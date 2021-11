Олени заражаются коронавирусом. Почему это важно?

Исследование показало, что до 80 процентов оленей, отобранных в период с апреля 2020 года по январь 2021 года в штате, были инфицированы COVID-19.Пока в нашей стране объявляют об отмене нерабочих дней в нескольких регионах (хотя ситуация с распространением COVID-19 лучше не стала), на другом конце света вирус продолжает мутировать, причем несколько необычным образом. Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на новое исследование, коронавирус теперь передается оленям. И прежде чем вы подумаете, что вас это не касается, отметим, что позволяя коронавирусу пройти через популяции животных, мы теряем контроль над ситуацией. Эпидемиологи полагают, что в таком случае дальнейшие мутации вируса останутся неконтролируемым. Это может привести к опасной мутации коронавируса, которая затем вернется в человеческую популяцию. Безусловно, такие случаи встречаются не часто, однако ковид, судя по всему, угрожает и без того страдающей популяции оленей. Как показали результаты нового исследования, сотни белохвостых оленей, инфицированных коронавирусом в штате Айова, вероятно, заражаются вирусом от людей, а затем быстро распространяют его друг среди друга. Полученные результаты имеют тревожные последствия для распространения COVID-19 в мире.Как часто люди передают болезни животным?Болезни, которые передаются от животных к человеку, называются зоонозными. К ним относится, в частности, COVID-19, который уже унес жизни пяти миллионов человек по всему миру, и, судя по последним новостям, не собирается останавливаться. К зоонозным инфекциям тяже относятся энцефалит, Эбола, атипичная пневмония и другие респираторные заболевания. Все эти вирусы демонстрируют патогенный потенциал зоонозного пула.Так произошло и в случае с новым коронавирусом. На сегодняшний день зарегистрированы случаи COVID-19 у кошек, норок, хорьков и макак-резусов.Однако, в мире природы все устроены хитро – если тот или иной вирус хорошо распространяется в клетках человеческого тела, то при частых межвидовых контактах вероятность того, что вирус передастся животным, возрастает. Такие случаи ученые называют обратным зоонозом (болезни человека, которые передаются другим видам животных).Животные болеют COVID-19 причем с похожими с симптомамиВ 2009 году в зоопарке Линкольн-Парк в Чикаго 9-летний шимпанзе умер от респираторного заболевания, вызванного человеческим метапневмовирусом. Этот представитель семейства вирусов ответственен примерно за 10% всех инфекций дыхательных путей. Остальные шимпанзе, проживающие с покойным, заразились, но заболел лишь один. Вирус, вероятно, передался от человеку к шимпанзе, но как именно и когда, неизвестно.Больше по теме: В Дании были уничтожены зараженные коронавирусом животные. Почему о них снова заговорили?Также известно о вспышках смертельных респираторных заболеваний у диких шимпанзе – вирус гриппа может часто передаваться от человека к другим видам животных. Так, в заповеднике Конго вспышка гриппа привела к гибели 6 бонобо (разновидности шимпанзе). Хотя подтип гриппа, ответственный за вспышку, не был идентифицирован, исследователи предположили, что источником был один или несколько посетителей зоопарка.Вирусы гриппа человека часто выделяют от свиней. С момента своего появления в 1968 году подтип H3N2 много раз заражал свиней по всему миру и часто вызывал серьезные вспышки, а подтип гриппа H1N1 заражает свиней. Примечательно, что вирусы гриппа остаются в популяции животных в течение длительного периода времени и могут служить резервуарами для рециркуляции старых штаммов вируса гриппа обратно в человеческую популяцию.Ковид перепрыгивает между видами и это сильно тревожит ученыхТочно так же, как увеличение численности населения, путешествия и глобальный продовольственный бизнес повышают вероятность того, что вирусы перейдут от животных к людям, те же факторы обеспечивают и обратное распространение. Часто с тяжелыми последствиями.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи, которых на сайте!Что происходит с оленями?Несмотря на то, что работа еще не прошла экспертную оценку (а значит не опубликована в научном журнале), ее авторы – исследователи из Университета Пенсильвании и представители дикой природы в штате Айова – сочли полученные результаты тревожными. Настолько, что они выступили с предупреждением для охотников на оленей и людей, которые с ними часто контактируют, о необходимости принять меры предосторожности, чтобы избежать дальнейшей передачи инфекции.В ходе работы были изучены образцы забрюшинных лимфатических узлов в общей сложности у 283 оленей, 151 из которых жили в дикой природе, а 132 находились в неволе. Отметим, что вниманию исследователей подверглись лимфатические узлы, расположенные за горлом. Собранные образцы затем были проверены на наличие генетического материала SARS-CoV-2.Олени заражаются ковидом и в этом нет ничего хорошегоЭто интересно: Что не так с тестами на коронавирус?Полученные результаты показали, что чуть более чем у трети (33,2%) оленей с сентября 2020 года по январь 2021 в организме присутствовал SARS-CoV-2. В период с 23 ноября 2020 года по 10 января 2021 года количество зараженных особей увеличилось до 82,5%. Само по себе наличие COVID-19 у оленей не слишком удивительно. Во-первых, ранее были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом у многих млекопитающих, а имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вирус, вероятно, циркулировал среди летучих мышей, прежде чем в конечном итоге проник в тело человека.Исследователей же беспокоит не столько сам факт передачи COVID-19 от человека к диким животным, а количество больных оленей в популяции. Команда обнаружила, что многие случаи сгруппированы географически. Это навело исследователей на мысль о том, что вирус комфортно почувствовал себя в организме животных и начал передаваться между ними.