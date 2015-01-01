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Как выбрать клей для ресниц

Andre
Как выбрать клей для ресниц
Чтобы придать взгляду выразительность потребуется клей для ресниц. С его помощью наращивают ресницы, делая их густыми и длинными. Премиум-материалы для наращивания ресниц позволяют преобразить внешность, сделать себя красивее и интереснее. Beauty-промышленность выпускает множество составов для ресниц. Как выбрать качественный клей, на какие критерии обращать внимание?

Состав

Самое главное в клее для ресниц – компоненты, которые входят в его состав. Вещество должно прочно держать натуральные и искусственные ресницы и при этом быть безопасным для здоровья как самого клиента, так и для лешмейкера.

Первые клеи изготавливали из смол и каучука. Эти составы хорошо справлялись со своей задачей, но из-за содержащегося в них формальдегида были вредны для здоровья. Большинство клеящих средств для наращивания делают на основе цианоакрилата. Это вещество имеет великолепную клейкость, способно прочно соединять различные поверхности. Цианоакрилат – настоящий суперклей, он способен выдерживать большие нагрузки, термостойкий и при этом безопасный для здоровья. Попав на ресницы, цианакрилат и его пары мгновенно полимеризируются и становятся химически инертными, после чего не раздражают слизистые оболочки глаз, носа и горла. Несмотря на безопасность вещества работать с ним стоит в хорошо проветриваемом помещении. Нужно учитывать, что у 5 процентов людей при взаимодействии с цианоакрилатом возникают симптомы гриппа и аллергии.

Поставщик

При покупке клея обычно требуется заказать и другие материалы для наращивания ресниц. Клей, черные и цветные ресницы для наращивания купить СПб проще всего, обратившись в интернет-магазин. Одним из самых известных торговых предприятий в бьюти-сфере является фирма E-Chelle. На данный момент она предлагает 4 вида клея с мгновенной сцепкой, которые держатся от 55 до 60 дней. Мастера объемного наращивания найдут в ассортименте магазина много интересного. Заказать продукцию можно как жителям Санкт-Петербурга, так и любых регионов РФ. Интернет-магазин доставляет заказы во всех точки страны. Оставить заявку можно по телефону или в ватсаппе.

Бренд E’chelle в последние несколько лет приобрел большую популярность. Благодаря ему лешмейкерам стало легче завоевывать доверие клиентов, ведь приклеенные с его помощью ресницы держатся долго и надежно. Клей имеет уникальный состав, его могут использовать специалисты с любым уровнем подготовки.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Ресницы
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