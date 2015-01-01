Почему мы иногда вздрагиваем, когда засыпаем

При засыпании мы иногда вздрагиваем. Этому есть научное объяснение.Задумывались ли вы когда-нибудь, почему мы вздрагиваем, когда засыпаем? Иногда нам кажется, что мы падаем или проваливаемся, иногда вздрагивание происходит само по себе, без каких-либо ощущений. Но оно прерывает, так толком и не начавшийся сон. Происходит это по той причине, что мозг посылает в мышцы внезапные импульсы, которые заставляют их сокращаться, соответственно, наши руки и ноги кратковременно подергиваются. По какой причине мозг посылает такие импульсы, науке точно неизвестно, однако у ученых есть на этот счет некоторые предположения. Согласно одной из основных версий такие вздрагивания происходят в результате невидимой “борьбы» механизмов сна и бодрствования над контролем участка в мозге, отвечающего за моторные функции. Правда, есть и другая версия 0— когда все наши мышцы одновременно расслабляются, мозг посылает импульс, чтобы мы не упали. Ведь теоретически мы можем заснуть не только на кровати, но и там, где этого делать нельзя. Правда, эта версия выглядит менее убедительно.Паралич во сне и гипногогические судорогиВо сне человек, фактически, парализован. Это происходит для того, чтобы мы не дергали руками и ногами во время сновидений. В противном случае мы повторяли бы все движения из сновидений, к примеру, делали бы круговые движения ногами, когда ехали во сне на велосипеде. В результате сонного паралича активными остаются только мышцы глаз, поэтому глаза во сне находятся в движении.Вздрагивание во сне называются гипногогическими судорогамиНо, помимо естественных движений, во сне также возможны неестественные — это вздрагивания, которые называются гипногогическими судорогами. Они представляют собой кратковременные подергивания руками и ногами. Как предполагают ученые, гипногогические судороги являются своего рода индикатором того, что моторная часть нервной системы обладает контролем над телом, когда оно практически полностью охвачено параличом.Что происходит, когда мы засыпаемВ мозгу существует два центра, которые условно отвечают за сон и бодрствование. По мнению ученого психолога Тома Стаффорда, каждый из этих центров стремится перехватить рычаги управления в течение дня. То есть они словно борются друг с другом.Когда мы начинаем засыпать, то есть центр сна начинает преобладать над центром бодрствования, возникает сонный паралич. Что происходит дальше, ученым точно не известно. Но, вполне возможно, что борьба над контролем моторной части все еще продолжается. Когда сонный паралич охватывает наше тело, центр бодрствования возбуждается, что проявляется в виде хаотических движений.Когда мы засыпаем, «центр сна» в мозге берет верх над центром «бодрствования»Проще говоря, гипногогические судороги представляют собой последние отголоски дневного режима бодроствования, который не до конца утратил контроль над моторной системой. К слову, по мнению некоторых ученых, нашим нормальным состоянием является именно сон, а не бодрствование, о чем я рассказывал ранее.Почему мы падаем во снеКак я сказал выше, вздрагивание во сне часто сопровождается ощущением падения — мы спотыкаемся, оступаемся или проваливаемся. По мнению Тома Стаффорда, это пример редкого явления, когда мозг реагирует на внешние раздражители. Раздражителем может выступать что угодно — будильник, звук проезжающего под окнами автомобиля или даже наше собственное тело, которое вздрагивает.Еще больше увлекательных и познавательных материалов вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-каналеВо время сна, участки мозга, которые отвечают за планирование и предвидение, находятся в подавленном состоянии, благодаря чему мозг “творчечки” реагирует на внешние раздражители. Таким образом, сонные подергивания, или гипногогические судороги, привлекают к себе внимание нашего сознания, в результате чего они встраиваются в сновидения.Картинку падения во сне дорисовывает мозг в результате реакции на гипногогические судорогиМозг “творчески” реагирует на данный раздражитель, и рисует во сне картину падения. Почему так происходит? Разум, как и тело, во время засыпания тоже находится в переходном состоянии. Когда мы бодрствуем, мозг ищет смысл во внешних событиях. Но, когда спим, мозг ищет смысл в собственной активности, проявляющейся в сновидениях.Таким образом, первичными являются гипногогические судороги, а падения — это уже реакция мозга на них. Как утверждает Тома Стаффорд, если быстрые движения глаз являются проявлением сна в реальном мире, то гипногогические судороги, наоборот — проявление бодрствования, которое переносится в мир наших снов. Напоследок отмечу, что здоровый сон крайне важен для организма. Поэтому в случае его недостатка возникают самые разные негативные процессы, включая ускоренное старение.

Источник: hi-news.ru