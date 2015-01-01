Олени заражаются коронавирусом. Почему это важно?
Исследование показало, что до 80 процентов оленей, отобранных в период с апреля 2020 года по январь 2021 года в штате, были инфицированы COVID-19.
Пока в нашей стране объявляют об отмене нерабочих дней в нескольких регионах (хотя ситуация с распространением COVID-19 лучше не стала), на другом конце света вирус продолжает мутировать, причем несколько необычным образом. Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на новое исследование, коронавирус теперь передается оленям. И прежде чем вы подумаете, что вас это не касается, отметим, что позволяя коронавирусу пройти через популяции животных, мы теряем контроль над ситуацией. Эпидемиологи полагают, что в таком случае дальнейшие мутации вируса останутся неконтролируемым. Это может привести к опасной мутации коронавируса, которая затем вернется в человеческую популяцию. Безусловно, такие случаи встречаются не часто, однако ковид, судя по всему, угрожает и без того страдающей популяции оленей. Как показали результаты нового исследования, сотни белохвостых оленей, инфицированных коронавирусом в штате Айова, вероятно, заражаются вирусом от людей, а затем быстро распространяют его друг среди друга. Полученные результаты имеют тревожные последствия для распространения COVID-19 в мире.
Как часто люди передают болезни животным?
Болезни, которые передаются от животных к человеку, называются зоонозными. К ним относится, в частности, COVID-19, который уже унес жизни пяти миллионов человек по всему миру, и, судя по последним новостям, не собирается останавливаться. К зоонозным инфекциям тяже относятся энцефалит, Эбола, атипичная пневмония и другие респираторные заболевания. Все эти вирусы демонстрируют патогенный потенциал зоонозного пула.
Так произошло и в случае с новым коронавирусом. На сегодняшний день зарегистрированы случаи COVID-19 у кошек, норок, хорьков и макак-резусов.
Однако, в мире природы все устроены хитро – если тот или иной вирус хорошо распространяется в клетках человеческого тела, то при частых межвидовых контактах вероятность того, что вирус передастся животным, возрастает. Такие случаи ученые называют обратным зоонозом (болезни человека, которые передаются другим видам животных).
Животные болеют COVID-19 причем с похожими с симптомами
В 2009 году в зоопарке Линкольн-Парк в Чикаго 9-летний шимпанзе умер от респираторного заболевания, вызванного человеческим метапневмовирусом. Этот представитель семейства вирусов ответственен примерно за 10% всех инфекций дыхательных путей. Остальные шимпанзе, проживающие с покойным, заразились, но заболел лишь один. Вирус, вероятно, передался от человеку к шимпанзе, но как именно и когда, неизвестно.
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Также известно о вспышках смертельных респираторных заболеваний у диких шимпанзе – вирус гриппа может часто передаваться от человека к другим видам животных. Так, в заповеднике Конго вспышка гриппа привела к гибели 6 бонобо (разновидности шимпанзе). Хотя подтип гриппа, ответственный за вспышку, не был идентифицирован, исследователи предположили, что источником был один или несколько посетителей зоопарка.
Вирусы гриппа человека часто выделяют от свиней. С момента своего появления в 1968 году подтип H3N2 много раз заражал свиней по всему миру и часто вызывал серьезные вспышки, а подтип гриппа H1N1 заражает свиней. Примечательно, что вирусы гриппа остаются в популяции животных в течение длительного периода времени и могут служить резервуарами для рециркуляции старых штаммов вируса гриппа обратно в человеческую популяцию.
Ковид перепрыгивает между видами и это сильно тревожит ученых
Точно так же, как увеличение численности населения, путешествия и глобальный продовольственный бизнес повышают вероятность того, что вирусы перейдут от животных к людям, те же факторы обеспечивают и обратное распространение. Часто с тяжелыми последствиями.
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Что происходит с оленями?
Несмотря на то, что работа еще не прошла экспертную оценку (а значит не опубликована в научном журнале), ее авторы – исследователи из Университета Пенсильвании и представители дикой природы в штате Айова – сочли полученные результаты тревожными. Настолько, что они выступили с предупреждением для охотников на оленей и людей, которые с ними часто контактируют, о необходимости принять меры предосторожности, чтобы избежать дальнейшей передачи инфекции.
В ходе работы были изучены образцы забрюшинных лимфатических узлов в общей сложности у 283 оленей, 151 из которых жили в дикой природе, а 132 находились в неволе. Отметим, что вниманию исследователей подверглись лимфатические узлы, расположенные за горлом. Собранные образцы затем были проверены на наличие генетического материала SARS-CoV-2.
Олени заражаются ковидом и в этом нет ничего хорошего
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Полученные результаты показали, что чуть более чем у трети (33,2%) оленей с сентября 2020 года по январь 2021 в организме присутствовал SARS-CoV-2. В период с 23 ноября 2020 года по 10 января 2021 года количество зараженных особей увеличилось до 82,5%. Само по себе наличие COVID-19 у оленей не слишком удивительно. Во-первых, ранее были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом у многих млекопитающих, а имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вирус, вероятно, циркулировал среди летучих мышей, прежде чем в конечном итоге проник в тело человека.
Исследователей же беспокоит не столько сам факт передачи COVID-19 от человека к диким животным, а количество больных оленей в популяции. Команда обнаружила, что многие случаи сгруппированы географически. Это навело исследователей на мысль о том, что вирус комфортно почувствовал себя в организме животных и начал передаваться между ними.
