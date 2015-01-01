На сегодняшний день огромное количество людей уделяют повышенное внимание своему внешнему виду, поскольку им хочется как можно дольше оставаться внешне молодыми и привлекательными. Поэтому такое широкое распространение сейчас получили разнообразные косметологические салоны, которые присутствуют даже в небольших населенных пунктах.И все большую востребованность сейчас приобретает такое направление косметологии, как эстетическая медицина, которая помогает людям оставаться молодыми и красивыми при помощи огромного количества разных методов. Стоит понимать, что клиника эстетической медицины и косметологии это не просто салон красоты, это намного больше, ведь здесь для достижения результата используются только самые современные технологии. На сегодняшний день эстетическая медицина имеет большое количество разных направлений, которые помогают добиться максимального эффекта.Основные направления эстетической медициныЗдесь выделяются:Классическая косметология – сюда включены такие способы ухода за лицом и телом, которые можно назвать традиционными. Косметика здесь используется только высококачественная и профессиональная. Такой способ отлично подходит подросткам и тем, чей возраст превышает 65 лет. К этому направлению можно отнести услуги мануальных терапевтов, массажные процедуры, использование масок, неглубокие пиллинги, жидкий азот. Здесь стоимость услуг стоит не слишком дорого, однако для получения видимого положительного эффекта стоит пройти 5 – 10 процедур.Инъекции – в этом случае под кожу вводят специальные препараты. Эффект получается более быстрым и стойким, нежели при использовании предыдущего метода. Чаще всего им пользуются для омоложения и разглаживания морщин. Этот способ имеет небольшое количество противопоказаний, а эффект сохраняется от полугода до 2 лет. Стоимость вполне доступная, а в курсе до 5 процедур.Аппаратная косметология – в этом методе заключено огромное количество разных процедур с использованием различных препаратов. Они могут быть электрическими, вакуумными и ультразвуковыми. Практически все такие процедуры безболезненны, но оказывают достаточно стойкий положительный эффект по омоложению. Курс может включать 3 – 7 процедур, а стоимость варьироваться в зависимости от используемого аппарата и сложности самой процедуры.Использование лазера – сюда относятся шлифовка, коррекция, пиллинг и все другие процедуры, основным инструментом для выполнения которых является лазер. Проходить такие процедуры нужно только в специализированных клиниках, где работают профессионалы. Эффект сохраняется надолго, в некоторых случаях он может доходить до 5 лет, но обязательно после процедуры необходима реабилитация.Пластическая хирургия – эти процедуры могут выполнять только пластические хирурги в условиях стационара. Здесь любая манипуляция нарушает кожный покров. Стоимость пластической коррекции достаточно высокая, но зато и эффекта хватает на долгие годы.

Источник: www.allwomens.ru/zen