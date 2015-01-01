Вакцина оказалась эффективнее природного иммунитета

Исследование показало, что у вакцинированных в крови больше антител, чем у переболевших COVID-19Ученые продолжают спорить, нужно ли вакцинироваться сразу после перенесения COVID-19 или нет. Одни говорят, что болезнь сама по себе является природной вакцинацией, поэтому, как минимум, полгода о прививке можно не думать. Другие утверждают, что перенесение болезни не всегда защищает от повторного заражения. Третьи же вообще заявляют о возможности получения «супериммунитета» в результате вакцинации после перенесения болезни. Но кто же в этом споре прав и кого слушать? Некоторую ясность внесла международная группа ученых под руководством профессоров химического факультета Университета Монреаля, Жоэля Пеллетье и Жаны-Франсуа Мэссон. Они в своем последнем исследовании сравнили количество антител у вакцинированных людей и переболевших COVID-19. Результаты заставляют задуматься.Вакцина против коронавируса обеспечивает больше антител в кровиВ исследовании, ученых, которое было опубликованном в издании Scientific Reports, говорится, что у пациентов, привитых вакцинами Pfizer BioNTech или AstraZeneca, уровень антител намного выше, чем у тех людей, которые перенесли болезнь. Причем антитела, полученные в результаты вакцины, были эффективны против самого опасного на сегодняшний день штамма Дельта.Однако, следует отметить, что эксперты исследовали малоизученный тип пациентов — которые переболели SARS-CoV-2, но не были госпитализированы, то есть переносили болезнь в средней или легкой форме. Свою работу исследователи начали еще в 2020 г оду в больнице Университета Лаваль, где обследовали более тридцати взрослых пациента, а потом продолжали наблюдать за ними в течение года. У всех них за несколько недель до обследования был диагностирован коронавирус при помощи ПЦР теста. Они болели штаммами Beta, Delta и Gamma. Некоторые из пациентов в течение года успели привиться.Исследование показало, что вакцины эффективны против штамма ДельтаНапомню, ранее я рассказывал о том, что у людей, которые переносят болезнь в легкой форме, может вообще не быть иммунитета против SARS-CoV-2 или иммунитет вырабатывается в недостаточном количестве. Кроме того, следует учитывать, что ученые исследовали количество антител в крови вакцинированных людей после того, как они перенесли болезнь. Можно допустить, что у здоровых вакцинированных людей уровень антител будет ниже.Иммунитет пожилых людей работает лучше?Исследуя людей, которые перенесли коронавирус, ученые обнаружили неожиданную закономерность. У пожилых людей вырабатывалось больше антител, чем у людей в возрасте до 50 лет».«Даже спустя четыре месяца после постановки диагноза антитела все еще присутствовали в их кровотоке» — говорит профессор Жанна-Франсуа Мэссон.Антитела, которые вырабатывались после заражения исходным штаммом вируса, были эффективны против мутировавших вариантов SARS-CoV-2 — Бета, Дельта и Гамма. Однако у людей в возрасте они были на 30-50% активнее, чем антитела, полученные в организме более молодых пациентов. Также ученые обнаружили, что у пожилых в крови были антитела, которые связываются со спайковым белком и предотвращают его проникновение в клетку. Что касается людей более молодого возраста, такие антитела были обнаружены не у всех. Таким образом, у людей в возрасте от 50 лет иммунитет лучше защищает организм от коронавируса, чем у более молодых.В крови и пожилых людей, переболевших COVID-19, обнаружены антитела, которые не дают вирусу проникать в клеткиНо в любом случае, вакцина оказалась более эффективна, независимо от возраста. По словам ученых, когда вакцинируется человек, перенесший COVID в легкой форме, уровень антител в его крови повышается в два раза, в сравнении с не вакцинированным пациентам. Кроме того, их антитела лучше взаимодействуют со спайковым белком, то есть предотвращают заражение.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, на котором мы подготовили для вас еще больше интересной информацииАвторы работы считают, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выявить в каких ситуациях и когда наиболее эффективно вырабатываются антитела, реагирующие на все варианты вируса. Из результатов работы становится ясно, что прививаться желательно даже после перенесения болезни. Однако речь идет только о пациентах, которые перенесли заболевание в легкой форме. Возможно, у людей, которые переносили болезнь тяжело и были госпитализированы, уровень иммунной защиты, как минимум 6 месяцев, не уступает иммунитету после вакцинации. Напомни, что Минздрав РФ рекомендует прививаться через полгода после перенесения болезни. Напоследок отмечу, что эффективность вакцинации спустя полгода также снижается.

Источник: hi-news.ru