Почему быстрая эволюция животных — это плохо?

Некоторые животные быстро эволюционируют и в этом мало хорошегоВ 1944 году американский палеонтолог Джордж Симпсон (George Simpson) выпустил книгу «Темп и режим в эволюции». В своей работе он изучил закономерности в теории эволюции Чарлза Дарвина и обратил внимание на то, что быстро развивающиеся животные в конечном итоге полностью вымирают. Живые организмы с медленной эволюцией наоборот, способны выжить даже в самых тяжелых условиях. Скорее всего, это правда — недавно британские ученые смогли привести весомые доказательства на примере лепидозавров. Так называется надотряд пресмыкающихся существ, которые в мезозойской эре разделились на две группы: чешуйчатые (ящерицы и змеи) и клювоголовые (гаттерии). Наверняка все это звучит сложно, так что давайте более подробно разберемся, почему быстрая эволюция является плохим явлением?Джордж Симпсон — американский палеонтолог, который был специалистом по вымершим млекопитающим. В 1949 году он ввел в науку термин «синтетическая теория эволюции», который совмещает в себе учения Чарлза Дарвина и генетики.Палеонтолог Джордж СимпсонКто такие лепидозавры?Результаты проведенной научной работы были опубликованы на сайте Бристольского университета. В ходе исследования ученые обратили внимание на разнообразие лепидозавров — надотряда пресмыкающихся, которых на данный момент существует около 10 000 видов. По словам одного из авторов работы Хорхе Эррера-Флореса (Jorge Herrera-Flores), эти создания возникли 250 миллионов лет назад в ранней мезозойской эре и разделились на две группы:чешуйчатые (Squamata), к которым относятся змеи, ящерицы и другие подобные животные;клювоголовые (Rhynchocephalia), которые сегодня представлены только одним видом животных — гаттериями, которые живут на территории Новой Зеландии.Гаттерии представляют собой пресмыкающихся существ с телом длиной до 76 сантиметров и массой примерно 1,3 килограмма. Средняя продолжительность их жизни составляет примерно 60 лет, но в некоторых случаях они живут до 100-летнего возраста. Внешне и образом жизни они напоминают крупных игуан. На данный момент в мире очень мало гаттерий, поэтому они находятся под охраной.Внешний вид современной гаттерииСекрет выживания животныхВ ходе научной работы было выяснено, что в мезозойской эре чешуйчатые создания очень быстро эволюционировали. В этот период истории нашей планеты начали формироваться современные материки. Многие растении начинают стремительно распространяться по всему миру, а в животном мире своего расцвета достигают насекомые и рептилии. Предки нынешних змей и ящериц эволюционировали быстро, но представители отряда клювоголовых все равно развивались гораздо активнее.Мезозойская эра в представлении художникаК удивлению авторов научной работы, эволюция клювоголовых происходила в два раза быстрее, чем у других животных. Сначала все было отлично — относительно медленно развивающиеся чешуйчатые змеи и ящерицы прекрасно жили вместе с клювоголовыми. Но примерно 66 миллионов лет назад на поверхность Земли упал астероид, который не только истребил динозавров, но и значительно сократил популяцию других живых существ. Сильно пострадали и чешуйчатые с клювоголовыми, но до сегодняшних дней дожили только животные из первой группы. Единственными клювоголовыми животными сегодня являются упомянутые выше гаттерии.Читайте также: Все скелеты в животном мире можно поделить на четыре типа — какие они и почему такими возникли?Минус быстрого развитияЭти данные созвучны с наблюдениями Джорджа Симпсона. В своей книге палеонтолог писал, что быстро развивающиеся животные принадлежат к нестабильным группам, которые намного хуже приспосабливаются к изменениями окружающей среды. По словам исследователя Майка Бентона (Mike Benton), всемирно известный ученый предсказал, что медленно эволюционирующие виды вымирают медленно, что помогает им выжить в долгосрочной перспективе. А вот животные с быстрой эволюцией вымирают быстро, так что в ускоренном развитии нет ничего хорошего.Животные, которые быстро эволюционируют, быстрее погибаютСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Мы этого даже не замечаем, но даже люди находятся в постоянном процессе эволюции. На протяжении многих лет лицо человека менялось — сначала оно имело грубые формы, но со временем приняло современный вид. О том, как изменятся наши лица в будущем в 2020 году рассказывала моя коллега Любовь Соковикова. Можете почитать ее статью по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru