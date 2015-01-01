Крутые товары Xiaomi, которые нужны каждому

Распродажа 11.11 — одно из крупнейший шопинг-событий годаДумаю, что каждый из пользователей, кто хоть как-то следит за мобильными технологиями, в курсе даты 11.11. Если коротко, то это одна из самых больших распродаж в году. Подготовка к ней во всем мире начинается еще задолго до события. Люди откладывают деньги, заранее занимают очереди в магазинах и составляют конкретный список необходимых товаров. Однако в наших широтах глобальный сейл по неясной причине игнорируется. Конечно, мы не могли обойти такое мероприятие стороной и решили сделать для вас подборку лучших устройств за небольшие деньги. Могу вас заверить, здесь правда есть на что посмотреть.Какие гаджеты на рынке являются лучшим соотношением цены и качества? Конечно же — Xiaomi. Китайская компания каждый год удивляет нас разными устройствами, аналогов которым нет ни у одного производителя.Великолепный дизайн, превосходная функциональность, большая батарея — все это сейчас модно называется «топ за свои деньги». А их аксессуары уже давно приняли за лучшую замену яблочных. Кстати, не забудьте про купоны, с ними вы сможете получить максимальную скидку.Бюджетный смартфон с NFCXiaomi 11 Lite NE 5G — один из самых новых и выгодных смартфонов брендаXiaomi 11 Lite NE 5G – это облегченная модель флагманской Mi 11 линейки, сохранившая в себе лучшие традиции многим известной Mi 11. Смартфон удивительным образом сочетает в себе демократичную цену и топовые характеристики, сами посмотрите:Удачно зарекомендовавший себя чип Snapdragon 780G.AMOLED-экран с запасом яркости 800 нит и 90 Гц частотой обновления.Практически плоский модуль основной камеры 64 МП + фронтальная камера 20 МП.Быстрая зарядка 33 Вт.NFC.Мне доводилось пользоваться этим гаджетом некоторое время. Признаться честно, я раньше и не мог подумать, что смартфоны за эту стоимость могут похвастаться таким быстродействием. На выбор вам доступно несколько модификаций памяти:6 ГБ 128 ГБ8 ГБ 256 ГБ8 ГБ 256 ГБЦена: от 19 950 рублейКУПОН: 1111HITS / RUC2000 для 6/128 ГБ 1111HITS / RUD2600 — 8/128 ГБ 1111BUY — 8/256 ГБКупить Xiaomi 11 Lite NEНедорогой смартфон с хорошей камеройXiaomi 11T будет обновляться минимум 4 годаЧасто от своих товарищей я слышу, что они не хотят тратиться на флагманские гаджеты и предпочитают взять себе что-нибудь подешевле. При этом аппетит на характеристики у них сохраняется. Что в таком случае делать? Правильно, обратить внимание на модели рангом ниже, но с похожими характеристиками.Производители по-разному выходят из положения. Xiaomi, например, выпустили Xiaomi 11T. Здесь есть все, что может понадобиться пользователю: достойная производительность, частота обновления экрана 120 Гц, стекло Corning Gorilla Glass Victus, с которым нестрашно разбить телефон при первом же падении, оплата NFC и множество других интересных фишек.Отдельного внимания заслуживает камера устройства. Думаю, что в современном мире уже никого не удивишь камерой на 108 МП. Гораздо важнее другие параметры. А они здесь просто шикарные:Основной сенсор Samsung на 108 Мп (f/1.75, 7 линз).Ультраширокоугольный SONY на 8 Мп (120º FOV, f/2.2).Телемакросенсор Samsung на 5Мп (f/2.4).Сенсор фронтальной камеры на 16 Мп (f/2.45) с поддержкой HDR и ночных селфи.Чтобы вы понимали, мой айфон 11 ночные селфи не поддерживает. А ведь я его за 60 тысяч покупал. В Xiaomi 11T доступно две модификации: 6 ГБ/128 ГБ и 8/256. Думаю, что 6 ГБ оперативки вам вполне хватит. Тем более, что это стандарт в современных смартфонах. В общем, телефон более чем достойный, однозначно рекомендую к покупке.Цена: от 29 500 рублейКУПОН: 1111BUY — 8/128 ГБ 1111FORU — 8/256 ГБКупить Xiaomi 11TЛучший смартфон до 20 000 рублейPoco X3 Pro — один из самых выгодных смартфонов на рынкеБренд POCO впервые появился на рынке смартфонов в 2018 году, когда компания Xiaomi «завела» его себе в качестве суббренда недорогого класса. За эти три года смартфон смог стать одним из лучших на рынке. У меня даже есть знакомые, которые принципиально покупают себе только POCO.Poco X3 Pro является преемником Poco X3. Внешне смартфоны похожи, как две капли воды, но внутри между ними пропасть. Теперь представьте. Если люди гнались за классической моделью, Pro-то точно надо брать.Дисплей 6.7 дюйма, частота обновления до 240 Гц (у Poco X3 — до 120 Гц).Процессор Snapdragon 860.Четыре камеры (64/13/2/2 Мп).Память 8/256 ГБ.Быстрая Зарядка 33 Вт.На мой взгляд, Poco X3 Pro – лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Он прекрасен со всех сторон – от ёмкости аккумулятора, благодаря которой спокойно проживёт 2-3 дня, до быстрой зарядки, которая спасает в самых трудных ситуациях.Цена: от 14 319 рублейКУПОН: RUC2000 — 6/128 ГБ 1111SHOUT — 8/256 ГБКупить Poco X3 ProАналог AirPodsRedmi Buds 3 Pro — крутые и недорогие наушникиAirPods Pro себе может позволить далеко не каждый. Выделить из своего бюджета около 10 тысяч на наушники многими воспринимается за кражу средь бела дня. Не могу не согласиться с этими товарищами, тем более, что у аксессуара от Apple есть крутые аналоги. Например, Redmi BUDS 3 Pro.Чего мы ждем от вакуумных наушников в первую очередь? Очевидно, что качественное шумоподавление. Данный представитель семейства Xiaomi имеет целых 3 микрофона, несколько режимов подавления и режим прозрачности. Добавьте сюда автономность до 28 часов прослушивания и вот они — Redmi BUDS 3 Pro.Что еще мне понравилось, так это непрерывное 3-х часовое прослушивание и защита от воды уровня IPX4. Теперь не страшно бегать под дождем или уронить наушник в раковину, когда моешь посуду.Цена: 3188 рублейКУПОН: 1111LOUDКупить Buds 3 ProКакой электросамокат купитьXiaomi нет равных в производстве электросамокатовГотовь сани летом, а телегу зимой. Да, согласен, для жителей Сочи поговорка не актуальна, но тем не менее. Я пользуюсь электросамокатом уже не первый год. Обычно беру их напрокат и добираюсь до работы или учебы. Честно говоря, удобнее транспорта сложно представить.На будущий год твердо решил: куплю себе свой собственный транспорт. Ну а что, все катаются, развлекаются, наслаждаются видами городов, а я что? Тоже хочу. Уже начал присматриваться к разным решениям и пока Xiaomi Mi 3 Smart E-Scooter — один из лидеров моего рейтинга.Аккумулятор с запасом хода на 30 км, скорость 25 км/ч, дисковый тормоз, прочный корпус, защищающий от возможных аварий и быстрое складывание — что еще нужно для счастья?Цена: 31 775 рублей КУПОН: GSHOPPER320Купить самокат XiaomiЧто подарить мужуXiaomi-отвёртка пригодится всем и каждомуБез доли сомнений скажу вам, что каждый мужчина мечтает о нормальной качественной отвертке. Это не просто мужская прихоть, это необходимость. Пользуюсь подобными уже не первый год — спасает в абсолютно разных ситуациях. Начиная от установки полки в прихожей, заканчивая разбором смартфона.Разбирать телефоны — отдельное хобби всех мужчин. Каждому из нас приятно залезть внутрь устройства и посмотреть на тополе железо воочию. Хотя честно сказать, я подобным никогда не занимался. Не знаю, если жена вдруг решит обрадовать меня на Новый год, может быть выберет этот подарок? Я бы не отказался.Цена: 2700 рублей КУПОН: 1111LOUDКупить отвёртку Xiaomi

Источник: hi-news.ru