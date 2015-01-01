Археологи нашли древнюю лодку народа майя. В чем ее особенность?

Археологи на месте раскопокТропический остров Юкатан, который расположен в Центральной Америке, является излюбленным местом археологов. Дело в том, что именно на этом клочке земли в 250—900 годы нашей эры жили представители загадочной цивилизации майя. Ученые находят таинственные артефакты не только на суше, но и под водой. Недавно группа аквалангистов погрузилась в воду неподалеку от древнего города Чичен-Ица и нашла там хорошо сохранившуюся лодку каноэ. Оно было изготовлено ближе к моменту полного исчезновения цивилизации. Но исследователи считают, что оно вряд ли помогало людям в ловле рыбы. Скорее всего, плавательное средство использовалось во время ритуалов, которых у майя было предостаточно. Но почему ученые пришли к такому выводу?Интересный факт: на территории острова Юкатан есть древний кратер Чиксулуб диаметром 180 километров. Он образовался 65 миллионов лет назад в результате падения огромного метеорита, который считается причиной гибели динозавров.Артефакты майя на дне моряО необычной находке археологов было рассказано в научном издании Science Alert. Открытие было сделано во время спуска в воды сенота, который находится недалеко от города Чичен-Ица. Для уточнения стоит отметить, что сенот — это естественный провал, который образовался при обрушении свода известняковой пещеры, в которой протекают подземные воды. Как правило, сеноты встречаются только на Юкатане и близлежащих островах Карибского моря. По словам исследователя Хелены Барба Майнеке (Helena Barba Meinecke), во время перерыва она заметила на глубине 5 метров темный отпечаток. С этого все и началось.Сенот, в котором было найдено каноэЧичен-Ица — это древний культурный центр цивилизации майя. В 2007 году он был признан одним из новых чудес света. Недавно возле этого города была найдена пещера со следами детских рук.Лодка древнего народа майяКогда дайверы опустились ниже, они обнаружили переднюю часть древнеей лодки каноэ. После раскопок выяснилось, что она отлично сохранилась и имеет длину около 1,6 метров. По расчетам исследователей, плавательное средство было создано в 830–950 годы. Можно сказать, что плотники майя сделали его ближе к моменту таинственного исчезновения цивилизации. На данный момент ученые не могут точно сказать, из какого дерева было создано каноэ, но они намерены найти ответ в ближайшее время. Ранее фрагменты таких лодок были найдены в мексиканском штате Кинтана-Роо, Гватемале и Белизе, но данное открытие интересно тем, что конструкция не претерпела сильного разрушения.Хорошо сохранившееся каноэОсобенность открытия заключается в том, что это первое каноэ этого типа, полностью сохранившееся на территории народа майя, — отметили исследователи.Сейчас ученые склонны предполагать, что лодка могла использоваться во время проведения разного рода ритуалов. Поводом для возникновения такой теории стало то, что ранее недалеко от места находки ученые обнаружили скелеты людей, рисунки на стенах пещер, фрагменты керамической посуды и ритуальный нож. Вдобавок ко всему этому, археологи находили остатки древесного угля, что намекает на разведение костров. Скорее всего, лодка каноэ играла какую-то роль в жертвоприношениях.Читайте также: Почему 100-километровая дорога майя считается инженерным чудом?Боги цивилизации майяВ это охотно верится, потому что народ майя верил в большое количество богов. Одним из самых главных считался Ах-Пуч — один из богов смерти и правителей преисподней. Чаще всего он изображался как человекоподобное существо с черепом вместо головы и головным убором в форме небольшого аллигатора каймана. Но важно отметить, что у майя было много богов смерти и их имена отличались в зависимости от племени. Также в пантеоне цивилизации майя стоит отметить бога воды и дождя Чака, владыки неба Ицамна и богиню жертвоприношений Иш Таб.Изображение бога Ах-ПучСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Причина исчезновения цивилизации майя ученым до сих пор неизвестна. Некоторые исследователи предполагают, что древний народ погиб из-за длительных засух. Считается, что засушливых периодов в истории майя было несколько и каждая из них длилась не менее 10 лет. Также существует теория, что цивилизация погибла в результате извержения вулкана. Но недавно мой коллега Андрей Жуков привел убедительные доказательства тому, что это неправда. Если хотите узнать больше подробностей, читайте эту статью.

Источник: hi-news.ru