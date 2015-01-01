Какие бывают зубные щётки и почему их недостаточно для правильной чистки

Только 1 человек из 10 чистит зубы правильноПо данным американской ассоциации стоматологов, 9 человек из 10 неправильно чистят зубы, что приводит к росту заболеваний, возникающих в полости рта. Несмотря на то что большинство действительно считает чистку зубов важной, воспринимая её именно как гигиеническую процедуру, а не избавление от неприятного запаха, это мало что меняет. Одним просто не хватает терпения, чтобы поелозить щёткой во рту 2-3 минуты, другие по незнанию чистят только видимую часть зубов, игнорируя слепые зоны, а третьи даже не догадываются, что очищать нужно не только поверхность, но и вычищать пространства между зубов. А, между тем, для всего есть свои приборы.Многие считают электрические щётки блажью, а тех, кто покупает продвинутые решения со всевозможными датчиками и инструментами помощи при чистке зубов, называют бесящимися с жиру. Но это далеко не так. Уже неоднократно доказано, что решения с электрическим приводом эффективнее очищают зубы, чем обычные. Но даже этого будет недостаточно.Зубная щётка с экраномЗубные щётки с экраном — это не блажь, как думают некоторыеДля тех, кто хочет полностью контролировать процесс чистки зубов, инженеры Oclean разработали супер-продвинутую зубную щётку Oclean X Pro Elite. Это первая зубная щётка с цветным экраном диагональю 0,96 дюйма, на который выводится актуальная информация о текущем сеансе гигиены. Она поможет вам сформировать правильную модель чистки: изменить направление и угол движения, усилить или, наоборот снизить давление.Oclean X Pro Elite оснащается шистиосевым гироскопом, который точно определяет положение щётки в пространстве. Таким образом она не только чётко понимает, как её располагает пользователь и может давать ему полезные советы, но и контролирует процесс чистки слепых зон. Это те части зубов, до которых обычно большинство людей не добираются, считая, что эффективная чистка заключается в очищении видимой части эмали от налёта.Сенсорный экран, датчики и продвинутый мотор в зубной щётке — это полезноВ основе щётки лежит электрический мотор нового поколения Maglev Brushless Motor. Он выдаёт 42 тысячи движений в минуту, эффективно приводя в движение чистящую головку. Несмотря на такой КПД, сам движок очень долговечный и надёжный благодаря бесщёточной конструкции. Так что можно не переживать, что он выйдет из строя на второй год использования. Будьте уверены: его вам хватит надолго.Дисплей Oclean X Pro Elite - сенсорный. То есть вы сможете не только воспринимать с него информацию, но и управлять щёткой, переключать режимы и делать много другое, используя встроенный тачскрин.Oclean X Pro Elite очень хорошо подстраивается под пользователя. При желании вы можете выбрать подходящий именно вам режим чистки, выставить интенсивность и чистить зубы с удовольствием. Я сам знаю многих людей, которые отказывались от электрических щёток из-за слишком агрессивной работы. Тут такого не будет: вы всё сможете настроить самостоятельно таким образом, чтобы чистка не превращалась в каторгу, а чистящая головка не повреждала дёсны.Oclean X Pro Elite живёт от зарядки 30 дней. Это реально много. Обычные щётки не выдерживают и двух недель. Но это не самое крутое. Оказывается, инженеры Oclean оснастили эту модель подтяжкой зарядки по стандарту Qi. Это та самая беспроводная зарядка, которую вы используете для зарядки своего смартфона. Так что при необходимости можно будет просто установить щётку на станцию и дождаться, пока та не зарядится.Цена со скидкой: 3147 рублей Промокод на 400 рублей: OWHL420Купить Oclean X Pro EliteНедорогая электрическая зубная щёткаВы видели, как выглядит самая тихая электрическая зубная щётка? Она перед вамиСамо собой, большинство не хочет сильно тратиться на зубную щётку, тем более что при должном желании чистить зубы можно и без вспомогательного инструментария. Лишь бы щётка была хорошая. Впрочем, такие в ассортименте Oclean тоже есть. Одна из них — Oclean Air 2 — самая тихая зубная щётка в линейке. Она отличается тем, что оснащается ультразвуковым шумодавом, который заглушает шум моторчика и создаёт полное ощущение, что он работает намного тише, чем на самом деле.