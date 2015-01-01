Почему рыбы трутся о тела опасных акул?

Опасная акула в окружении маленьких рыбНа данный момент ученым известно, что в морях и океанах нашей планеты обитает около 250 000 видов животных. Ежегодно их количество увеличивается, потому что при каждом погружении в глубокие воды ученые совершают новые открытия. В водной среде рыбам и другим относительно беззащитным созданиям приходится жить рядом с опасными хищниками вроде акул. Недавно американские ученые провели наблюдения и заметили, что некоторые виды рыб приближаются к акулам и трутся об их тела. На самом деле, такое явление исследователи наблюдают уже более десяти лет, но раньше никто серьезно не занимался поиском причин такого поведения рыб. Они иногда трутся о твердые скалы, чтобы избавиться от прилипших паразитов или обновить чешуйчатый покров. Но зачем они трутся о тела хищников, которые запросто могут их съесть?Дружба между рыбами и акуламиРезультаты проведенной научной работы были опубликованы в научном журнале Ecology. В рамках исследования ученые из американского штата Флорида изучили подводные фотографии и видео, где фигурируют рыбы и акулы. Им удалось заметить 47 случаев трения рыб о тела акул. Это происходило в 13 регионах Мирового океана: 12 видов рыб терлись о туловища 8 разных акул в одиночку или в группах до 100 особей. Они прижимались к хищникам на протяжении от 8 секунд до 5 минут. При этом рыбы не боялись подплывать даже к большим белым акулам, которые считаются самыми опасными.Рыбы трутся об акул на протяжении около 5 минутУченые склонны предполагать, что за счет трения о тела акул, рыбы избавляются от паразитов — выше я отметил, что то же самое они делают путем трения о скалы. Также трение об акул может помогать им избавляться от старой чешуи, что помогает росту нового внешнего покрова.Иногда о скалы трутся даже аквариумные рыбкиОсобенности чешуи акулНо почему рыбы в качестве «щетки» иногда используют опасных акул, а не безопасные камни? Исследователи считают, что рыб очень привлекает акулья чешуя. В отличие от внешнего покрова других обитателей морей и океанов, чешуя акул имеет форму зубов. Специально для описания такой чешуи даже существует термин кожные зубчики (dermal denticles). Их структура действительно больше похожа на строение зубов, чем чешуи. Так, в центре частиц акульего внешнего покрова есть пульпа — волокнистая соединительная ткань, которая пронизана кровеносными сосудами. Пульпа покрыта слоем дентина, твердой ткани, которая есть у зубов всех млекопитающих. Внешний слой чешуи акул состоит из витродентина, который идентичен эмали человеческих зубов.Чешуя разных видов акулШершавая поверхность тела нужна акулам для того, чтобы во время плавания не возникало много шума. Крошечные частицы создают небольшие вихри, которые делают акул незаметными во время движения. А это, как вы уже могли понять, в разы увеличивает шансы на поимку добычи. Также покрытое маленькими зубами тело способно защитить акул от серьезных ранений. Ведь у этих опасных хищников тоже есть враги — например, косатки, подробнее о которых я рассказывал в этой статье. Даже острые зубы этих созданий не могут прокусить 10-сантиметровую кожу акул. К тому же, поверхность их тела сама по себе может нанести серьезные ранения.Главными врагами акул являются косаткиЧитайте также: Из-за чего миллионы лет назад вымерло 90% живших на Земле акул?Как животные помогают друг другу?Ученые много раз замечали, что к акулам приплывают даже рыбы, на которых хищники ведут активную охоту. Но при этом, в большинстве случаев, акулы не обращают внимания на внезапных попутчиков. Скорее всего, рыбы умеют каким-то образом оценивать риски и приплывают к хищникам когда они спокойны и не представляют большой опасности. Можно также предположить, что своим трением рыбы тоже приносят акулам пользу, только на данный момент ученые не могут сказать, какую именно. Некоторые рыбы действительно оказывают водным хищникам большую услугу. Например, рыбы-лоцманы (Naucrates ductor) поедают внешних паразитов акул. Те этому только благодарны и не только позволяют плавать рядом с ними, но и дают малькам рыб щипать остатки пищи между зубами.Рыбы-лоцманы рядом с акулойЕсли хотите обсудить новости высоких технологий, вступайте в наш Telegram-чат. Будем вам рады!Напоследок напомню, что недавно ученые объявили, что на самом деле большинство акул не питают к людям никакой агрессии. Исследователи выдвинули предположение, что хищники просто изучают людей и самый доступный сделать это — сделать несколько укусов. Версия интересная, но это не превращает акул в безвредных добряков. Время от времени они нападают на людей и наносят серьезные ранения. На нашем сайте можно узнать о самом «умном» способе спасения после нападения акулы.

Источник: hi-news.ru