Нужно ли выбрасывать еду, на которой сидели мухи?

Мухи делают с нашей едой кое-что отвратительное, но опасно ли это?На данный момент ученым известно о существовании около 110 000 видов мух. У большинства из них нет зубов — их рот похож на соломенную трубочку и вмещает в себя только жидкую пищу. Поэтому, когда эти насекомые садятся на пищу, сначала они извергают наружу свой желудочный сок. В результате образуется своеобразный «суп», который можно без проблем всосать и впитать в себя полезные вещества. Помимо этого, иногда мухи освобождают в пищеварительной системе место для новой порции еды и буквально выблевывают переваренную пищу. Звучит омерзительно, так что не удивительно, что большинство людей считают этих насекомых отвратительными. Также возникает вопрос — насколько сильно мухи портят еду и в каком случае ее лучше просто выбросить? У нас есть на это ответ.Интересный факт: в нашей слюне содержится фермент амилаза, который расщепляет сложные для усвоения вещества вроде крахмала на что-то попроще вроде глюкозы. Именно поэтому, когда вы долго жуете хлеб, он становится немного сладким.У издания The Conversation есть раздел Curious Kids, в котором дети могут задать интересующие их вопросы экспертам. Недавно некий 10-летний Генри решил поинтересоваться: действительно ли мух тошнит на его еду, когда они на нее садятся?Чем мухи опасны для человека?Ответ на этот вопрос способен удивить даже взрослого — да, мух тошнит на нашу пишу. Но большинство людей этого даже не замечают, потому что рвота насекомых имеет крошечные размеры. Сама по себе эта жидкость не опасна для человека, но не стоит забывать, что мухи постоянно садятся на мусорные баки, гниющие растения и прочие грязные места. К их ногам липнет огромное количество болезнетворных бактерий, среди которых есть даже возбудители холеры и брюшного тифа.Мухи бывают в очень грязных местах, а потом садятся на нашу пищуЕсли муха сидела на пище меньше 2 секунд, беспокоиться не о чем. За это время опасные микробы вряд ли смогут переместиться с одной поверхности на другую. Но если в помещении очень много мух, оставшуюся в ней на долгое время еду лучше выбросить. Вообще, лучше не допускать попадания мух на продукты питания и накрывать их сразу же после употребления. Избавиться от насекомых можно путем использования ловушек или даже плотоядных растений вроде венерины мухоловки, о которой я рассказывал в этом материале.Как едят мухи? Смотрите на этом видеоА знаете ли вы, почему мухи потирают лапки? На их ногах располагаются маленькие рецепторы, которые помогают им оценить питательность того или иного продукта. Когда они трут лапки, их органы чувств очищаются от мусора.Зачем нужны мухи?Если мухи являются распространителями опасных болезней, зачем они вообще нужны? На самом деле, эти насекомые играют сразу несколько важных ролей. В первую очередь, они являются одними из главных опылителей растений. Конечно, они не настолько важны для будущего человечества, как пчелы. Но от их деятельности зависит размножение многих растений.Мухи являются важными для природы опылителямиВо-вторых, мухи являются пищей для многих животных вроде лягушек, ящериц, пауков и птиц. Если эти насекомые внезапно исчезнут, многие виды живых существ попросту могут вымереть от голода. Так что мухи — это очень важная часть экосистемы, от которой зависит очень многое.Мухи являются пищей не только для животных, но и некоторых растенийВ-третьих, мухи иногда используются в медицине. Недавно на нашем канале в Яндекс.Дзен вышла статья про самые пугающие методы лечения болезней. В ней упоминается технология очистки ран от инфекций при помощи личинок мух. Иногда их помещают прямо внутрь открытых ран, чтобы они съели мертвые ткани и оставили только здоровые. Также личинки мух выделяют антибиотик сератицин, который помогает организму бороться с опасными бактериями. Если хотите узнать о других пугающих технологиях из области медицины, перейдите по этой ссылке.Мухи также играют важную роль в медицинеСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Напоследок стоит напомнить о том, какой огромный вклад в науку вносят плодовые мушки. В их организмах имеется примерно 70% генов, которые вызывают болезни у человека. Также у них, как и у нас, имеются биологические часы — они бодрствуют днем, а ночью отправляются спать. Все эти особенности делают их отличной моделью для изучения процессов возникновения болезней, человеческого здоровья и так далее. Недавно, благодаря плодовым мушкам, исследователи тщательно изучили влияние интервального голодания на организм человека. Вот к каким выводам они пришли.

Источник: hi-news.ru