Почему появление COVID-19 у оленей – это плохо?Распространение COVID-19 среди оленей действительно имеет значение, учитывая невозможность вакцинации популяции диких животных и последствия для дальнейшей мутации SARS-CoV-2, если олени станут так называемым «резервуаром» для вируса. В США к словам ученых отнеслись со всей серьезностью. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали охотникам использовать перчатки и маски для обработки туш оленей – считается, что приготовление оленины при температуре 165 градусов убивает любой вирус (кроме Хронической изнуряющей болезни).И все же, если вирус станет эндемичным среди популяции, со временем он может эволюционировать и стать более вирулентным (то есть заразным), а затем снова передаться человеку – только уже в обновленном виде. Не исключено, что подобный «мутант» будет устойчив к изобретенным вакцинам.«Если олени могут передавать вирус людям, это меняет правила игры», – рассказал The New York Times Тони Голдберг, ветеринар из Университета Висконсин-Мэдисон, который изучает эволюцию инфекционных заболеваний, когда они переходят от животных к людям.Изменение климата привело к участившимся контактам между человеком и дикой природойНе пропустите: Что известно о новых вариантах коронавируса?Интересно, что первые положительные результаты тестов на COVID-19 появились в сентябре 2020 года — у двух оленей в разных уголках штата. В период с конца ноября по начало января, когда пандемия свирепствовала среди людей по всей Айове, вирус был у обнаружен у 80% оленей. Такой высокий уровень инфицирования, по словам исследователей, фактически в 50 раз превышают его распространенность среди жителей Айовы во время пика пандемии.Дальнейшее изучение образцов показало наличие сходных закономерностей между появлением мутаций и вариантов коронавируса в популяции оленей и теми его штаммами, что заражают людей. К тому же, вирус успешно передается между животными. Сопоставление местоположения каждого образца также показало, что инфекции происходили одновременно по всему штату по мере увеличения сезона охоты.Коронавирус успешно перепрыгивает между видами, причем в короткие сроки, становясь все опаснееОднако не совсем ясно, вирус передается от людей к оленям. Рейчел Руден, ветеринар штата Айова по дикой природе и автор исследования, сказала, что существует множество возможностей для передачи инфекции, учитывая, что по штату бродят 445 000 оленей.«Вирус может распространяться, когда люди кормят оленей у себя на заднем дворе, через сточные воды или, возможно, когда животное слизывает пятно жевательного табака, оставленное зараженным охотником», – отметила она.Опасные мутацииМежду тем, сценарий, описанный учеными (в котором вирус возвращается к человеку от оленей), не является надуманным – 38 миллионов белохвостых оленей в США могут стать долговременным резервуаром коронавируса. Более того, опасение вызывает еще один фактор – огромное количество оленей не только в Штатах, но в Канаде, Финляндии и Норвегии больны Хронической изнуряющей болезнью (CWD), более известной, как болезнь зомби-оленей.И хотя болезнь зомби-оленей является прионной (прионы – неправильно свернутые белки) и сильно отличается от привычных нам вирусов, ранее проведенные исследования показали, что COVID-19 поражает мозг некоторых больных также, как болезни Паркинсона и Альцгеймера – в развитии этих болезней прионы принимают активное участие. А учитывая, что мир по-прежнему охвачен не только пандемией, но и стремительным изменением климата, нам явно стоит обращать внимание на подобные вещи.Так выглядит больной Хронической изнуряющей болезнью олень. Охотник смертельно ранил животное, но олень продолжает идти.Так, в октябре прошлого года в научном журнале Brain, Behavior, and Immunity вышло исследование, в котором были описаны симптомы COVID-19 у мужчины, больным коровьем бешенством. Исследователи отмечают, что первые проявления болезни Крейтцфельдта-Якоба произошли в тандеме с симптоматическим началом коронавирусной инфекции.Основываясь на последних данных о патогенезе прионных заболеваний и иммунных реакциях на SARS-CoV-2, авторы предположили, что каскад системных медиаторов воспаления в ответ на вирус ускорил патогенез прионного заболевания пациента.Эта гипотеза вводит потенциальную взаимосвязь между иммунными реакциями на новый коронавирус и ускорением доклинических нейродегенеративных расстройств. Глобальная распространенность как COVID-19, так и нейродегенеративных расстройств придает особую актуальность изучению этой потенциальной взаимосвязи.Напомню, что Хроническая изнуряющая болезнь пока не передается человеку – на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая CWD у людей. Тем не менее, шимпанзе – наши ближайшие генетические родственники (97% нашего генома совпадают), заражаются CWD отведав зараженного оленьего мяса. Таким образом, хотя и нет причин паниковать прямо сейчас, эта ситуация не может не вызывать опасений. В конечном итоге, сейчас проводится все больше исследований как коронавирусов, так и прионных заболеваний, а также выявляется все больше предполагаемых связей между болезнями.На фото животные с симптомами CWD (Chronic Wasting Desease)Читайте также: Болезнь зомби-оленей, возможно, уже передалась людямИ учитывая, что первый зараженный CWD олень, был обнаружен в Финляндии на границе с Карелией аж в 2018 году, в России, вероятно, тоже есть больные животные. Поэтому – хоть я и не врач и не ученый – рекомендую, все же, держаться от этих животных подальше. Так вы точно снизите риск заражения оленей ковидом, а значит, прервете цепочку вирусных мутаций. Хотя по-хорошему, все происходящее с COVID-19 можно называть эволюцией. Будьте здоровы и берегите себя.

Источник: hi-news.ru