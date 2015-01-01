Как выбрать очки для ребенка

Размер оправы. Покупать оправу для очков без предварительной примерки нельзя, так как она должна подходить под размер головы ребёнка. Важно, чтобы оправа не давила в месте контакта с висками, но и не была слишком широкой. Верхняя часть изделия не должна находиться выше бровей ребёнка, а нижняя - иметь контакт со щеками. От этого зависит не только удобство ношения очков, но и эффективность корректировки зрения. На сайте happylook.ru/catalog/glasses/filter/gender-is-malchiki-or-devochki/ можно выбрать надёжные и безопасные детские очки.Особенности мостика. Мостик представляет собой элемент, соединяющий линзы очков. Не следует выбирать оправу с мостиком, который слишком широк, ведь в таком случае очки не будут держаться на переносице. В конечном итоге ребёнок перестанет их поправлять и сведёт на нет полезное действие очков. Однако перемычка, называемая мостиком, должна быть достаточной широты, чтобы отсутствовало давление на переносицу.Особенности заушников. От параметров данных элементов зависит расстояние между линзами и глазами. Оно может оказаться слишком маленьким, если дужки будут коротки. Нельзя выбирать и чрезмерно длинные дужки, ведь они приведут к постоянному сползанию очков. Заушники, как видно из названия, должны иметь хороший контакт с задней частью ушных раковин.Материал оправы. Хорошим вариантом будет выбор детской оправы, состоящей из пластмассы. Такие изделия отличаются лёгкостью и, как правило, привлекательно оформлены внешне. Однако состав пласстмасы должен полностью исключать опасные компоненты, способные повредить ребёнку. Но наиболее оптимальны для детских очков оправы из титана или нержавеющей стали. Их главные качества - долговечность, устойчивость к повреждениям и небольшой вес.Дизайн детских оправ. Что касается выбора дизайнерского оформления этих изделий, то лучше всего предоставить этот вопрос ребёнку. Ведь если очки ему придутся по вкусу, он не будет стесняться их носить и, следовательно, не будут возникать проблемы.

Источник: www.allwomens.ru/zen