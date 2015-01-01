Ученые обнаружили антитело, способное противостоять разным штаммам коронавируса

Американские ученые обнаружили антитело, которое распознает все штаммы коронавирусаОдна из особенностей вируса SARS-CoV-2, которая повышает его опасность и препятствует борьбе с COVID-19 — это способность мутировать и обходить иммунитет. Причем новые мутации вируса становятся все более устойчивыми даже к вакцинам. Ярким тому примером является штамм Mu, о котором я рассказывал ранее. Пока еще вакцины остаются самым надежным способом борьбы с COVID-19, но, что будет дальше, сказать сложно. Поэтому ученые уже сейчас ищут возможные способы борьбы с вирусом, и добиваются определенных успехов, о чем мы регулярно рассказываем. На этот раз хорошие новости пришли из США — американские учены нашли антитело, которое способно противостоять различным штаммам SARS-CoV-2. Обнаружить его удалось, по сути, путем фильтрации антител, генерируемых против белка шипа вируса.Неуязвимое антитело против коронавирусаКак мы уже неоднократно рассказывали, SARS-CoV-2 использует белок, называемый шипом, для прикрепления к клеткам и последующего их заражения. Антитела, которые могут быть применены в терапевтических целях, “связывают” шип, прикрепляясь к нему, и тем самым предотвращают внедрение вируса в клетки. Это приводит к тому, что вирус становится безопасным и неспособным размножаться. Соответственно, болезнь в этом случае прекращается, и человек идет на поправку.Однако за последние почти два года вирус сильно мутировал в своих генах-шипах, что позволяет ему уклоняться от некоторых антител, генерируемых против исходного штамма. Таким образом эффективность разрабатываемых терапевтических средств на основе антител сильно снижается. По сути, они становятся бесполезными.Постоянные мутации коронавируса мешают создать эффективные терапевтические препараты на основе антителПохоже, что решение этой проблемы нашли ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Им удалось обнаружить антитело, которое обладает высокой защитной функцией от широкого спектра коронавирусов. Его главная особенность заключается в том, что оно прикрепляется к той части вируса, которая практически не мутирует.Результаты исследования, которые подробно описаны в статье Immunity, возможно, помогут создать новые методы лечения COVID-19 на основе антител, способных сохранять свою эффективность с течением времени по мере мутации вируса.Антитела нейтрализуют шип, которым вирус прикрепляется к клеткеЧтобы выявить надежное антитело, способное распознавать различные варианты коронавируса, исследователи привили мышей ключевой частью белка шипа, именуемой рецептор-связывающим доменом. Затем они извлекли из крови мышей более сорока антител, способных распознавать белок шипа.Затем ученые проверили эффективность этих антител на исходном варианте SARS-CoV-2 и искусственно выращенных клетках лабораторных условиях. Это позволило им отобрать девять наиболее эффективных антител. Далее тест провели на мышах, чтобы выяснить, могут ли эти антитела защитить животных, инфицированных исходным SARS-CoV-2. В итоге исследователями были выявлены два антитела, которые более эффективными, чем другие.“Обнаруженное антитело обладает одновременно высокой и широкой нейтрализующей способностью” — сказал Майкл Даймонд, профессор молекулярной микробиологии, один из авторов работы.На заключительном этапе ученые проверили способность антител распознавать разные штаммы коронавируса. Для теста они использовали варианты альфа, бета, гамма и дельта, а также каппа и йота, плюс несколько безымянных, которые отслеживаются учеными как потенциальная угроза. В результате было выделено одно антитело, именуемое SARS2-38, которое легко нейтрализовало все варианты вируса.Ученые отмечают, что антитело SARS2-38 показало свою эффективность против спайкового белка бета-варианта коронавируса. Последний известен своей устойчивостью к антителам, что говорит о надежности выявленного антитела.Обнаруженное антитело находит участок шипа вируса, который практически не мутируетБорьба с коронавирусом станет эффективней?В ходе последующих исследований ученые смогли определить точное место на белке-шипе, которое распознает антитело. На этом участке было выявлено всего две мутации, которые теоретически могли бы мешать работе антитела. Однако они крайне редки. Исследователи провели поиск сред 800 тас. последовательностей SARS-CoV-2, и обнаружили ускользающие мутации только в 0,04% из них.Подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов.Также авторы работы сообщают, что антитело связывается с уникальным участком белка-шипа, на который не нацелены другие разрабатываемые антитела. Врезультате оно отлично подходит для комбинированной терапии. То есть исследователи планируют комбинировать обнаруженное антитело с другим, которые связываются с другими участками вируса, что позволит повысить эффективность терапии. Напоследок напомню, что недавно учеными была также выявлена уязвимость коронавируса. Вполне возможно, что комплексное лечение с использованием разных технологий и антител поможет действительно побороть пандемию раз и навсегда.

Источник: hi-news.ru