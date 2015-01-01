Эффективность вакцин против COVID-19 значительно снижается через полгода

Несмотря на то, что вакцинация на планете идет полным ходом, уровень защиты у разработанных вакцин катастрофически падает с течением времени. Выходит, вирус нас опередил?На исходе второго года пандемии мир накрывает четвертая волна COVID-19. На этот раз вирус стал злее, заразнее и научился пробивать иммунитет. Сегодня ни для кого не секрет, что заболевают даже те, кто сделал прививку. К счастью, иммунитет, выработанный благодаря вакцинации, уберегает от тяжелого болезни, госпитализации и смерти. И все же, уровень антител в крови у привитых со временем падает – это подтвердили результаты нового исследования, опубликованного в журнале Science. Оказалось, что эффективность сразу трех вакцин, применяемых в США резко снизилась в тот момент, когда страну охватил вариант коронавируса Дельта. В работе говорится, что все три вакцины обеспечивали примерно одинаковую защиту от вируса в марте – когда в США впервые был обнаружен вариант Дельта – но ситуация изменилась шесть месяцев спустя. Так, эффективность вакцины Moderna в марте составляла 89% но в сентября этот показатель упал до 59%. Эффективность вакцины Pfizer/BioNTech за тот же период времени упала с 87% до 45%. Худший результат показал препарат от Johnson & Johnson – уровень эффективности упал с 86% до 13% всего за полгода.Эффективность вакцин против COVID-19Вариант коронавируса Дельта оказался наиболее приспособленным к выживанию. Если представить себя на месте SARS-CoV-2, то все идет просто отлично – в ответ на разработанные средства борьбы (вакцинация) ковид представляет свои «новейшие разработки» в виде значительно возросшей контагиозности и умением взламывать клетки человеческого организма. Мы в самом разгаре войны, если вам угодно.Наш невидимый враг на сегодняшний день обладает преимуществом. Как показали результаты нового исследования, в котором приняли участие 780 225 ветеранов, защита от вакцины снизилась с 87,9% до 48,1% во время вспышки дельта-варианта в США в 2021 г. Исследователи из Медицинского центра по делам ветеранов (PHI) и Научного центра здравоохранения Университета Техаса обнаружили резкое снижение эффективности вакцины Janssen (Джонсон и Джонсон) с 86,4% в марте до 13% в сентябре.Масштабное исследование по эффективности вакцинации против коронавируса показало падение защиты от инфекции со временемОни также обнаружили, что вакцинация любого типа защищает от смерти среди инфицированных людей. Относительная польза вакцинации для защиты от смерти была больше для лиц моложе 65 лет, но также была очень сильной для лиц старше 65 лет.Результаты первого в своем роде исследования, в котором сравниваются показатели ослабления защиты по всем трем типам вакцин, показали, общая защита от вакцин снизилась с 87,9% в феврале до 48,1% к октябрю 2021 года.Наибольшее снижение было отмечено для вакцины Janssen (Johnson & Johnson): защита от инфекции снизилась с 86,4 % в марте до 13,1% в сентябреСнижение для PfizerBioNTech составило с 86,9% до 43,3%Снижение для Moderna составило 89,2 % до 58%Ранее российские исследователи сообщили о разработке назальной вакцины против СOVID-19, подробнее об уровне защиты вакцины Спутник V, я рассказывала здесь, рекомендую к прочтению.Вакцинация против COVID-19 и смертностьПомимо прочего, результаты исследования показали, что риск смерти от инфекции COVID-19 был самым высоким у невакцинированных ветеранов, независимо от возраста и сопутствующих заболеваний. В то время как некоторые случаи инфицирования приводили к смерти, вакцинация оставалась защитой от смерти у тех, кто заразился во время всплеска Дельты.Для лиц моложе 65 лет вакцинация снизила риск смерти на 81,7%Вакцинация Pfizer снизила риск смерти среди испытуемых на 84,3%Moderna была следующей по эффективности, со снижением риска смерти до 81,5%Вакцинация препаратом Johnson снизила риск смерти среди испытуемых на 73%Для лиц старше 65 лет вакцинации снизила риск смерти на 71,6%Препарат компании Джонсон и Джонсон показал наибольшее падение эффективности против коронавирусаНаше исследование дает ученым, политикам и другим лицам прочную основу для сравнения долгосрочной эффективности вакцин против COVID-19, а также позволяет принимать обоснованные решения в отношении первичной вакцинации и других многочисленных уровней защиты, включая социальное дистанцирование, защитные маски для лица и другие меры общественного здравоохранения, направленные на борьбу с распространением инфекции, – сообщила доктор Барбара Кон из PHI, ведущий автор исследования.Более того, авторы научной работы отмечают, что полученные результаты свидетельствуют о том, что случаи прорыва иммунитета являются тревожными, но в то же самое время время убедительными доказательствами того, что вакцинация по-прежнему защищает от смерти, также среди тех, кто сделал прививку, по сравнению с лицами, которые заразились и не были вакцинированы.Коронавирус продолжает мутировать и это очень плохоВ исследовании приняли участие около 500 000 вакцинированных ветеранов и около 300 000 не привитых. В исследуемой популяции было в 6 раз больше мужчин, чем женщин. Около 48% испытуемых были старше 65 лет, 29% в возрасте от 50 до 64 лет и 24% моложе 50 лет.Это интересно: Ученые обнаружили антитело, способное противостоять разным штаммам коронавирусаТревожные результатыИ все же, несмотря на значительное снижение риска смерти, защита от вакцинации значительно ослабла с того момента, как Дельта штамм стал доминирующим в стране. «Три вакцины также потеряли эффективность в способности защитить от смерти ветеранов в возрасте 65 лет и старше всего через три месяца», – сообщает Los Angeles Times.Исследование подтверждает необходимость разработки новых, более устойчивых вакцин. По словам авторов научной работы, убедительные доказательства снижения эффективности вакцин должны побудить даже государства и районы с высоким уровнем вакцинации населения рассмотреть вопрос о сохранении масочного режима.Вакцинция против COVID-19 – единственный способ справиться с пандемиейПолученные результаты убедительно подтверждают недавнюю рекомендацию Центров по контролю и профилактике заболеваемости (ЦКЗ) о том, чтобы все привиты вакциной компании Johnson в обязательном прошли ревакцинацию.Ученые рекомендуют всем лицам с ослабленной иммунной системой сделать прививку, если прошло не менее 28 дней с тех пор, как их вакцина полностью подействовала.Основным фактором который ослабил защиту от разработанных вакцин ученые называют Дельта вариант COVID-19. Интересно, что другие исследователи обнаружили аналогичные свидетельства снижения эффективности вакцинации. Но они предположили, что защита иммунной системы от SARS-CoV-2 просто ослабевает со временем, и что снижение эффективности вакцины, вероятно, было бы замечено с появлением или без появления нового, более передающегося штамма.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram чтобы не пропустить ничего интересного!Но вне зависимости от причин, по которым эффективность вакцин снижается, вакцинация по-прежнему является единственным способом избежать как тяжелых последствий перенесенного ковида, так и смерти вследствие этой болезней. Берегите себя и записывайтесь на прививку, если еще этого не сделали. О том, сколько антител сохраняется после вакцинации Спутником V, рассказывал мой коллега Иван Кузнецов, рекомендую к прочтению.

Источник: hi-news.ru