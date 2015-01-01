Неизученный ген повышает риск смерти от коронавируса в два раза

Ученые выявили ген, наличие которого приводит к тяжелому течению COVID-19С появлением COVID-19 медики обнаружили, что люди переносят болезнь по-разному. У одних она вызывает пневмонию и осложнения, вплоть до летального исхода, у других проходит в виде обычной простуды, а у третьих — вообще без симптомов. Позже выяснилось, что на течение болезни влияет ряд факторов, среди которых возраст, пол (женщины переносят болезнь легче, чем мужчины), наличие вредных привычек, перенесенные ранее коронавирусные болезни, а также гены. Причем, несмотря на то, что пандемия длится уже почти два года, ученые продолжают находить новые гены, влияющие на течение болезни. Так ученым Оксфордского университета удалось обнаружить малоизвестный ген, наличие которого приводит к тяжелому течению болезни. Как оказалось, он влияет на то, как легкие человека реагируют на заражение вирусом SARS-CoV-2.Тяжелое течение коронавируса зависит от «вспомогательного» генаВ статье, опубликованной в издании Nature Genetics, говорится, что исследователи из Оксфорда изучили участок на третьей хромосоме. Ранее про него было известно, что он повышает риск летального исхода от ковида у людей в возрасте до 65 лет в два раза. Разумеется, этот участок имеется у всех людей, однако на течение болезни влияет определенная последовательность генетических букв, которая встречается не у всех. Как отмечают исследователи, если такая последовательность имеется, COVID-19 проходит в очень тяжелой форме.Ученые изучили множество генетических данных, взятых в разных клетках, чтобы выяснить механизм третьей хромосомы, а также понять каким образом она влияет на течение коронавируса. Исследование показало, что данный участок влияет на эпителий легких. Также авторам работы удалось выяснить кукую именно функцию он выполняет. Никаких белков, как выяснилось, данный участок не кодирует, но отвечает за активность генов. Такие последовательности в геноме называются энхансерами.Гены могут работать и без энхансера, однако их активность в таком случае в два раза ниже. Поэтому, у людей, которые не имеют опасной последовательности, коронавирус может проходить в легкой форме даже при наличии связанного с ней гена.Как поясняют ученые, энхансер может располагаться не обязательно возле гена, с которым взаимосвязан. Их могут отделять друг от друга тысячи нуклеотидов. Кроме того, один энхансер может влиять одновременно на несколько генов. Таким образом перед исследователями появилась еще одна задача — выяснить на какой ген влияет участок на третьей хромосоме.Опасный участок третьей хромосомы оказался энхансером, то есть он влияет на активность связанного с ним генаВ результате дальнейшей работы удалось ответить и на этот вопрос. Энхансер связан с геном LZTFL1. Что это за ген и какие функции он выполняет, науке пока неизвестно. Единственное, что можно с уверенностью утверждать — от типа его энхансера зависит как человек переносит коронавирус. Кроме того, известно, что данный ген не относится к иммунным. Другими словами, этот ген не влияет на уровень антител в крови, активность клеток иммунной системы или воспалительную реакцию. Реакция организма на вакцину также не зависит от данного гена и связанного с ним энхансера. Так как исследование продолжается, возможно, в ближайшем будущем ученым удастся получить о нем более детальную информацию.«Под подозрением были несколько других генов, но, как ни странно, данные показали, что этот эффект (тяжелое течение болезни коронавируса) вызывает относительно неизученный ген под названием LZTFL1» — говорит Доктор Дэмиен Даунс, руководивший лабораторными работами исследовательской группы.Опасный энхансер гена LZTFL1 чаще всего встречается у жителей Южной АзииОт опасного гена страдают жители Южной АзииКак утверждают авторы исследования, энхансер, который способствует тяжелому течению болезни, чаще всего встречается у жителей Южной Азии — он присутствует у 60% местного населения. У людей европеоидной расы он встречается гораздо реже — лишь у 15% местного населения. А у людей афро-карибского происхождения данный энхансер присутствует лишь у 2% населения. Таким образом результаты исследования в первую очередь актуально для населения Южной Азии.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, на котором мы подготовили для вас еще больше интересной информацииИсследователи надеются, что более детальное исследование LZTFL1 позволит в будущем создать препарат, который сможет подавлять его активность, что позволило бы облегчить течение COVID-19 у людей, которые являются обладателями опасного энхансера. Надо сказать, что в последнее время ученые работают над различными вариантами препаратов. Недавно я рассказывал о том, что ученые исследуют яд скорпиона, который является мощным природным противовирусным средством, и, вполне возможно, что может воздействовать и на SARS-CoV-2.

Источник: hi-news.ru