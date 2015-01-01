Самые полезные гаджеты c распродажи 11.11 на AliExpress

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Аппарат выкачивает воздух из пакета, запечатывает его и отрезает до нужного размера. В итоге продукты хранятся до пяти раз дольше.Купить вакууматор для домаДешевый SSDНаверное, это самый недорогой твердотельный накопитель, который я видел. Признаться честно, я бы не стал доверять ему супер важные данные, но для простого ускорения компьютера на каждый день он отлично подойдет.Высокая скорость чтения и записи позволит ускорить любой компьютер.SSD имеет скорость работы примерно в 10 раз выше, чем у обычных HDD, а это значит, что не только копирование фильмов или фотографий будет проходить намного быстрее, но и сам компьютер будет работать шустрее благодаря более высокой скорости обмена данными внутри накопителя.Купить дешевый SSDДешевая замена Apple PencilСтилус от Apple стоит дорого и не каждый будет готов его купить, но за 1500 рублей сейчас можно купить отличный аналог. Он даже будет магнититься на корпус совместимых моделей, как фирменный аксессуар.Только так можно хорошо рисовать на планшете.Самые ужасные продукты от крупных компаний: «читос» для губ и телевизор Apple.Внешний вид отличается от того, что предлагает Apple, но не так сильно. Самое главное, что им можно рисовать, выделять текст, играть в игры и просто управлять планшетом.Купить дешевую замена Apple PencilРюкзак Капитана АмерикаЭто просто рюкзак, выполненный в стиле знаменитого героя киновселенной Marvel. Внутрь помещается много вещей, а снаружи он похож на щит знаменитого Капитана Америка, которому посвящено несколько фильмов.Такой рюкзак понравится любителям MarvelМногим детям понравится такой аксессуар. Взрослым советовать его сложно из-за небольшого размера, но школьникам точно подойдет то, что сделает их похожими на любимого киногероя.Купить рюкзак Капитана АмерикаЛампа с эффектом закатаЭтот прибор сложно назвать источником света. Это скорее дизайнерский элемент, который излучает теплый закатный свет, чтобы дома было немного уютнее.Такая лампа добавит больше уюта.Заодно такой фонарь пригодится перед сном, чтобы в комнате не было слишком много синего цвета, который слишком бодрит, чтобы пользоваться им перед сном.Купит лампу с эффектом закатаКомпактный граверЧтобы сделать гравировку своими руками, надо воспользоваться специальным инструментом. Это один из тех, которые сейчас можно купить со скидкой.Гравер может пригодится для многих задач.Он имеет компактный размер, несколько режимов работы со светодиодной индикацией и даже встроенный аккумулятор, обеспечивающий ему до одного часа автономной работы. В некоторых ситуациях это просто незаменимый инструмент.Купить компактный граверВарежка для чистки снега и льдаНу, и напоследок гениальное изобретения для очистки автомобиля зимой. Это варежка, в которую встроен скребок. Так можно быстро и комфортно очистить автомобильные стекла ото льда.Такая варежка позволит очистить автомобиль с комфортом.Благодаря варежке, рука будет защищена от холода и падающего снега, а ваши основные перчатки/варежки не будут страдать во время этой рутинной процедуры. Для большего эффекта можно брать аксессуар с собой домой, чтобы утром он был теплым изнутри.Купить варежку для чистки льда

Источник: hi-news.ru