компании планируют увеличить объемы производства до такой степени, чтобы искусственное мясо стало доступно всем желающим в обычных магазинах. Давайте разберемся в подробностях, потому что это важное событие в сферах общественного питания и технологий.Интересный факт: компания Upside Foods раньше была известна под названием Memphis Meats. В 2017 году мы рассказывали о том, как она вырастила искусственное мясо курицы и утки. Вот ссылка.Первый завод по выращиванию искусственного мясаПо данным издания Food Business News, завод по изготовлению искусственного мяса открылся в калифорнийском городе Эмеривилл. Это небольшое поселение, в котором по данным за 2010 год живет около 10 000 человек. Завод называется EPIC, что можно расшифровать как «Engineering, Production, and Innovation Center». Он вряд ли сможет обеспечить местных жителей множеством новых мест для работы. Чтобы предприятие смогло работать на всю мощность, компании достаточно даже 50 сотрудников. Они займутся производством мяса, техническим обслуживанием оборудования, а также тщательной проверкой качества и безопасности пищевых продуктов. Для работников службы обеспечения качества выделены офисные помещения.Сотрудник завода Upside Foods следит за оборудованиемКак производится искусственное мясо?Внутри завода установлено оборудование, разработанное специально по заказу Upside Foods. Скорее всего, речь идет о биореакторах, внутри которых извлеченные из животных клетки размножаются в питательной среде. Но клетки должны не только увеличиваться в количестве — их необходимо складывать в определенную структуру мяса. Каким именно образом компания достигает нужного результата, неизвестно. Но на нашем сайте есть статья, где описывается «вращательное струйное прядение». Возможно, производитель обзавелся необходимым для этого аппаратом.Оборудование внутри завода Upside FoodsЧитайте также: Искусственное мясо перевернет наш мирМассовое производство «мяса из пробирки»При помощи имеющегося оборудования компания планирует производить до 22 000 килограммов искусственного мяса в год. Когда все процессы будут налажены, этот показатель должен возрасти до 181 000 килограммов. По словам основателя Upside Foods Умы Валети (Uma Valeti), в 2015 году они были единственными производителями искусственного мяса в мире. В те времена общество было настроено к новому типу продуктов скептически, но сегодня мир изменился.Когда мы говорили о расширении производства, это было просто мечтой. Сегодня эта мечта становится реальностью. Путь от крошечных клеток к открытию полноценного завода был невероятным, и мы только начинаем, — поделился предприниматель.Умы Валети, глава Upside FoodsТакже глава компании отметил, что построенный завод демонстрирует, насколько далеко продвинулись технологии по созданию искусственного мяса. Прогресс позволил выйти за рамки лабораторных исследований и перейти на стадию более масштабного производства. Организация Upside Foods продолжает оставаться первопроходцем в этой отрасли и сделанный шаг означает, что потребители стали ближе к возможности покупать искусственное мясо в обычных магазинах.Искусственное мясо своими свойствами не хуже настоящегоПостоянные читатели нашего сайта наверняка знают, что это далеко не единственный производитель искусственного мяса в мире. Помимо него существуют Impossible Foods и Beyond Meat, которые тоже стараются увеличить объемы выпускаемой продукции. Это очень важно сделать, потому что когда искусственного мяса очень мало, оно стоит дорого. А когда производство будет налажено, стоимость «мяса из пробирки» должно заметно снизиться. И вот тогда мы наконец-то сможем оценить новый продукт самостоятельно.Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на нас в Пульсе Mail.ru. Там вас ждет много интересного!Может быть, вы уже пробовали искусственное мясо? Каково оно на вкус? Своим ответом и мнением насчет выращенных в лабораторных условиях продуктах пишите в комментариях.

Источник: hi-news.ru