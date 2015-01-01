Какой фитнес-браслет лучше купить в 2021

Фитнес-браслеты — такие простые вроде бы устройства, но выбирать их тоже нужно с умомПопулярность фитнес-браслетов просто бессмысленно оспаривать. Несмотря на изначально более узкую ориентацию, они довольно быстро нашли свою аудиторию, почти сравнявшись по продажам со смартфонами. Даже если вы не особенно цените спорт, скорее всего, всё равно носите трекер у себя на запястье. Ведь он делает большую работу: считает пройденные шаги, измеряет пульс, присылает оповещения, отслеживает качество сна и т.д. Другое дело, что подавляющее большинство знают и принимают только один фитнес-браслет от известного производителя. А, между тем, есть не менее интересные решения.Ключевым недостатком всех фитнес-браслетов, как по мне, всегда был маленький экран. Из-за этого пользоваться ими можно было ну фактически наполовину вслепую. Вроде бы и уведомления трекер присылает, но прочитать их, не сломав глаза, — довольно непросто.Поэтому те, кто хотел освободить руки от смартфона, получая все оповещения и обновления на устройство, надетое на запястье, приходилось покупать умные часы, которые во все времена стоили намного дороже. Но у Realme появилась идея, как исправить ситуацию.Фитнес-браслет RealmeМеня всегда отталкивали мелкие экраны фитнес-браслетов, но у Realme Band 2 этой проблемы нетRealme выпустила Realme Band 2 — гибрид фитнес-браслета и смарт-часов. Несмотря на то что устройство позиционируется именно как спортивный трекер, в дополнение к основным функциям фитнес-браслетов оно может похвастать рядом преимуществ, характерных именно для сегмента часов:Большой экран диагональю 3,5 см;Изменяемые циферблаты на экране;Сменные ремешки и браслеты;Защита от воды с погружением до 50 м;Управление умными устройствами;Автономность — 12 дней;Совместимость с iOS и Android.Главная фишка Realme Band 2 — это, как вы понимаете, его экран. Он намного больше, чем у популярных фитнес-браслетов, которые оснащаются дисплеями с диагональю до 1 дюйма. Но ведь все мы знаем, что диагональ — это довольно спорная характеристика, поскольку она почти не учитывает ширину матрицы. А у Realme Band 2 она имеет форму прямоугольника с широкими сторонами, а не форму ленты.На таком дисплее удобно читать все уведомления, которые приходят вам на смартфон, а не скакать по строчкам из-за того, что текст не помещается и система переносит одно слово 2-3, а то и 4 раза. Да что уж там. На таком экране можно даже фотографии разглядеть. В конце концов, раньше у смартфонов были примерно такие экраны, и никто особенно не жаловался.А автономность? Это же просто песня. Почти две недели работы без подзарядки! Да таких показателей вам не выдадут ни одни смарт-часы. У большинства из них автономность измеряется даже не днями, а часами. Возьмите хотя бы Apple Watch, которые даже в идеальном сценарии вряд ли вытянут и 18 часов, не говоря уже о повышенных нагрузках, когда уведомления сыплются одно за другим.Что лучше: Realme или XiaomiRealme Band 2 уместно называть гибридом фитнес-браслета и смарт-часов с небольшим перевесом в пользу первогоПоскольку это всё-таки фитнес-браслет, Realme снабдила его полным спектром функций слежения за состоянием организма пользователя. Например, гаджет 24/7 проводит замеры пульса и содержания кислорода в крови, выстраивая график происходящих изменений, а затем выдавая вам финальную сводку.Это очень практично, потому что, если вы заметите резкие увеличения пульса или просадку сатурации, с этим вполне можно обратиться к врачу. Но, даже если не заметите, браслет всё обнаружит сам и оповестит вас, если что-то пойдёт не так. А специально для женщин разработчики Realme реализовали систему отслеживания менструальных циклов.Купить Realme Band 2Логично, что с такой функциональностью и претензией на звание гибрида фитнес-браслета и смарт-часов Realme Band 2 должен стоить дороже среднестатистических трекеров. Но это не так. В рамках распродажи в честь Дня холостяков, в период с 11 по 13 ноября, браслет можно будет купить по цене всего 29,99 долларов, или всего лишь чуть больше 2000 рублей, что даже меньше, чем Xiaomi просит за Mi Band. Поэтому мой фаворит — однозначно Realme — за счёт цены и более крупного экранаЧтобы получить скидку, нужно воспользоваться промокодами:1111LOUD — на 200 рублей при покупке от 2000;1111KRIK — на 500 рублей при покупке от 4999;1111ALI — на 800 рублей при покупке от 7000;1111SHOK — на 1100 рублей при покупке от 10 000.Промокоды действительны в следующих странах: Россия, Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Молдавия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан. Не уверены, что Realme Band 2 вам подойдёт? Не беда. При необходимости вы можете оформить возврат в течение 14 дней с момента получения заказа без объяснения причин и получить возмещение в размере 100%.

Источник: hi-news.ru