Почему появление COVID-19 у оленей – это плохо?
Распространение COVID-19 среди оленей действительно имеет значение, учитывая невозможность вакцинации популяции диких животных и последствия для дальнейшей мутации SARS-CoV-2, если олени станут так называемым «резервуаром» для вируса. В США к словам ученых отнеслись со всей серьезностью. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали охотникам использовать перчатки и маски для обработки туш оленей – считается, что приготовление оленины при температуре 165 градусов убивает любой вирус (кроме Хронической изнуряющей болезни).
И все же, если вирус станет эндемичным среди популяции, со временем он может эволюционировать и стать более вирулентным (то есть заразным), а затем снова передаться человеку – только уже в обновленном виде. Не исключено, что подобный «мутант» будет устойчив к изобретенным вакцинам.
«Если олени могут передавать вирус людям, это меняет правила игры», – рассказал The New York Times Тони Голдберг, ветеринар из Университета Висконсин-Мэдисон, который изучает эволюцию инфекционных заболеваний, когда они переходят от животных к людям.
Изменение климата привело к участившимся контактам между человеком и дикой природой
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Интересно, что первые положительные результаты тестов на COVID-19 появились в сентябре 2020 года — у двух оленей в разных уголках штата. В период с конца ноября по начало января, когда пандемия свирепствовала среди людей по всей Айове, вирус был у обнаружен у 80% оленей. Такой высокий уровень инфицирования, по словам исследователей, фактически в 50 раз превышают его распространенность среди жителей Айовы во время пика пандемии.
Дальнейшее изучение образцов показало наличие сходных закономерностей между появлением мутаций и вариантов коронавируса в популяции оленей и теми его штаммами, что заражают людей. К тому же, вирус успешно передается между животными. Сопоставление местоположения каждого образца также показало, что инфекции происходили одновременно по всему штату по мере увеличения сезона охоты.
Коронавирус успешно перепрыгивает между видами, причем в короткие сроки, становясь все опаснее
Однако не совсем ясно, вирус передается от людей к оленям. Рейчел Руден, ветеринар штата Айова по дикой природе и автор исследования, сказала, что существует множество возможностей для передачи инфекции, учитывая, что по штату бродят 445 000 оленей.
«Вирус может распространяться, когда люди кормят оленей у себя на заднем дворе, через сточные воды или, возможно, когда животное слизывает пятно жевательного табака, оставленное зараженным охотником», – отметила она.
Опасные мутации
Между тем, сценарий, описанный учеными (в котором вирус возвращается к человеку от оленей), не является надуманным – 38 миллионов белохвостых оленей в США могут стать долговременным резервуаром коронавируса. Более того, опасение вызывает еще один фактор – огромное количество оленей не только в Штатах, но в Канаде, Финляндии и Норвегии больны Хронической изнуряющей болезнью (CWD), более известной, как болезнь зомби-оленей.
И хотя болезнь зомби-оленей является прионной (прионы – неправильно свернутые белки) и сильно отличается от привычных нам вирусов, ранее проведенные исследования показали, что COVID-19 поражает мозг некоторых больных также, как болезни Паркинсона и Альцгеймера – в развитии этих болезней прионы принимают активное участие. А учитывая, что мир по-прежнему охвачен не только пандемией, но и стремительным изменением климата, нам явно стоит обращать внимание на подобные вещи.
Так выглядит больной Хронической изнуряющей болезнью олень. Охотник смертельно ранил животное, но олень продолжает идти.
Так, в октябре прошлого года в научном журнале Brain, Behavior, and Immunity вышло исследование, в котором были описаны симптомы COVID-19 у мужчины, больным коровьем бешенством. Исследователи отмечают, что первые проявления болезни Крейтцфельдта-Якоба произошли в тандеме с симптоматическим началом коронавирусной инфекции.
Основываясь на последних данных о патогенезе прионных заболеваний и иммунных реакциях на SARS-CoV-2, авторы предположили, что каскад системных медиаторов воспаления в ответ на вирус ускорил патогенез прионного заболевания пациента.
Эта гипотеза вводит потенциальную взаимосвязь между иммунными реакциями на новый коронавирус и ускорением доклинических нейродегенеративных расстройств. Глобальная распространенность как COVID-19, так и нейродегенеративных расстройств придает особую актуальность изучению этой потенциальной взаимосвязи.
Напомню, что Хроническая изнуряющая болезнь пока не передается человеку – на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая CWD у людей. Тем не менее, шимпанзе – наши ближайшие генетические родственники (97% нашего генома совпадают), заражаются CWD отведав зараженного оленьего мяса. Таким образом, хотя и нет причин паниковать прямо сейчас, эта ситуация не может не вызывать опасений. В конечном итоге, сейчас проводится все больше исследований как коронавирусов, так и прионных заболеваний, а также выявляется все больше предполагаемых связей между болезнями.
На фото животные с симптомами CWD (Chronic Wasting Desease)
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И учитывая, что первый зараженный CWD олень, был обнаружен в Финляндии на границе с Карелией аж в 2018 году, в России, вероятно, тоже есть больные животные. Поэтому – хоть я и не врач и не ученый – рекомендую, все же, держаться от этих животных подальше. Так вы точно снизите риск заражения оленей ковидом, а значит, прервете цепочку вирусных мутаций. Хотя по-хорошему, все происходящее с COVID-19 можно называть эволюцией. Будьте здоровы и берегите себя.
Источник: hi-news.ru
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