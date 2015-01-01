в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
7
0
Нравится0

Восстановить кожу малыша за короткое время

Andre
Восстановить кожу малыша за короткое время
Сегодня о креме Бепантен слышали и знают многие. Большинство успело протестировать препарат и отметили положительные результаты. Бепантен от опрелостей для детей подходит на все 100%, как и для заживления трещин сосков матери, которая кормит малыша грудным молоком. Консистенция является мягкой по своей текстуре и имеет достаточно легкий, приятный аромат. Смесь впитывается очень быстро и обладает увлажняющим и смягчающим эффектом.

Детальная инструкция при использовании

Если обратиться к инструкции препарата, то в ней четко прописано, что крем можно применять в таких целях, как уход за сухим и чувствительным эпителием, он подходит для младенцев и при лечении сухости эпидермиса. А также используется при: 

Профилактики сухости детской кожи; 

Лечении пеленочного дерматита;

Необходимости простимулировать естественный процесс заживления микротрещин; 

Нормализации обменного процесс в зоне, которая поражена; 

Оказании умеренного противовоспалительного эффекта.

Какие составные компоненты препарата стоит подчеркнуть и что еще важно знать?

Так как крем оказывает эффективное воздействие, то стоит подчеркнуть те составные компоненты, которые этому способствуют. Речь идет об ланолине, оказывающим функцию защиту. Причем ингредиент в составе консистенции используется сугубо натуральный. Так как концентрация его несколько большая, то молодых мамочек постоянно интересует вопрос о том, разрешено ли применять смесь для новорожденного и не вызовет ли она аллергии? В инструкции по применению четко указано, что аллергические реакции наблюдаются очень редко, так как препарат прошел полностью все клинические испытания и средство полностью безопасное и подойдет для того, чтобы использоваться каждый день.

Правильное пользование медицинского средства

Так как препарат относится к лекарственным, то стоит отметить, что Бепантент применяют при опрелостях. Правда специалисты рекомендуют воспользоваться некоторыми правилами: 

Своевременная замена подгузника малышу. 

Постоянное подмывание ребенка всякий раз после стула. 

Как только был контакт с водой, то важно взять мягкое полотенца и протереть участок эпидермиса, который был поражен.

Только после этого можно применять полноценно мазь. Причем рекомендуется наносить кремовую массу каждый раз после смены подгузников. Дополнительно можно намазывать крем еще и тогда, когда у ребенка начинает шелушится кожа на щеках. В этом случае консистенция тое поможет.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Здоровье ребенка
Похожие новости:
Как правильно увлажнять кожу грудничка

Как правильно увлажнять кожу грудничка

Малыш до 1 года
Что делать, если у ребенка пеленочный дерматит

Что делать, если у ребенка пеленочный дерматит

Малыш до 1 года
Что делать, если у ребенка пелоночный дерматит

Что делать, если у ребенка пелоночный дерматит

Малыш до 1 года
Лемонграсс обладает лечебными свойствами

Лемонграсс обладает лечебными свойствами

Wellness
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Жаркое время года