Что такое кинетическое оружие — «звездные войны» и другие печальные перспективы

Кинетическое оружие отличается более высокой эффективностью и возможностями, которые недоступны для порохового оружияВ последнее время все чаще можно услышать о кинетическом оружии. Так как, само слово “кинетическое” по отношению к оружию достаточно новое, звучит весьма устрашающе. А когда речь заходит о его разработке отечественным военно-промышленным комплексом, согласитесь, возникает даже чувство гордости. Но что же представляет собой кинетическое оружие, насколько оно опасное, для каких задач создается и может ли заменить собой ядерное оружие? По сути, кинетическим можно назвать любое оружие, которое поражает цель твердым элементом посредством кинетической энергии. Другими словами, кинетическим оружием можно назвать лук, который поражает стрелами, запущенное копье, а также любое современное огнестрельное оружие — пистолеты, автоматы, пулеметы, артиллерию и т.д. Все это оружие поражает твердым элементом (пулей, стрелой или снарядом), который получает кинетическую энергию в результате выстрела. Но, конечно же, когда речь заходит о современном кинетическом оружии, подразумевают далеко не луки со стрелами, и даже не огнестрельное оружие.“Кузькина мать” Путина — какое оружие есть в РоссииНа своем совещании в Сочи 1 ноября 2021 года президент России Владимир Путин сообщил о создании кинетического оружия, чем вызвал у обывателей массу вопросов. Что же он имел в виду, об оружии какого класса говорил?Само выражение “кинетическое” подразумевает оружие с высокой поражающей способностью твердых элементов. Для этого поражающий элемент должен быть разогнан до скорости в 4 км/с. Обычное оружия не способно обеспечить такую скорость. К примеру, дульная скорость снарядов артиллеристских орудий примерно в два раза ниже этого значения. Причем данный показатель для порохового орудия считается практически их максимумом, ведь при взрыве пороха молекулы газа разлетаются со скоростью не более 3 км/с.Отсюда следует, что для современного кинетического оружия необходимо принципиально новый способ разгона поражающих элементов. В настоящее время предлагается несколько вариантов разгона. Наиболее актуальные — реактивные двигатели, а также электромагнитные пушки.Рельсотрон — кинетическое оружие, разработка Российского ВПКВ России существуют различные проекты по разработке кинетического оружия. Один из наиболее нашумевших — «Рельсотрон». Оружие представляет собой заряд, установленный на двух рельсах. Когда на них подается электричество, поражающий элемент улетает с огромной скоростью на расстояние в 150 — 200 км. Разумеется, для этого не применяется порох в снаряде. Ему придается ускорение только мощным электромагнитным импульсом. Принцип работы достаточно простой — электромагнитное поле воздействует на рельсы, пытаясь их раздвинуть. Но, так как они надежно зафиксированы, улетает снаряд.Искать альтернативу пороху, выполняющему роль разгонного вещества для поражающего элемента, начали искать еще в начале прошлого столетия.Что касается вариантов оружия с реактивным двигателями, то здесь, думаю, все понятно. Используется та же технология, которую уже десятки лет применяют в ракетах. По сути, оружие и является ракетой с зафиксированным на ней поражающим элементом.Реактивные двигатели или электромагнитное поле — какое кинетическое оружие лучше?«Рельсотрон», то есть принцип электромагнитной пушки, имеет ряд неоспоримых преимуществ. Основное из них заключается в том, что при производстве оружие обходится намного дешевле, чем ракеты. В то же время наносит противнику такой же урон, как и ракета. Созданные образцы “Рельсотронов” уже сейчас обладают дульной энергией в десятки мегаджоулей, а их дульная скорость превышает 1,7 км/с. Конечно, на данный момент показатель существенно уступает пороховой артиллерии. Но у технологии имеется большой потенциал.