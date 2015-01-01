В Перу обнаружили древние захоронения — какие секреты хранят останки?

В Перу найдены останки тысячелетней давности почти 30 человек, некоторые из них стали жертвами религиозного ритуалаАрхеологи обнаружили около 30 человеческих останков, захороненных порядка тысячи лет назад у подножия Анд на северо-западе Перу. Среди них четыре скелета людей, которые вызывают наибольший интерес у ученых. Они относятся к культуре Уари. Три скелета принадлежали детям и подростку, еще один — взрослому человеку. По мнению исследователей, скелеты являются свидетельством человеческих жертвоприношений. Скорее всего, жертвоприношения осуществлялись в рамках ритуала, который проводили при начале строительства религиозных сооружений. Об этом говорит Эдгар Бракамонте Левано, руководитель исследования и сотрудник музея Королевских гробниц Сипана. Кроме человеческих скелетов на участке захоронения было обнаружено множество останков животных — лам, альпак и др. Как считают ученые, они, скорее всего, тоже были принесены в жертву. Также здесь была найдена посуда и другие некоторые предметы быта, в частности, нож с дугообразным лезвием.Детские жертвоприношения и террасное строительство — культура древней цивилизации УариЦивилизация Вари располагалась вдоль гор и побережий современного Перу. Она процветала в период с 500 по 1000 год нашей эры. Цивилизация уари была крупнейшей в доинкскую эпоху в Андах во второй половине первого тысячелетия нашей эры. Известна своим текстилем и керамикой, а также развитым террасным земледелием и умением строить дороги. Уари активно возводили в различных районах своей территории крупные поселения, которые впоследствии служили торговыми, культурными и политическими центрами.Одно из исследований показало, что государство уари, скорее всего, представляло собой настоящую империю, которая контролировала колонии. Причем, когда им удавалось расширить свое влияния, они устраивали большие пиршества с потреблением алкоголя. Однако информация о том, какова была структура общества этого народа, ученым неизвестна. Единственное, было установлено, что религия была совмещена с политикой. Причем женщины могли занимать высокие должности наравне с мужчинами. Ранее мы рассказывали, что ученым даже удалось найти царскую гробницу уари.Визуализация знатной женщины уариКак сообщает Бракамонте Левано в статье Live Science, гробницы уари археологи узнали по характерным ограждениям, традиционным для данной культуры. В них помимо останков четырех людей, которые были принесены в жертву, археологи обнаружили кости пятого человека. В отличие от всех остальных, он был не убит, а перезахоронен. То есть, изначально его похоронили в другом месте, но затем останки были помещены в гробницу радом с четырьмя жертвами ритуала.Таким образом, благодаря открытию археологов, стало известно, что уари во время религиозных ритуалов приносили человеческие жертвы. Причем их жертвами становились не только взрослые люди, но и дети. Ранее археологам не встречались свидетельства человеческих жертвоприношений в данной культуре.Надо сказать, что ученым известно о человеческих жертвоприношения в разных уголках земного шара. К примеру, в ритуальных целях убивали людей в Европе, о чем свидетельствуют находки тел в болотах. Но наиболее популярными такие ритуалы были в Центральной и Южной Америке. Их жертвами зачастую становились не только взрослые, но и дети. К примеру, на севере Перу ранее было обнаружено около 140 останков детей, а также несколько сотен молодых лам. Все они были принесены в жертву около 500 лет назад. Позже учеными были обнаружены останки еще более 200 детей, возраст которых не превышал четырнадцати лет.Человеческие скелет, найденный на месте захоронения в Уака Санта-Роса-де-Пукала (Перу)Две древние культуры в одном захороненииПрочие 25 скелетов, которые обнаружили археологи, не были принесены в жертву. Причем, они даже не принадлежали уари. По словам исследователей, это скелеты людйе племени мочика. Данная цивилизация контролировала территорию нынешнего Ламбаеке в период с 100 по 700 год нашей эры. Позже она была вытеснена уари.Для искусства уари характерна абстрактность, которая прослеживалась во всем. Искусство мочика, наоборот, обладало натуралистическим стилем. Поэтому предметы, которые относились к культуре мочка, как говорит Бракамонте Левано, сильно отличаются от аксессуаров уари, что позволило ученым их легко идентифицировать.Подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов.Как оказались на одном участке кости людей, относившихся к разным культурам, ученые не сообщают. Вероятно, они были захоронены в разное время. Напоследок напомню, что недавно ученым также удалось обнаружить мозамериканские сооружения возрастом 3000 лет, о чем я недавно рассказывал ранее.

Источник: hi-news.ru