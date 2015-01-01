Комната рабов и новые факты о гибели жителей Помпеи

Археологи обнаружили комнату на вилле в пригороде Помпей, в которой жили рабыПомпеи – всем известный древний город римской империи, который был в 79 году нашей эры был уничтожен практически мгновенно извержением вулкана Везувий. Он был погребен под слоем пепла, в результате чего он сохранился в том виде, в котором был до извержения вулкана. Время здесь словно остановилось на том мгновении, когда город еще был жив. Археологам удается раскопать улицы и даже дома, в которых сохранилась обстановка. Здесь же находятся останки людей и животных. Все это позволяет археологам в подробностях изучить жизнь и быт его жителей, а также жителей всей римской империи. Особого внимания заслуживает одна из последних находок — это отлично сохранившаяся комната рабов на крупной вилле. Она пропиливает свет на малоизвестные факты из истории римской империи.Древний город Помпеи — как в нем жили рабыКомната, в которой проживали рабы, была обнаружены в пригороде Помпей, на крупной вилле Чивита-Джулиана. Около года назад здесь же были обнаружены первые останки ее обитателей. Предположительно, ученым тогда удалось обнаружить самого владельца виллы и его раба. На этот раз находка оказалась еще более интересной.Как выяснилось, рабам для жизни на вилле было выделено достаточно тесное помещение площадью 16 квадратных метров. Комната содержала три деревянных кровати. Также здесь находилось древко от колесницы, ночной горшок и металлический сундук с различными предметами быта. Предположительно, это была комната небольшой семьи, которая выполняла на вилле повседневную работу.Комната освещалась одним небольшим окном. Как отмечают археологи, никаких следов украшения стен обнаружено не было. Под кроватями исследователи обнаружили несколько личных вещей женщины, проживавшей в этой комнате. Среди них большие амфоры и керамические кувшины. Сами кровати выполнены из досок и веревок. Две из них были обычного размера, а одна маленькая, очевидно, она принадлежала ребенку.По словам Габриэля Зухтригеля, директора археологического парка Помпеи, открытие является исключительным, так как оно рассказывает о жизни и быте людей, о которых практически отсутствуют упоминания в исторических источниках. Последние написаны людьми, которые принадлежали к элите. Разумеется, им не было дела до жизни рабов.“Что особенно поражает в данной наодке, так это теснота этой комнаты, которая представляет собой нечто среднее между спальней и кладовой” — говорит Габриэль Зухтригель.Жители пригорода Помпеи не были убиты при первом извержении вулкана?Раскопки территории древней виллы Чивита-Джулиана начались еще четыре года назад, в 2017 году. Она подарила немало реликвий, таких как церемониальная колесница, конюшня в которой сохранились останки трех запряженных лошадей, фрески и многое другое. В прошлом году ученые сделали слепки останков двух обитателей виллы. Это были мужчин, тела которых в момент гибели находились близко друг к другу.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, на котором мы подготовили для вас еще больше интересной информацииИсследование останков их тел показало, что они не были уничтожены в первый день, когда погиб город Помпеи. Вероятно, они решили, что все самое страшное уже позади, и не стали покидать виллу. Однако им не удалось пережить мощный взрыв, который произошел на следующий день.Находка археологов, которая рассказывает о жизни и быте рабов в римской империиОдним из мужчин оказался молодой человек в возрасте от 18 до 25 лет. Ученые обнаружили у него несколько сдавленных позвонков. Скорее всего это говорит о его принадлежности к чернорабочим или рабам. Второй мужчина был старше, по оценкам специалистов его возраст составляет 30-40 лет. Структура его костей была более прочной, он имел более мощную грудную клетку. На нем была одета туника. Оба мужчины на момент взрыва находились в коридоре виллы.Руины древнего города, уничтоженного вулканов ВезувийНесмотря на то, что раскопки на территории города Помпеи начались еще в далеком 1748 году, археологические исследования продолжаются по сей день, в результате чего ученым удается получить все больше новой информации. Так в октябре этого года удалось обнаружить останки человека, погибшего в результате извержения в нескольких километрах к северу от Помпей, на территории пляжа в древнем городе Геркулануме. Как предполагают ученые, мужчина в возрасте от 40 до 45 лет, погиб в нескольких шагах от воды, пытаясь спастись от извержения. Также ранее мы рассказывали о найденных останках раба, который внезапно разбогател.Напоследок отмечу, что последние несколько лет стали вообще богатыми на различные археологические открытия. Ранее я рассказывал о том, что ученым удалось обнаружить множество мезоамериканских сооружений, которые ранее скрывались под густой растительностью.

Источник: hi-news.ru