Точечное «гуманное» кинетическое оружие, разрабатываемое в США для борьбы с террористамиОднако ВПК не спешит отказываться от проектов на базе ракет, так как у них тоже есть свои преимущества. В первую очередь это дальность полета. Кроме того, такое оружие является управляемым, то есть может изменять траекторию в процессе полета. Разумеется, запущенный электромагнитным импульсом снаряд летит по заранее заданной траектории. Правда, эта проблема тоже может быть решена использованием поражающего элемента с дистануионным управлением.Плазменный заряд и кинетическое ружьеОсобенность “Рельсотрона” заключает в том, что снаряд можно вообще не использовать. Вместо него в оружии разгоняться может плазменный поршень. Поток плазмы способен разгоняться до скорости в 50 км/сек.Активная работа по созданию электромагнитных пушек началась во времена холодной войны одновременно в СССР и США. Работа активно велась над разработкой рельсотронной пушки на мобильном носителе – колесном либо гусеничном шасси. Более того, ходили даже слухи, что разрабатывалось стрелковое оружие, работающее на основе плазменного разгона.Кинетическое стрелковое оружие из компьютерных и игр вскоре может стать реальностьюОчевидцы такого оружия сообщают, что оно было небольшой длины, но при этом обладало массивными прикладами, так как в нем находились основные механизмы. Винтовка была плазменная, для стрельбы ей требовался заряд электричества. Так как у винтовок отсутствовали гильзы, они обладали поразительной скорострельностью. Разогнанные плазмой пули обладали ускорением, которое недостижимо для порохового оружия. А главное, выстрел осуществлялся беззвучно.В чем опасность кинетического оружияИз всего вышесказанного следует, что кинетическое оружие различается по назначению и мощности. Одно вооружение предназначено для точечных ударов, другое относятся к оружию массового поражения. Причем в перспективе создание кинетического оружия, которое представляет собой тяжёлые и супертяжелые ускорители масс. По разрушительной силе они не уступает современному тактическому ядерному оружию (не путать с тактическим).Предположительно американская система «Стрелы Бога» предназначены для бомбардировки Земли и спутников «пиками» с космической скоростьюОдна из основных опасностей кинетического оружия заключается в том, что оно может поражать военные спутники и ракеты. На Земле от него не будет защиты, так как никакая броня или даже бункер не сможет защитить от снаряда, который врезается с космической скоростью. Боевые машины, к примеру, танки станут менее уязвимыми, так как на борту не будет легко воспламеняемого взрывоопасного пороха.В 2004 году пошли слухи о том, что в США разрабатывается система, получившая название “Rods from God”. Она представляет собой систему низкоорбитальных спутников, которые работают попарно. Один из них содержит на борту коммуникации и элементы управления, а второй выполняет функцию пусковой установки. То есть проект предназначен для ведения боя из космоса. В качестве поражающего элемента система использует вольфрамовые стрелы длиной более 6 метров и диаметром 30 сантиметров. Как отмечают эксперты, такая стрела способна “прошит” крышу любого бункера спустя 15 минут после запуска.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, на котором мы подготовили для вас еще больше интересной информацииТаким образом, кинетическое оружие — является перспективным вооружением нового поколения, которое способно решать самые разные военные задачи, начиная от точечного, и заканчивая массовым поражением. Однако помимо плюсов оно имеет и некоторые недостатки, такие как высокое энергопотребление. Это усложняет его использование на кораблях, танках и другой технике, которая стоит на вооружении в настоящий момент в России, США и других развитых стран. Правда, ранее на одной из китайских верфей был замечен корабль, оборудованный «Рельсотроном». Согласно некоторым данным такие корабли начнут эксплуатироваться Китаем в 2025 году.Напоследок отмечу, что все самые современные разработки держатся в секрете в США и в России. Поэтому мы узнаем о них только в будущем, когда оно будет рассекречено. Но, согласитесь, лучше и дальше узнавать о нем лишь в ознакомительных целях из статей в интернете.

Источник: hi-news.ru