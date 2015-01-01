Ученые сделают лекарство от коронавируса из яда скорпионов

Ученые планируют создать препарат против коронавируса на основе яда скорпионовПандемия COVID-19 застало человечество врасплох, но, тем не менее, ученым удалось в предельно короткие сроки создать вакцины, которые по сей день остаются наиболее надежным средством защиты от коронавруса. Однако в последнее время стала поступать тревожная информация о том, что вакцины становятся все менее эффективными против мутировавшего SARS-CoV-2. Ранее я рассказывал, что теоретически вполне возможно появление еще более опасного штамма, чем Дельта, который будет заразнее и менее восприимчивым к сегодняшним вакцинам. Очевидно, что кроме прививок человечество нуждается в надежном препарате, который позволит избежать летальных исходов. Над таким лекарством ученые разных стран работают уже давно, и некоторые их идем весьма необычные. К примеру, ученые из Шотландии и Египта предложили создать лекарственный препарат из яда скорпионов. Но не стоит волноваться, препарат будет совершенно не токсичным.Антибактериальные свойства яда скорпионаПотенциал яда скорпионов в борьбе с угрозой новых штаммов SARS-CoV-2 изучают ученые из Университета Абердина и Университета Суэцкого канала в Египте. Интерес к ним возник неспроста. Как известно, скорпионы являются одними из древнейших беспозвоночных. Недавно я рассказывал о том, что ученые обнаружили окаменелости морского скорпиона возрастом 435 миллионов лет. Но сейчас речь идет о самых обычных земных ядовитых скорпионах, которых на земле существует более 400 миллионов видов.Яд скорпионов применяется с древних времен в качестве лекарственного средствоКак утверждают ученые, яд скорпионов применяется в традиционной медицине с еще древних времен. Причем он получил широкое распространение в самых разных странах, но больше всего популярен в Индии и Китае. Но как он поможет лечению коронавируса? Как мы знаем, яд содержит сильнодействующие нейротоксины. Однако, кроме них, по словам ученых, яд имеет большое количество пептидов, которые обладают сильнейшим антибактериальным свойством. Считается, что они защищают ядовитую железу от инфекций.“Изучение ядов скорпионов как источника новых лекарств является перспективной областью, которая заслуживает дальнейшего изучения. Нам уже удалось убедиться, что они имеют чрезвычайно мощные биоактивные пептиды. Ожидаем, что впереди много новых открытий” — говорит доктор Ваэль Хуссен, один из авторов исследования.Ученые собрали яд различных видов скорпионов для изучения и анализа генетического материала, в целях получения новой полезной информации о свойствах пептидов. Как утверждают исследователи, в яде скорпионов содержатся сотни токсинов, для анализа которых требуются сотни экспериментов.После того, как ученые очистят и идентифицируют пептиды яда, они планируют самостоятельно синтезировать их в больших количествах и структурно модифицировать, чтобы улучшить лекарственные свойства.К сожалению, проект еще только на стадии исследования, поэтому ученые не рассказывают какие именно пептиды влияют на коронавирус, и насколько они эффективны. Как только исследование будет опубликовано в научном журнале, мы сразу же расскажем о нем на нашем Яндекс.Дзен-канал.Ученые работают над несколькими вариантами препаратов от коронавирусаЛекарства от коронавируса — какие есть перспективыИтак, лекарство от коронавируса на основе яда скорпионов еще только в проекте, и не известно, получится ли вообще его создать. Но какие еще имеются варианты? Наиболее перспективным решением считаются препараты на основе антител. Принцип их достаточно прост — они прикрепляются к белку шипа вируса, и словно блокируют его, не давая проникать внутрь клетки. Проблема этого метода заключается в том, что спайковый белок регулярно мутирует. Каждая мутация в один миг может сделать лекарство неэффективным. Правда, как недавно я рассказывал, что ученым удалось найти антитело, устойчивое к мутациям, о чем я рассказывал ранее.Вторая технология заключается в использовании наночастиц, которые атакуют вирус и повреждают его. В этой области ученым удалось неплохо продвинуться. Ожидается, что первый такой препарат появится уже в 2023 году. Кроме того, ученые разрабатывают и другие различные технологии лечения коронавируса. К примеру, одни ученые предлагают влиять на ACE2 рецептор, чтобы он не пропускал вирус внутрь клетки. Другие ученые предлагают действовать на ферменты и предотвращать прикрепление к спайковому белку жиров без которых он не может проникать в клетку. Также существует и ряд других наработок, о многих из которых мы уже рассказывали.Таким образом, наработок уже имеется немало, некоторые из них уже на подходе. Остается только надеяться, что какие-то из них окажется действительно эффективными, и выйдут появятся уже в ближайшее время. Ну а пока стоит вакцинироваться, чтобы спокойно дожить до этих светлых времен.

Источник: hi-news.ru