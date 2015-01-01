Умеренное потребление алкоголя не продлевает жизнь?

Немецкие ученые пришли к выводу, что небольшое количество спиртного не увеличивает продолжительность жизни, как считалось ранееСпоры между сторонниками умеренного потребления алкоголя и полными противниками спиртного, не утихают. Не секрет, что среди любителей умеренного потребления есть много долгожителей. Кроме того, польза некоторых спиртных напитков в небольших количествах, к примеру, сухого вина, была доказана множеством исследований ученых из разных стран. Существует даже мнение, что продолжительность жизни полных трезвенников ниже, чем тех, кто пьет алкоголь в небольших количествах. Однако ученые из Грайфсвальдского университета в Германии утверждают, что это миф, который они развенчали в своем исследовании. По их мнению, в этой теории нарушена причинно-следственная связь. Дело в том, что полностью от алкоголя чаще всего отказываются люди с серьезными проблемами со здоровьем. Поэтому не удивительно, что продолжительность их жизни ниже.Почему средняя продолжительность жизни у полных трезвенников нижеНемецкие ученые обратили внимание, на то, что очень мало известно о факторах, в результате которых у полных трезвенников продолжительность жизни меньше. Исправить ситуацию они решили своим исследованием. Его цель состояла в том, чтобы проанализировать проблемы со здоровьем среди людей, которые полностью отказался от спиртного (как минимум в течение 12 последних месяцев).Кроме того, исследователи поставили перед собой задачу выяснить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака и преждевременной смертности связанную с другими вредными привычками, такими как курение и потребление наркотиков. Для этого авторы работы собрали данные более чем о 4000 взрослых людей, жителей Германии в возрасте от 18 до 64 лет. Все они в период с 1996 по 1997 года ответили на вопросы о состоянии здоровья. Кроме того, люди подробно рассказали о своих вредных привычках, в том числе курении, употреблении алкоголя и наркотиков. В период с 2017 по 2018 год была получена информация об их жизненном статусе, истории болезней и причины смерти.Курение относится к одному из факторов, увеличивающих риск преждевременной смертностиСреди опрошенных людей полностью отказались от алкоголя 477 человек, однако 90% из них употребляли спиртные напитки в прошлом. Среди них 72% имели риск преждевременной смертности, вызванный как минимум одним фактором — курением или серьезным хроническим заболеванием.Кроме того, большинство трезвенников, как показало исследование, ранее были большими любителями спиртных напитков, что в последствии отразилось на состоянии их здоровья.Результаты исследования, опубликованные в PLOS Medicine, показали, что нет разницы в продолжительности жизни между людьми, которые не пьют спиртное и не имеют факторов риска преждевременной смертности, а также теми, кто пьют спиртные напитки в умеренных количествах. Более того, как утверждают исследователи, у людей, которые не употребляли спиртное в течение всей жизни, риск преждевременной смертности был даже ниже, чем у умеренно пьющих.Немецкие ученые призывают отказаться от любых доз алкоголя, даже самых небольшихТаким образом, как уже было сказано выше, причины снижения продолжительности жизни у непьющих людей вовсе не связаны с потреблением алкоголя. Как отмечают авторы работы, результаты говорят о том, что спиртное не стоит потреблять в любых количествах.У людей, которые имели другие вредные пристрастия, такие как курение и наркотики, риск преждевременной смертности резко возрастал, независимо от потребления алкоголя.Есть ли польза от алкоголя при умеренном потребленииИтак, если исследование немецких ученых верное, и люди, которые вовсе не пьют алкоголь живут дольше, то как быть с предыдущими работами, которые доказывали наличие полезных свойств у некоторых спиртных напитков, к примеру, таких как пиво? Следует учитывать, что в описанном выше исследовании речь шла о сравнении полностью здоровых людей. Что же касается пользы спиртного, то во многих исследованиях авторы работ изучали влияние напитков на то или иное заболевание.Ряд предыдущих исследований показали, что потребление пива в небольших количествах полезно для организмаКроме того, авторы работы не приводят ряд важных данных, таких как количество спиртного и периодичность, с которой пили его люди, относящиеся к категории “умеренно потребляющих”. Дело в том, что количество спиртного, которое рекомендуют авторы предыдущих работ, действительно мизерное. Как правило, даже люди, которые считаются умеренно потребляющими, пьют спиртное в гораздо больших количествах, что уже может причинить вред здоровью.Еще больше увлекательных научных исследований вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-каналеНе стоит забывать, что спирт — это яд. И, как любой яд, он может обладает лечебными свойствами лишь в очень малых дозах. Кроме того, исследователи не говорят, какие именно спиртные напитки потребляли люди. Очевидно, что качество спиртного тоже оказывает влияние на продолжительность жизни.

Источник: hi-news.ru