Несмотря на доступную цену, эта щётка имеет очень хороший обвес. Помимо активного шумоподавления — прямо как в продвинутых наушниках — Oclean Air 2 поставляется с чистящей головкой с щетинками производства американской компании DuPont. Они имеют трёхмерную форму, за счёт чего вычищают налёт на 20% лучше обычных щёток, проникая даже в самые труднодоступные места. А настройка интенсивности чистки позволит подстроить щётку чётко под вас.Эта щётка комплектуется особой чистящей головкой с щетинками DuPontOclean Air 2 не имеет собственного дисплея, но зато сопрягается со смартфоном и передаёт информацию о чистке прямо в приложение, давая советы, что следует изменить, чтобы повысить эффективность гигиенических процедур.Щётка имеет очень прочный и надёжный корпус с особым двухслойным покрытием, создающим эффект премиального продукта. Это покрытие полностью безопасно, что подтверждается множественными сертификатами и удостоверением FDA. А все компоненты внутри Oclean Air 2 посажены очень плотно и не издают ни люфта, ни посторонних звуков, что довольно нетипично для электрических зубных щёток, у которых многие детали закреплены недостаточно хорошо.Цена со скидкой: 1770 рублей Промокод на 200 рублей: 1111LOUDКупить Oclean Air 2Зачем нужен ирригаторИрригатор на все 100% заменяет зубную нитьПро зубные щётки — даже звуковые — знают все. А вот что такое ирригатор, представляют немногие. К вашему сведению это очень полезный прибор для гигиены полости рта, который обязательно должен быть у каждого, ведь он не только заменяет собой зубную нить, вычищая межзубные пространства, но и куда более бережно относится к вашим дёснам, не только не повреждая их, но и массируя их водяными струями. Другой вопрос — какой ирригатор лучше.Ирригатор - это прибор для гигиены полости рта с резервуаром и направляющим соплом, который импульсами подаёт тонкие струи воды и тем самым позволяет вычищать остатки пищи между зубов и брекетами. Также может использоваться для массажа дёсен.Ирригатор бережнее относится к вашим дёснам, чем зубная нитьOclean W10 — проверенное сотнями тысяч, если не миллионами пользователей решение. Его преимущества:Эффективно вычищает межзубные пространства и брекеты, выдавая 1400 водяных импульсов за минуту;С ирригатором невозможно переусердствовать — он не повредит ваши дёсны как зубная нить, если вы что-то сделаете не так;Oclean W10 имеет 5 режимов работы — тщательная очистка, стандартная, мягкая, настраиваемая и режим массажа дёсен;В комплекте с Oclean W10 поставляется 4 насадки, через которые подаются водяные импульсы, для разных режимов работы;Толщина струи Oclean W10 составляет всего 0,6 мм, что меньше, чем толщина большинства зубных нитей;Автономность Oclean W10 — 30 дней, так что от одной зарядки ирригатор проработает целый месяц, а потом потребует снова подключить его к розетке на 5 часов;Oclean W10 имеет съёмный резервуар для воды объёмом 200 мл. Этого как раз хватит для одной полноценной чистки.Цена со скидкой: 3500 рублей Промокод на 400 рублей: OWHP400Купить Oclean W10Распродажа 11.11 — пожалуй, самое грандиозное событие годаТакие беспрецедентно низкие цены будут действовать только на распродаже в честь Дня Холостяков. Он является своего рода аналогом Чёрной пятницы, который пришёл из Китая. В этот день потребителям предлагаются наиболее масштабные скидки на самые разные товары. Распродажа продлится в период с 11 по 13 ноября. Однако скидки — это не самое главное, потому что среди тех, кто оформит заказ на зубную щётку Oclean X Pro Elite, разыграют беспроводной пылесос Xiaomi G9, первые 50 покупателей получат бесплатный экземпляр Oclean X Pro Elite, а ещё им будет позволено заказать сменные головки для своих щёток всего за 1 цент.

Источник: hi-news.ru